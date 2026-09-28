Rating Colombia del 27 de septiembre de 2026, según CNC: la alocución presidencial toma fuerza

Las palabras de Abelardo de La Espriella en la noche del domingo fueron la gran novedad dentro del más reciente estudio de audiencias.

Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia. – José Torres, AFP.

Los domingo son días raros para las mediciones de audiencias en la televisión colombiana. Como las cadenas ya saben que muchas personas dedican este día a actividades distintas a estar frente a la pantalla y que los niveles de sintonía son menores, suelen plantear una programación distinta a la habitual. La gran novedad en el más reciente estudio del Centro Nacional de Consultoría (CNC) fue el gran comportamiento que tuvo la alocución presidencial de Abelardo de La Espriella.

Rating en Colombia del 27 de septiembre de 2026, según CNC

Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 12,38 % Alocución presidencial – Caracol TV | 12,09 % Los informantes – Caracol TV | 10,56 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 7,35 % Masterchef Celebrity – RCN | 6,80 % Séptimo día – Caracol TV | 6,37 % Expediente final – Caracol TV | 5,82 % Alocución presidencial – RCN | 5,56 % Noticias RCN PRM – RCN | 5,43 % La red – Caracol TV | 4,91 %

Programación de fútbol para este lunes, 28 de septiembre de 2026

1:45 p.m. | Bélgica vs Francia | UEFA Nations League.

1:45 p.m. | Turquía vs Italia | UEFA Nations League.

1:45 p.m. | Suecia vs Polonia | UEFA Nations League.

1:45 p.m. | Rumania vs Bosnia Herzegovina | UEFA Nations League.

Rating en Colombia: funcionamiento de la medición

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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