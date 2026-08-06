La Casa del Dragón 3, capítulo final: día y hora exacta del estreno del episodio 8 de la serie de HBO

La tercera temporada cerrará con la batalla de Tumbleton y nuevos movimientos en la disputa entre los bandos de Rhaenyra y Aegon II

La Casa del Dragón, temporada 3: ¿Cuándo sale el capítulo 8? | HBO Max

La tercera temporada de La Casa del Dragón llegará a su desenlace con el estreno del episodio 8, último capítulo de una entrega que comenzó el 21 de junio de 2026. La serie de HBO concluirá esta etapa de la Danza de los Dragones después de ocho semanas de transmisiones y con varios frentes abiertos entre los integrantes de la Casa Targaryen.

El episodio 7 dejó a Rhaenyra frente a nuevos problemas dentro de su propio bando después de conocer información sobre Rhaena y Sheepstealer. También mostró el avance de las visiones de Helaena, los movimientos de Aemond desde Harrenhal y los intentos de Ormund Hightower por acercarse a Ulf mediante promesas de poder.

El regreso de Sunfyre junto a Aegon II modificó además la situación de la guerra, mientras Daemon avanza hacia Tumbleton y Daeron se prepara para intervenir. Las primeras imágenes del capítulo final anticipan que la batalla tendrá un lugar central y que las decisiones de los jinetes de dragón influirán en la distribución de fuerzas entre los Verdes y los Negros.

La Casa del Dragón, temporada 3: ¿Cuándo sale el capítulo 8 y hora exacta de su estreno?

El capítulo final se estrenará el domingo 9 de agosto de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mediante HBO Max. La emisión se realizará de manera simultánea con Estados Unidos, donde estará disponible a las 21:00 horas del Este y a las 18:00 horas del Pacífico.

En el resto de Latinoamérica, el episodio podrá verse a las 20:00 horas en Colombia y Perú; a las 21:00 en Chile y Venezuela; y a las 22:00 en Argentina, Paraguay y Uruguay. En España llegará durante la madrugada del lunes 10 de agosto, aproximadamente a las 03:00 horas.

México: 7:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

España: 3:00 a.m. del siguiente día

Perú: 8:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Estados Unidos: 9:00 p.m. (tiempo del este) y 6:00 p.m. (tiempo del Pacífico)

HBO mantuvo un calendario semanal durante toda la temporada. El primer episodio fue publicado el 21 de junio y los siguientes llegaron cada domingo: 28 de junio, 5, 12, 19 y 26 de julio, además del 2 de agosto, antes del cierre programado para el día 9.

¿Habrá La Casa del Dragón, temporada 4? Esto sabemos

La información difundida alrededor del final de la tercera temporada no establece una fecha de estreno, número de episodios ni calendario para una cuarta entrega. Los detalles conocidos se concentran en el cierre del episodio 8 y en la Primera Batalla de Tumbleton, por lo que cualquier anuncio sobre la continuación dependerá de la comunicación oficial de HBO.

El último capítulo deberá resolver parte de las alianzas y conflictos desarrollados durante la temporada, aunque la guerra por el Trono de Hierro mantiene abiertas las historias de Rhaenyra, Aegon II, Aemond, Daemon y Daeron. El episodio 8 de La Casa del Dragón 3 estará disponible el domingo 9 de agosto a las 19:00 horas en México.

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