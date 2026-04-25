Guastatoya vs Marquense en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Guastatoya vs Marquense, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Con la permanencia en juego y sin margen de error, Guastatoya y Marquense protagonizarán uno de los duelos más decisivos del Torneo Clausura 2026. El partido se disputará este domingo 26 de abril en el Estadio David Cordon Hichos por la jornada 22 de la Liga Nacional de Guatemala. Ambos equipos llegan tras perder en la fecha anterior y necesitan sumar para evitar complicaciones en la tabla acumulada. En el último enfrentamiento entre ambos, el resultado fue un empate 2-2.

Guastatoya afronta este partido tras perder ante Comunicaciones en su presentación más reciente. El equipo de Pablo Centrone suma resultados irregulares en las últimas jornadas, aunque ha mostrado capacidad ofensiva. Su posición en la tabla lo obliga a conseguir un triunfo para depender de sí mismo en la lucha por mantenerse en la categoría. La localía puede ser un factor importante en un partido de alta tensión.

Por su parte, Marquense viene de caer 1-3 frente a Municipal. A pesar de esa derrota, ha tenido un rendimiento algo más sólido en sus últimos compromisos. Con una ligera ventaja en la tabla acumulada, buscará al menos un resultado que le permita asegurar su permanencia sin depender de otros resultados en la jornada final.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Guastatoya vs Marquense de la jornada 22 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Guastatoya y Marquense está programado para el domingo 26 de abril a las 15:00 horas y se disputará en el Estadio David Cordon Hichos. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de la multiplataforma de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Guastatoya vs Marquense hoy

Ni Guastatoya ni Marquense cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 22 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Pablo Centrone y Omar Arellano no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Guastatoya : Rubén Escobar, Víctor Armas, Emanuel Yori, José Almanza, Keyner Agustín, Yordin Hernández, Joshua Ubico, Marlon Sequén, Ariel Lon, Nelson García, Víctor Ávalos. DT : Pablo Centrone.

: Rubén Escobar, Víctor Armas, Emanuel Yori, José Almanza, Keyner Agustín, Yordin Hernández, Joshua Ubico, Marlon Sequén, Ariel Lon, Nelson García, Víctor Ávalos. : Pablo Centrone. Marquense: Javier Colli, Fernando Fuentes, Oscar Linton, Marco Rodas, David Chuc, Miguel Escobar, Andy Ruiz, William Amaya, Dylan Flores, Carlos Estrada, Diego Casas. DT: Omar Arellano.

Antecedentes y últimos resultados del Guastatoya vs Marquense en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Guastatoya y Marquense:

4 de marzo de 2026 | Marquense 2-2 Guastatoya | Torneo Clausura

23 de noviembre de 2025 | Guasuatoya 5-0 Marquense | Torneo Apertura

17 de septiembre de 2025 | Marquense 0-2 Guastatoya | Torneo Apertura

29 de marzo de 2025 | Guastatoya 1-0 Marquense | Torneo Clausura

25 de enero de 2025 | Marquense 2-0 Guastatoya | Torneo Clausura

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