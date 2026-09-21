Habilidad física 100: México ¿Cuántos capítulos son y cuándo se estrenan los episodios de la serie de Netflix?
Atletas olímpicos, luchadores, futbolistas, artistas y especialistas en fuerza forman parte del reality que busca al competidor más completo
Una apuesta original de Netflix es la que ha realizado por la competencia física extrema de ‘Habilidad física 100: México’, la nueva versión del reality que busca encontrar al participante con mayor resistencia, fuerza y capacidad atlética en el país. La producción mexicana forma parte de la franquicia internacional que se convirtió en un fenómeno tras el éxito de su edición original en Corea del Sur.
El programa reúne a 100 competidores mexicanos provenientes de distintas disciplinas deportivas y actividades físicas, quienes deberán superar exigentes pruebas individuales y por equipos que pondrán sus capacidades al límite. La dinámica mantiene el concepto original: encontrar al atleta con el físico más completo a través de desafíos de fuerza, equilibrio, resistencia y estrategia.
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¿De qué trata la nueva serie de Netflix Habilidad física 100: México?
‘Habilidad física 100: México’ es un reality de competencia en el que 100 participantes se enfrentan a distintas pruebas con el objetivo de demostrar quién cuenta con la mejor preparación física, mental y de resistencia para superar los desafíos extremos. Los participantes también enfrentan pruebas individuales y grupales, donde además de sus capacidades físicas también influyen la mentalidad, la adaptación y el trabajo en equipo.
El show no se centra únicamente en la fuerza, sino en una combinación de capacidades de resistencia, velocidad, coordinación, equilibrio y estrategia. Cada reto mide diferentes habilidades y elimina progresivamente a los competidores hasta encontrar al ganador.
El formato mantiene la esencia de la franquicia creada en Corea del Sur, donde los competidores enfrentan desafíos que ponen a prueba sus límites físicos y mentales. En la edición mexicana, Netflix incorpora atletas y especialistas nacionales con distintas historias y trayectorias.
Entre los perfiles que participan se encuentran deportistas profesionales, atletas de alto rendimiento, especialistas en disciplinas de combate, entrenadores y representantes de diferentes ramas deportivas, quienes buscan demostrar quién cuenta con la preparación física más completa.
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Habilidad física 100: México ¿Cuántos capítulos tiene y quiénes participan?
La primera temporada de ‘Habilidad física 100: México’ cuenta con ocho capítulos, distribuidos en diferentes etapas de competencia que muestran la evolución de los participantes hasta llegar a las pruebas finales.
La producción presenta a 100 competidores mexicanos, quienes fueron seleccionados por sus capacidades físicas y experiencia en distintas disciplinas. El elenco reúne perfiles relacionados con deportes profesionales, artes marciales, entrenamiento funcional, levantamiento de peso, atletismo y otras áreas del rendimiento físico.
|Participante
|Disciplina
|Carlos Salcido
|Futbolista
|Luis Hans
|Bombero
|Mariana Khalil
|Crossfitera
|Pascual Nadaud
|Rugby
|Santos Gabriel
|Powerlifter
|Tomatiú López
|Atleta
|Victoria Reyes
|Fisicoculturista
|El Gallo Estrada
|Boxeador
|Aldo Gutiérrez
|Luchador olímpico
|Gabriela Rodríguez
|Entrenadora física y pediatra
|Pee Wee
|Cantante
|Marcelino Padilla
|Soldado
|Daghni Fresco
|Boxeador
|Irma Torbellino
|Boxeadora
|David Olvera
|Nadador de aguas abiertas
|Daniel Bernal
|Atleta de calistenia
|Emmanuel Mejía
|Luchador de Muay Thai
|Nico Guzmán
|Canoísta
|Mikel España
|Escalador
|Fernanda Díaz
|Atleta de parkour
|Vanessa Huppenkothen
|Comentarista y triatleta
|Jorge Cantú
|Beisbolista
|Carmen Baqué
|Actriz y atleta híbrida
|Luis Mora
|Crossfitero
|Venom
|Diablero y fisicoculturista
|Omar Zamitiz
|Preparador físico
|Roberto Saavedra
|Corredor profesional
|Dulce Velázquez
|Luchadora olímpica
|Javier Rojo
|Gimnasta
|Ángel Herrera
|Atleta de calistenia
|Marco Pardo
|Atleta de calistenia
|Anita Martínez
|Crossfitera
|Jesús Cárcamo
|Soldado
|Carlos Santamaría
|Ciclismo
|Israel Alarcón
|Futbol americano profesional
|Michelle Guirado
|Powerlifting
|Laura Burgos
|Luchadora de Muay Thai
|Francisco Bolaños
|Soldado
|Liliana Ibáñez
|Nadadora olímpica
|Mike González
|Atleta de Hyrox
|Jesús Gama Jr
|Mariachi
|Luis Hernández ‘El Matador’
|Futbolista
|Pau Haro
|Atleta de Hyrox
|George Herrera
|Fisicoculturismo
|Ztimpy
|Bailarín
|Eduardo Sánchez
|Policía
|Cynthia Flores
|Luchadora de Muay Thai
|José Hermosillo
|Atleta de calistenia
|Daniel Jiménez
|Taquero
|Kevin Palacios
|Clavadista
|Marlene Coronel
|Atleta de parkour
|Iván Guerra
|Bloquero
|Yolotl Cabral
|Clavadista de altura
|Roldán Goldbaum
|Crossfitero
|Natalia González
|Escaladora
|Sergio González
|Preparador físico
|Jona Herrera
|Atleta de parkour
|Dominic Ficachi
|Basquetbolista
|Alejandra Gamboa
|Atleta híbrida
|Diana Ferrer
|Atleta strongman
|Daniela Fainus
|Fitness
|Atlantis Jr
|Luchador
|Adrián Chavira
|Obrero
|Uriel Gutiérrez
|Atleta strongman
|Karen Lara
|Atleta de Hyrox
|Emmanuel Benítez
|Muay Thai
|Mau Otero
|Atleta
|Alberto Castañeda
|Atleta de Hyrox
|Mariana Caballero
|Atleta de Hyrox
|Alonso Xopin
|Soldado
|Jahir Ocampo
|Clavadista olímpico
|Sonrix
|Taekwondoín
|Ángel Quintero
|Corredor de obstáculos
|Jazmín Lira
|Fisicoculturista
|Soberano Jr.
|Luchador
|Aldo Márquez
|Atleta de Hyrox
|Patrick Alexandre
|Remero olímpico
|Tony Gastelum
|Atleta de calistenia
|Jane Valencia
|Luchadora olímpica
|Luis Pride
|Peleador de MMA
|Místico
|Luchador
|Karla Torres
|Fisicoculturismo
|Judoman
|Judoka
|Miguel de Lara
|Nadador olímpico
|Lazy Boy
|Peleador de MMA
|Ámbar Garnica
|Luchadora olímpica
|Elías Richo
|Futbol americano profesional
|Beto Heragui
|Preparador físico
|Ceci Tamayo
|Corredora olímpica
|Manuel Vázquez
|Soldado
|Raúl Flores
|Atleta strongman
|Mariana Meza
|Crossfitera
|El albañil legendario
|Participante
El reality también busca mostrar las historias personales detrás de cada competidor, destacando la preparación, disciplina y sacrificio de quienes dedican gran parte de su vida al entrenamiento físico.
¿Cuándo se estrenan los capítulos finales de Habilidad física 100: México de Netflix?
Netflix estrenó los primeros episodios de ‘Habilidad física 100: México’ el 17 de septiembre de 2026, dando inicio a la competencia entre los 100 participantes.
La plataforma decidió dividir el lanzamiento de la temporada en diferentes fechas para mantener la expectativa entre los seguidores del reality. Los capítulos iniciales presentaron a los competidores y las primeras pruebas, mientras que las etapas más avanzadas quedaron reservadas para los episodios finales.
Los capítulos finales estarán disponibles el jueves 24 de septiembre de 2026, fecha en la que los usuarios podrán conocer al ganador de la primera edición mexicana del programa.