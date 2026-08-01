La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes están nominados este 1 de agosto y cómo votar por ellos?

Arantza Ruiz salió de la placa tras ganar la salvación; seis habitantes buscan el apoyo del público antes de la eliminación

¿Quiénes son los nominados de La Casa de los Famosos? | @LaCasaFamososMX

La primera semana de La Casa de los Famosos México 2026 está por llegar a su desenlace. Después de la gala de nominación y del duelo por la salvación, seis habitantes continúan en riesgo de abandonar la competencia este domingo 2 de agosto.

La placa sufrió una modificación importante durante la noche del viernes 31 de julio. Arantza Ruiz derrotó a Fede Vigevani en el duelo por la salvación y obtuvo el poder de retirar a uno de los nominados. La actriz decidió utilizar el beneficio en ella misma, por lo que aseguró su permanencia durante al menos una semana más.

Con Arantza fuera de peligro, la decisión quedó en manos del público, que puede votar por el habitante que desea mantener dentro del reality. El participante que reciba el menor apoyo tendrá que abandonar la casa durante la primera gala de eliminación.

Lista de nominados de La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién sale este domingo?

La placa definitiva de la primera semana está integrada por Aldo Rendón, Yanet García, Mariana Ochoa, Ximena Herrera, Luis Chaparro y Memo Schutz. Los seis permanecen en riesgo después de que Arantza Ruiz consiguiera la salvación y decidiera retirarse a sí misma de la nominación.

Aldo Rendón fue el primer participante en quedar nominado durante la gala de estreno. Arantza Ruiz respondió el teléfono rojo y recibió la instrucción de enviar directamente a uno de sus compañeros a la placa, por lo que eligió al stylist sinaloense.

Los otros habitantes llegaron a la nominación mediante los votos emitidos en el confesionario. Yanet García encabezó el conteo con 16 puntos, mientras que Mariana Ochoa acumuló nueve y Ximena Herrera recibió cinco. Luis Chaparro y Memo Schutz también quedaron entre los participantes con mayor número de menciones.

Arantza había terminado inicialmente en la placa con ocho puntos, pero obtuvo la oportunidad de competir por el robo de la salvación. Después de vencer primero a Ernesto Laguardia y Flor Vigna, la actriz desafió a Fede Vigevani y le arrebató el beneficio durante la gala del viernes 31 de julio.

El público no vota para expulsar a un habitante, sino para salvarlo. Por ello, el participante que acumule menos votos positivos al momento del cierre será anunciado como el primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026.

Así puedes votar en La Casa de los Famosos México 2026: guía paso a paso

Para votar es necesario ingresar al sitio oficial de La Casa de los Famosos México o acceder a la sección de votaciones disponible en ViX. Una vez dentro, aparecerán las fotografías y los nombres de los seis habitantes que permanecen nominados.

El usuario deberá seleccionar al concursante que desea mantener dentro de la competencia y confirmar su voto. Es importante recordar que la dinámica es positiva: cada voto representa apoyo para que el participante elegido continúe en la casa.

Las cuentas gratuitas pueden emitir un voto durante los periodos habilitados por la producción. Los suscriptores de ViX Premium cuentan con la posibilidad de utilizar hasta 10 votos, que pueden concentrar en un solo habitante o repartirse entre varios nominados.

Las votaciones suelen abrir después de la gala de nominación y permanecen disponibles durante distintos periodos de la semana. El domingo vuelven a habilitarse durante la gala de eliminación y se cierran minutos antes de que Galilea Montijo anuncie al participante que deberá abandonar la competencia.

Para aumentar las posibilidades de permanencia de un habitante, los seguidores deben votar mientras el sistema se encuentre abierto y verificar que la plataforma confirme el registro de cada voto.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Dónde ver en vivo y a qué hora la gala de eliminación?

La primera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 se realizará este domingo 2 de agosto a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. La transmisión principal podrá seguirse por Las Estrellas, a través del Canal 2 de televisión abierta.

Los suscriptores de ViX Premium podrán ver la pregala desde las 20:00 horas, con la conducción de Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp. La plataforma también ofrece la señal en vivo las 24 horas para seguir lo que sucede dentro de la casa.

Durante la gala dominical se revelará qué habitantes recibieron mayor apoyo del público. La producción cerrará las votaciones antes del anuncio definitivo y el concursante con el menor número de votos positivos se convertirá en el primer eliminado de la temporada.

La placa está conformada por Aldo Rendón, Yanet García, Mariana Ochoa, Ximena Herrera, Luis Chaparro y Memo Schutz. Uno de ellos abandonará la competencia al finalizar la primera semana del reality.

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