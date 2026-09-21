Habilidad física 100: México ¿Cuántos capítulos son y cuándo se estrenan los episodios de la serie de Netflix?

Publicado por Redacción Claro Sports

Atletas olímpicos, luchadores, futbolistas, artistas y especialistas en fuerza forman parte del reality que busca al competidor más completo

¿Quiénes son los participantes de Habilidad Física 100: México? Lista completa de los 100 competidores
Habilidad Física 100 México. Foto print: netflix.com/mx/

Una apuesta original de Netflix es la que ha realizado por la competencia física extrema de ‘Habilidad física 100: México, la nueva versión del reality que busca encontrar al participante con mayor resistencia, fuerza y capacidad atlética en el país. La producción mexicana forma parte de la franquicia internacional que se convirtió en un fenómeno tras el éxito de su edición original en Corea del Sur.

El programa reúne a 100 competidores mexicanos provenientes de distintas disciplinas deportivas y actividades físicas, quienes deberán superar exigentes pruebas individuales y por equipos que pondrán sus capacidades al límite. La dinámica mantiene el concepto original: encontrar al atleta con el físico más completo a través de desafíos de fuerza, equilibrio, resistencia y estrategia.

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¿De qué trata la nueva serie de Netflix Habilidad física 100: México?

Habilidad física 100: México’ es un reality de competencia en el que 100 participantes se enfrentan a distintas pruebas con el objetivo de demostrar quién cuenta con la mejor preparación física, mental y de resistencia para superar los desafíos extremos. Los participantes también enfrentan pruebas individuales y grupales, donde además de sus capacidades físicas también influyen la mentalidad, la adaptación y el trabajo en equipo.

El show no se centra únicamente en la fuerza, sino en una combinación de capacidades de resistencia, velocidad, coordinación, equilibrio y estrategia. Cada reto mide diferentes habilidades y elimina progresivamente a los competidores hasta encontrar al ganador.

El formato mantiene la esencia de la franquicia creada en Corea del Sur, donde los competidores enfrentan desafíos que ponen a prueba sus límites físicos y mentales. En la edición mexicana, Netflix incorpora atletas y especialistas nacionales con distintas historias y trayectorias.

Entre los perfiles que participan se encuentran deportistas profesionales, atletas de alto rendimiento, especialistas en disciplinas de combate, entrenadores y representantes de diferentes ramas deportivas, quienes buscan demostrar quién cuenta con la preparación física más completa.

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Habilidad física 100: México ¿Cuántos capítulos tiene y quiénes participan?

La primera temporada de ‘Habilidad física 100: México’ cuenta con ocho capítulos, distribuidos en diferentes etapas de competencia que muestran la evolución de los participantes hasta llegar a las pruebas finales.

La producción presenta a 100 competidores mexicanos, quienes fueron seleccionados por sus capacidades físicas y experiencia en distintas disciplinas. El elenco reúne perfiles relacionados con deportes profesionales, artes marciales, entrenamiento funcional, levantamiento de peso, atletismo y otras áreas del rendimiento físico.

ParticipanteDisciplina
Carlos SalcidoFutbolista
Luis HansBombero
Mariana KhalilCrossfitera
Pascual NadaudRugby
Santos GabrielPowerlifter
Tomatiú LópezAtleta
Victoria ReyesFisicoculturista
El Gallo EstradaBoxeador
Aldo GutiérrezLuchador olímpico
Gabriela RodríguezEntrenadora física y pediatra
Pee WeeCantante
Marcelino PadillaSoldado
Daghni FrescoBoxeador
Irma TorbellinoBoxeadora
David OlveraNadador de aguas abiertas
Daniel BernalAtleta de calistenia
Emmanuel MejíaLuchador de Muay Thai
Nico GuzmánCanoísta
Mikel EspañaEscalador
Fernanda DíazAtleta de parkour
Vanessa HuppenkothenComentarista y triatleta
Jorge CantúBeisbolista
Carmen BaquéActriz y atleta híbrida
Luis MoraCrossfitero
VenomDiablero y fisicoculturista
Omar ZamitizPreparador físico
Roberto SaavedraCorredor profesional
Dulce VelázquezLuchadora olímpica
Javier RojoGimnasta
Ángel HerreraAtleta de calistenia
Marco PardoAtleta de calistenia
Anita MartínezCrossfitera
Jesús CárcamoSoldado
Carlos SantamaríaCiclismo
Israel AlarcónFutbol americano profesional
Michelle GuiradoPowerlifting
Laura BurgosLuchadora de Muay Thai
Francisco BolañosSoldado
Liliana IbáñezNadadora olímpica
Mike GonzálezAtleta de Hyrox
Jesús Gama JrMariachi
Luis Hernández ‘El Matador’Futbolista
Pau HaroAtleta de Hyrox
George HerreraFisicoculturismo
ZtimpyBailarín
Eduardo SánchezPolicía
Cynthia FloresLuchadora de Muay Thai
José HermosilloAtleta de calistenia
Daniel JiménezTaquero
Kevin PalaciosClavadista
Marlene CoronelAtleta de parkour
Iván GuerraBloquero
Yolotl CabralClavadista de altura
Roldán GoldbaumCrossfitero
Natalia GonzálezEscaladora
Sergio GonzálezPreparador físico
Jona HerreraAtleta de parkour
Dominic FicachiBasquetbolista
Alejandra GamboaAtleta híbrida
Diana FerrerAtleta strongman
Daniela FainusFitness
Atlantis JrLuchador
Adrián ChaviraObrero
Uriel GutiérrezAtleta strongman
Karen LaraAtleta de Hyrox
Emmanuel BenítezMuay Thai
Mau OteroAtleta
Alberto CastañedaAtleta de Hyrox
Mariana CaballeroAtleta de Hyrox
Alonso XopinSoldado
Jahir OcampoClavadista olímpico
SonrixTaekwondoín
Ángel QuinteroCorredor de obstáculos
Jazmín LiraFisicoculturista
Soberano Jr.Luchador
Aldo MárquezAtleta de Hyrox
Patrick AlexandreRemero olímpico
Tony GastelumAtleta de calistenia
Jane ValenciaLuchadora olímpica
Luis PridePeleador de MMA
MísticoLuchador
Karla TorresFisicoculturismo
JudomanJudoka
Miguel de LaraNadador olímpico
Lazy BoyPeleador de MMA
Ámbar GarnicaLuchadora olímpica
Elías RichoFutbol americano profesional
Beto HeraguiPreparador físico
Ceci TamayoCorredora olímpica
Manuel VázquezSoldado
Raúl FloresAtleta strongman
Mariana MezaCrossfitera
El albañil legendarioParticipante

El reality también busca mostrar las historias personales detrás de cada competidor, destacando la preparación, disciplina y sacrificio de quienes dedican gran parte de su vida al entrenamiento físico.

¿Cuándo se estrenan los capítulos finales de Habilidad física 100: México de Netflix?

Netflix estrenó los primeros episodios de ‘Habilidad física 100: México’ el 17 de septiembre de 2026, dando inicio a la competencia entre los 100 participantes.

La plataforma decidió dividir el lanzamiento de la temporada en diferentes fechas para mantener la expectativa entre los seguidores del reality. Los capítulos iniciales presentaron a los competidores y las primeras pruebas, mientras que las etapas más avanzadas quedaron reservadas para los episodios finales.

Los capítulos finales estarán disponibles el jueves 24 de septiembre de 2026, fecha en la que los usuarios podrán conocer al ganador de la primera edición mexicana del programa.

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