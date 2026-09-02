Concacaf revela el XI ideal de la Copa Centroamericana 2026: Olimpia domina la fase de grupos

Estos fueron los mejores futbolistas de la fase inicial del certamen regional.

Olimpia fue el mejor de la fase de grupos | @cdolimpia

La Copa Centroamericana 2026 terminó su fase de grupos y, con los ocho clasificados ya definidos para los cuartos de final, Concacaf dio a conocer a los futbolistas que más se destacaron durante las primeras cinco semanas de competencia. La Confederación seleccionó el Mejor XI de la Fase de Grupos, con presencia de jugadores de siete de los ocho clubes que continúan peleando por el título.

Olimpia es el gran dominador del equipo ideal con tres representantes, algo que coincide con su extraordinario desempeño durante la primera ronda. El conjunto hondureño ganó sus cuatro partidos, consiguió los 12 puntos disponibles y terminó en lo más alto del Grupo C. Motagua y Alajuelense aparecen inmediatamente detrás, con dos futbolistas seleccionados cada uno.

Costa Rica y Honduras también concentran buena parte de los reconocimientos. Saprissa, Cartaginés, Firpo y Marathón completan la formación con un representante cada uno, mientras que Alianza de El Salvador es el único clasificado a cuartos que no consiguió colocar futbolistas en el XI elegido por Concacaf.

El XI ideal de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026

En la portería aparece Edrick Menjívar, una de las piezas fundamentales del impecable recorrido de Olimpia. El guardameta fue titular en los cuatro partidos, realizó 15 atajadas y solamente recibió tres goles, contribuyendo directamente al pleno de victorias conseguido por los hondureños.

La defensa está integrada por John Ruiz (Alajuelense), Luis Vega (Motagua) y Clever Portillo (Motagua). Ruiz aportó dos goles y seis intercepciones; Vega terminó la fase con un gol, una asistencia y cinco intercepciones; mientras que Portillo acumuló 11 intercepciones en 348 minutos y ayudó a que Motagua solamente recibiera dos tantos.

En el mediocampo fueron seleccionados Mauricio Cerritos (Firpo), Brian Farioli (Marathón), Edwin Rodríguez (Olimpia) y Mariano Torres (Saprissa). El capitán morado fue uno de los nombres más destacados de esta línea: convirtió tres goles, entregó una asistencia y completó 250 pases durante los cuatro compromisos disputados por Saprissa. Cerritos también tuvo incidencia directa en el ataque de Firpo con dos goles y una asistencia, mientras Farioli aportó un gol y una asistencia en la histórica clasificación de Marathón a los cuartos de final. Rodríguez, por su parte, terminó con un tanto y una asistencia y volvió a ser una pieza importante en el funcionamiento de Olimpia.

El ataque reúne a tres de los principales goleadores de la competición: Alonso Hernández (Cartaginés), Ronaldo Cisneros (Alajuelense) y Jorge Benguché (Olimpia). Hernández marcó dos veces, Benguché consiguió tres tantos y Cisneros terminó como uno de los máximos anotadores de la fase con cuatro goles en cuatro presentaciones. El mexicano fue además determinante cuando Alajuelense necesitó asegurar su clasificación. Cisneros marcó un doblete en el último compromiso del Grupo A, ayudando al campeón defensor a terminar primero y mantener vivo su objetivo de prolongar su dominio en la competencia regional.

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Mejor XI de Concacaf

Jugador Equipo Edrick Menjívar (POR) Olimpia John Ruiz (DEF) Alajuelense Luis Vega (DEF) Motagua Clever Portillo (DEF) Motagua Mauricio Cerritos (MED) Firpo Brian Farioli (MED) Marathón Edwin Rodríguez (MED) Olimpia Mariano Torres (MED) Saprissa Alonso Hernández (DEL) Cartaginés Ronaldo Cisneros (DEL) Alajuelense Jorge Benguché (DEL) Olimpia

El XI ideal de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026 | Concacaf.com

¿Cómo quedaron los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026?

Con la primera etapa terminada, la atención pasa ahora a la fase de eliminación directa. Olimpia, Alajuelense, Alianza FC y Cartaginés clasificaron como ganadores de sus respectivos grupos, mientras Saprissa, Motagua, Marathón y Firpo avanzaron desde la segunda posición. Para establecer las llaves, Concacaf ordenó a los ocho clasificados de acuerdo con su rendimiento. Olimpia fue el mejor primero con 12 puntos, seguido por Alajuelense, Alianza y Cartaginés. Entre los segundos quedaron ordenados Saprissa, Motagua, Marathón y Firpo.

De esa clasificación surgieron cuatro series: Olimpia vs Firpo, Cartaginés vs Saprissa, Alajuelense vs Marathón y Alianza FC vs Motagua. Los equipos mejor ubicados disputarán como locales los encuentros de vuelta.

Los partidos de ida se jugarán el 9 y 10 de septiembre, mientras las revanchas tendrán lugar el 16 y 17 del mismo mes. Además de continuar en carrera por el título regional, hay otro premio importante en juego: los cuatro semifinalistas conseguirán directamente su clasificación a la Copa de Campeones Concacaf 2027. Los eliminados en cuartos todavía tendrán una segunda oportunidad mediante el Play-In, que entregará otros dos lugares para la principal competición continental. En total, seis clubes de esta Copa Centroamericana accederán a la Champions Cup 2027, mientras que el campeón regional obtendrá además el privilegio de ingresar directamente a los octavos de final.

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