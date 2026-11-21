Los Xolos de Tijuana vencieron a los Potros del Atlante por la mínima en el Estadio Caliente, suficiente para mantener sus aspiraciones de Liguilla

Gilberto Mora se convirtió en el héroe de los Xolos de Tijuana con un gol desde el punto penal este viernes 20 de noviembre. Su anotación le dio al conjunto fronterizo la victoria por 1-0 ante el Atlante en el Estadio Caliente y le permitió mantener vivas sus aspiraciones de alcanzar la Liguilla. Al término del encuentro, el futbolista de apenas 18 años atendió a los medios de comunicación y expresó el profundo cariño que siente por la institución, un vínculo que refleja su compromiso con los colores del equipo tijuanense en un mensaje claro debido a que esta podría ser su última Liguilla en caso de dar el salto a Europa.

“Es un club al que amo, el que me abrió las puertas desde chiquito para poder desarrollarme desde muy joven. Va a ser un club que siempre va a estar en mi corazón y bueno para mí estar en una Liguilla es muy importante, muy bonito poder estar en otra Liguilla y ojalá que se den los resultados para poder pasar”, declaró el jugador de los Xolos.

Tijuana concluyó su participación en la fase regular del Apertura 2026 con 25 puntos, en la sexta posición de la clasificación. Ahora, el equipo deberá esperar los resultados de los partidos restantes de la jornada 17 para conocer si consigue uno de los últimos boletos a la Fiesta Grande. Sin embargo, su clasificación todavía depende de una combinación de resultados entre Santos, Monterrey, León y Pachuca. En medio de este panorama, el seleccionado mexicano también dedicó unas palabras de reconocimiento a los aficionados que respaldan al equipo en cada encuentro.

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“Agradecer a toda esa gente que viene siempre. Ayer que vinieron en la lluvia, la verdad es que es de admirar porque siempre están ahí, están apoyando y me llena de orgullo, de motivación de salir al campo y sacar todo lo que tengo. Espero seguir haciéndolo”, indicó Gilberto Mora.

El mediocampista también habló sobre el significado de portar el dorsal 10, un número emblemático que luce tanto con los Xolos de Tijuana como con la Selección Mexicana. Aunque reconoce el simbolismo que representa en la historia del fútbol, Mora considera que su rendimiento dentro del terreno de juego está por encima del número que aparece en su camiseta.

“La verdad es un número muy bonito. Me siento feliz de poder tenerlo, pero al final creo que lo más importante soy yo. El número pasa a segundo término, sea el número que sea yo siempre voy a jugar lo mejor de mí, a hacer lo que yo sé. Estoy feliz de poder llevar el 10”, recalcó Mora.

Por último, el joven futbolista se refirió a las comparaciones entre su técnica para ejecutar los penales y la de su compañero en la Selección Mexicana, Raúl Jiménez, reconocido por su efectividad desde los once pasos. Mora reconoció que ha tomado algunos aspectos del delantero mexicano, aunque dejó claro que cuenta con una mecánica propia para cobrar las penas máximas.

“Las veces que me ha tocado estar con él en la Selección Mexicana, a veces él se quedaba a practicar al último de los entrenamientos. Yo a veces tiraba uno que otro, pero más que nada observaba lo que hacía. No sé si lo tiró como él, pero a mí estilo, lo bueno es que han entrado. Sí le he aprendido algo”, sentenció.