Marquense vs Xelajú MC en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Marquense Xelajú, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Marquense y Xelajú MC se enfrentan por la séptima jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo entre dos equipos que llegan en crecimiento y buscan acercarse a los primeros lugares de la clasificación. Los Leones intentarán extender una racha de tres victorias consecutivas, mientras que los Superchivos llegan motivados después de golear a Mixco y necesitan comenzar a recuperar terreno.

Marquense suma nueve puntos y ocupa el séptimo lugar, producto de tres victorias y tres derrotas. El equipo dirigido por Manuel Naya logró revertir un comienzo complicado en el que perdió sus primeros tres encuentros y ahora atraviesa una de las mejores rachas del campeonato. Los Leones encadenan tres triunfos consecutivos, luego de vencer a Suchitepéquez como visitante, Cobán Imperial como local y Guastatoya fuera de casa. Además, existe una particularidad: los tres partidos terminaron con el mismo marcador, 2-1. Ahora buscarán prolongar su gran momento ante su afición.

Por su parte, Xelajú MC tiene siete puntos y se encuentra en la octava posición, con dos victorias, un empate y dos derrotas. El equipo de Roberto Hernández atravesó un inicio de semestre complicado, tanto por su irregularidad en el Apertura 2026 como por la eliminación en la fase de grupos de la Copa Centroamericana. Sin embargo, los Superchivos llegan fortalecidos después de conseguir una contundente victoria 4-1 frente a Mixco en el Mario Camposeco. Con un partido pendiente ante Antigua GFC, Xelajú buscará aprovechar ese impulso para sumar en su visita a Marquense y comenzar a escalar posiciones.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Marquense vs Xelajú MC de la jornada 7 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Marquense y Xelajú MC será el sábado 5 de septiembre a las 21:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Marquense vs Xelajú MC hoy

Ni Marquense ni Xelajú MC cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Manuel Naya y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Marquense: Gustavo Gutiérrez; Gerardo Gordillo, Oscar Linton, Arturo Ledesma; Randall Corado, Elio Velásquez, Carlos Santos, David Chuc; Yordin Hernández; Alexis Matta y David Grande. DT: Manuel Naya.

Xelajú MC: Estuardo Sicán; Ernesto Monreal, Widvin Tebalan, Raúl Calderón, Kevin Ruiz; Yilton Díaz, Juan Cardona, Ricardo Márquez, Jorge Aparicio; Yair Jaén y Diego Casas. DT: Roberto Hernández.

MÁS INFORMACIÓN: Jorge Aparicio analiza el mal inicio de Xelajú MC en el Apertura 2026

Antecedentes y últimos resultados del Marquense vs Xelajú MC en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marquense y Xelajú MC:

3 de mayo de 2026 | Xelajú MC 2-0 Marquense | Cuartos de Final Torneo Clausura 2026

| Cuartos de Final Torneo Clausura 2026 30 de abril de 2026 | Marquense 1-1 Xelajú MC | Cuartos de Final Torneo Clausura 2026

| Cuartos de Final Torneo Clausura 2026 1 de abril de 2026 | Marquense 1-0 Xelajú MC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 15 de febrero de 2026 | Xelajú MC 4-2 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 5 de noviembre de 2025 | Marquense 1-0 Xelajú MC | Torneo Apertura 2025

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