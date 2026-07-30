Honduras vs Panamá en vivo, Premundial sub 20 Concacaf: fecha, horario y dónde ver el partido

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Honduras Panamá, Premundial Concacaf sub 20, en vivo | Claro Sports

La fase de grupos del Premundial sub 20 de Concacaf 2026 entra en su momento decisivo con el enfrentamiento entre Honduras y Panamá, dos selecciones que llegan obligadas a sumar una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los cuartos de final. Después de un inicio irregular en el Grupo C, el margen de error se ha reducido al mínimo y el duelo promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

La selección de Honduras disputa su vigésima tercera participación en el Campeonato Sub 20 de Concacaf, torneo que conquistó en 1982 y 1994. Los catrachos llegaron a la fase final clasificados de manera directa gracias a su posición en el ranking de la confederación y buscan volver a ser protagonistas en la región. Tras perder ante Jamaica y empatar con Canadá, la Bicolor necesita un triunfo frente a Panamá para seguir con opciones de clasificar a la siguiente ronda.

Por su parte, Panamá que también afronta su 14.ª participación en el certamen continental y que tiene como mejor actuación el subcampeonato obtenido en 2015. Los canaleros comenzaron el torneo con una derrota frente a Canadá, pero reaccionaron en su segundo compromiso al rescatar un empate 2-2 contra Jamaica, resultado que les permitió mantenerse con vida en el Grupo C. Al igual que Honduras, llegan a este compromiso con la obligación de ganar para seguir soñando con el boleto a los cuartos de final.

Honduras vs Panamá en vivo: fecha y horario del partido del Premundial sub 20 Concacaf

El encuentro entre Honduras y Panama se disputará el sábado 1 de agosto a las 18:00 horas en el Estadio Universitario BUAP, en la ciudad de Puebla.

¿Dónde ver en vivo el Honduras vs Panamá del Premundial sub 20? Canales de TV y streaming

Para ver todas las acciones del encuentro Honduras y Panamá se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium.

Honduras vs Panamá en vivo: ¿Cómo llegan los equipos al partido de Premundial sub 20 Concacaf?

El duelo entre Honduras y Panamá será decisivo para las aspiraciones de ambos en el Grupo C del Premundial sub 20 de Concacaf. La H llega con un punto tras dos jornadas, luego de caer 2-1 ante Jamaica en su debut y rescatar un valioso empate 1-1 frente a Canadá, resultado que la mantiene con opciones de avanzar. Con dos goles a favor y tres en contra, los hondureños necesitan sumar de a tres para seguir dependiendo de sí mismos en la lucha por la clasificación.

Por su parte, Panamá también acumula un punto, aunque ocupa el último lugar del grupo por diferencia de goles. Los canaleros comenzaron el torneo con una dura derrota 3-0 frente a Canadá, pero reaccionaron en su segunda presentación al igualar 2-2 con Jamaica, mostrando una mejor versión ofensiva. Con dos tantos convertidos y cinco recibidos, los panameños están obligados a conseguir una victoria para mantenerse con vida en la competencia y soñar con el pase a la siguiente ronda.

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