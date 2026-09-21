Herediano se desploma: la advertencia de Paulo Wanchope a su plantel

El entrenador lanzó una advertencia mientras una decisión del inicio del torneo vuelve a estar bajo la lupa.

Herediano no levanta cabeza en este semestre | @csherediano

Herediano cerró una primera vuelta para el olvido en el Torneo Apertura 2026. El vigente campeón de Costa Rica cayó 2-0 ante Saprissa, quedó en la novena posición y profundizó una crisis que contrasta fuertemente con el equipo que apenas unos meses atrás celebraba el título nacional. Paulo César Wanchope ya anticipó que aprovechará las próximas semanas para tomar decisiones dentro de un plantel al que le reclamó mayor compromiso.

Los números reflejan la magnitud del problema. El Team disputó nueve partidos, ganó dos, empató uno y perdió seis, para una efectividad de apenas el 26 %. El dato resulta todavía más llamativo porque una de esas dos victorias llegó administrativamente por la alineación indebida de Puntarenas. En cancha, el único triunfo florense de esta primera vuelta fue frente a Escorpiones, último de la clasificación.

Pero para entender el presente de Herediano también hay que regresar al comienzo del campeonato. José Giacone, entrenador que había llevado al club al título pocos meses antes, dejó rápidamente el cargo después de un mal arranque, una decisión con la que la dirigencia buscó provocar una reacción inmediata. El cambio, al menos hasta ahora, no produjo el efecto esperado.

La evolución posterior inevitablemente vuelve a poner aquella determinación bajo análisis. Cambiar al entrenador era una de las herramientas disponibles ante los malos resultados, pero el rendimiento con el paso de las jornadas mostró que las dificultades de Herediano no estaban limitadas únicamente al banquillo. El equipo continuó perdiendo terreno en el campeonato y tampoco consiguió cumplir sus objetivos internacionales, al quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

Wanchope prepara decisiones en Herediano

La derrota frente a Saprissa dejó una declaración que puede marcar lo que viene. Wanchope calificó el clásico como un partido “extraño” y consideró que, por las pocas ocasiones generadas, incluso pudo haber terminado 0-0. Sin embargo, su mensaje más significativo llegó cuando habló sobre el futuro inmediato del equipo.

“Hay que definir a aquellos jugadores que se quieran comprometer para sacar esto adelante. Es el campeón y hay que comportarse como tal para salir de esta posición”, afirmó el entrenador. Sus palabras trasladan parte del foco hacia el plantel y anticipan que las próximas semanas podrían servir para determinar con qué futbolistas pretende encarar la recuperación.

La situación resulta especialmente llamativa por la velocidad con la que cambió el escenario. Herediano pasó de ser campeón nacional en mayo a terminar la primera vuelta del siguiente torneo en el noveno lugar, con seis derrotas y a 14 puntos del líder al momento de completar sus nueve encuentros. El cambio de entrenador no consiguió detener la caída y el margen para atribuir todo a un comienzo irregular es cada vez menor.

Ahora Wanchope tendrá tiempo para trabajar y buscar respuestas, pero también deberá conseguir resultados. Su advertencia deja claro que Herediano necesita algo más que modificaciones tácticas para recuperar la versión que lo llevó al campeonato. Y mientras el técnico empieza a definir quiénes están dispuestos a acompañarlo en esa tarea, el presente también obliga a mirar hacia atrás y preguntarse si la rápida salida de Giacone solucionó un problema o simplemente cambió al responsable visible de una crisis mucho más profunda.

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