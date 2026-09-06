Rating Colombia del 5 de septiembre de 2026, según CNC: Caracol domina otro sábado más

Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, según CNC, este sábado 5 de septiembre.

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Mientras se va cumpliendo el fin de semana, miles de hogares no dejaron de echarle un ojo a lo que sucede en la televisión colombiana. El noticiero de Caracol en la noche fue el espacio más visto, superando el doble dígito de porcentaje, seguido de otros espacios en la parrilla del mencionado canal. A través de Claro Sports, puede consultar cómo quedó el rating de este sábado que recién pasó.

Rating en Colombia del 5 de septiembre de 2026, según CNC

Así quedó el escalafón:

Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 10.73% Sábados Felices (parte 1) – Caracol TV – 7.70% Noticias Caracol de las 12:30 m. – 6.69% Sábados Felices (parte 2) – Caracol TV – 5.30% Se Dice de Mí – Caracol TV – 5.01% La Red – Caracol TV – 3.88% Retrato Hablado – RCN TV – 3.70% Noticias RCN de las 7:00 p.m. – 3.45% Vuelta a España – Caracol TV – 2.74% Entre Ojos – Caracol TV – 2.41%

Programación de fútbol para este domingo, 6 de septiembre de 2026

1:45 p.m. | Juventus vs Milan | Serie A | ESPN.

1:45 p.m. | Olympique de Marsella vs Paris FC | Ligue 1 | Disney+.

2:00 p.m. | Espanyol vs Sevilla | LaLiga | DSports.

2:00 p.m. | Inter de Porto Alegre vs Santos | Brasileirao | Win Sports.

4:00 p.m. | Internacional de Bogotá vs Águilas Doradas | Liga BetPlay | Win+.

4:30 p.m. | Botafogo vs Palmeiras | Brasileirao | Win Sports.

5:15 p.m. | River Plate vs Independiente Rivadavia | Liga Argentina | ESPN.

6:10 p.m. | Deportivo Pereira vs Millonarios | Liga BetPlay | Win+.

8:15 p.m. | Patriotas vs Tigres | Torneo BetPlay | Win y Win+.

8:15 p.m. | Toluca vs Monterrey | Final de Leagues Cup | Apple TV.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos, además de realizar las propias mediciones. Ninguna es igual de fiable que el Centro Nacional de Consultorías (CNC). Allí cuenta con cientos de miles dispositivos, analizados en tiempo real para determinar cuáles son los espacios de preferencia para los televidentes. Se define el porcentaje de puntuación junto con la acción de cambiar el programa, que le da más valor al último producto visto que al anterior.

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Rating en Colombia de los últimos cinco días

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