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Mixco Malacateco, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Deportivo Mixco recibe a Malacateco por la jornada 21 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Chicharroneros llegan a la penúltima fecha con la posibilidad de dar otro paso hacia la clasificación directa a semifinales, mientras que los Toros buscan cortar su mala racha y sumar puntos que les sirvan en la pelea por la permanencia. Aquí te contamos a qué hora se juega y dónde ver el partido en vivo.

Mixco ocupa el tercer puesto con 34 puntos, producto de diez victorias, cuatro empates y seis derrotas. El equipo de Fabricio Benítez viene de ganarle 1-0 a Aurora como visitante y sigue en la pelea con Xelajú MC y Municipal por el segundo boleto directo a semifinales. Con dos jornadas por disputar y la tabla tan ajustada, los Chicharroneros necesitan aprovechar la localía para llegar a la última fecha con opciones de quedarse con ese cupo.

Por su parte, Malacateco marcha undécimo con 19 unidades, luego de cinco triunfos, cuatro empates y once derrotas. Los dirigidos por Mauricio Wright vienen de caer 1-0 en casa ante Municipal, su cuarta derrota consecutiva, y acumulan cinco partidos sin ganar. Fuera de la pelea por la fase final, los Toros tienen otro objetivo en las dos fechas que restan: sumar en la tabla acumulada para afrontar el próximo Clausura con más margen en la lucha por la permanencia.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Mixco vs Malacateco de la jornada 21 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Mixco y Malacateco será el sábado 21 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Mixco vs Malacateco hoy

Ni Mixco ni Malacateco cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 21 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fabricio Benítez y Mauricio Wright no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Mixco: Kevin Moscoso; Jeshua Urizar, Diego Méndez, Manuel Moreno, Rodrigo Marroquín; Christian Ojeda, Fabián Cuero, Melvin Gómez; Kennedy Rocha, Lynner García y Yonathan Pozuelos. DT: Fabricio Benítez.

Malacateco: Humberto Acevedo; Juan Esqueda, Rudy Comayagua, Roberto Meneses; Kevin Ramírez, Jonathan Castañon, Jorge Laparra, Demcy Guzmán; Fernando Morales, Diego Sánchez; y Eliser Quiñones. DT: Mauricio Wright.

Antecedentes y últimos resultados del Mixco vs Malacateco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mixco y Malacateco:

20 de septiembre de 2026 | Malacateco 1-0 Mixco | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 14 de marzo de 2026 | Malacateco 1-2 Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 25 de enero de 2026 | Mixco 1-0 Malacateco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 12 de octubre de 2025 | Mixco 4-1 Malacateco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 1 de agosto de 2025 | Malacateco 1-2 Mixco | Torneo Apertura 2025

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