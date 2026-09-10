Muere Mike McFarland, voz del Maestro Roshi en Dragon Ball, a los 56 años

McFarland fue una de las primeras personalidades reconocidos por la franquicia de Dragon Ball

Fue una de las primeras personas vinculadas a la franquicia | Mike McFarland.com

El mundo del doblaje de anime está de luto. Mike McFarland, actor, director y escritor conocido por interpretar en inglés al Maestro Roshi en Dragon Ball y a Buggy en One Piece, murió a los 56 años después de enfrentar un cáncer cerebral. El locutor también participó en producciones como Attack on Titan, Fullmetal Alchemist y My Hero Academia.

McFarland falleció el 9 de septiembre de 2026, aunque la noticia comenzó a difundirse un día después. Tiffany Vollmer, actriz que interpretó a Bulma en el doblaje en inglés de la serie original de Dragon Ball, fue una de las primeras personas vinculadas a la franquicia que informó sobre el fallecimiento. Posteriormente, un representante del actor confirmó la noticia.

¿De qué murió Mike McFarland? Prestó su voz al Maestro Roshi de Dragon Ball

McFarland había sido diagnosticado con glioblastoma, un tipo de tumor del sistema nervioso central que se desarrolla con rapidez y afecta principalmente al cerebro en adultos. Aunque hasta el momento no se ha informado una causa médica inmediata del fallecimiento, el actor llevaba más de un año bajo tratamiento por esta enfermedad.

Los problemas de salud comenzaron en enero de 2025. McFarland acudió a revisión por lo que inicialmente se pensó que podía tratarse de una infección de oído, pero los estudios detectaron un tumor cerebral. La situación requirió una cirugía de emergencia para retirarlo y, meses más tarde, fue sometido a una segunda intervención, cuyo proceso de recuperación fue señalado como más complejo.

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En agosto de ese mismo año se dio a conocer que el diagnóstico era glioblastoma. De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, este tumor se forma en el tejido glial del cerebro o la médula espinal y presenta un crecimiento rápido. Desde entonces, compañeros del medio siguieron informando sobre el estado de salud del actor y las necesidades que implicaba su tratamiento.

J. Michael Tatum y Brandon McInnis pusieron en marcha una campaña en GoFundMe para cubrir gastos médicos y contratar asistencia especializada para McFarland. La recaudación superó los 301 mil dólares y recibió aportaciones de más de 3 mil 700 personas, además del respaldo de integrantes de la industria del doblaje y seguidores de las producciones en las que trabajó.

¿Quién era Mike McFarland y cuál es su trayectoria?

Michael McFarland nació el 14 de julio de 1970 en Texas City, Texas, y desarrolló una carrera vinculada principalmente al doblaje estadounidense de anime. Comenzó a trabajar profesionalmente en este sector a finales de la década de los noventa y se convirtió en una de las voces relacionadas con las primeras producciones de Funimation. Uno de los personajes que marcó su carrera fue el Maestro Roshi, a quien interpretó en el doblaje en inglés de diferentes entregas de Dragon Ball.

Dentro de la franquicia creada por Akira Toriyama también interpretó a Yajirobe, Android 8 y personajes relacionados con Baby en Dragon Ball GT. Su trabajo como actor se extendió a Buggy el Payaso en One Piece, Jean Kirstein en Attack on Titan, Jean Havoc en Fullmetal Alchemist y Fullmetal Alchemist: Brotherhood, así como Mashirao Ojiro y Ectoplasm en My Hero Academia.

Su participación en el anime no quedó limitada al trabajo frente al micrófono. McFarland ejerció como director de ADR, escritor de adaptación y productor en distintos proyectos. Entre sus créditos de dirección aparecen Dragon Ball, Fullmetal Alchemist, One Piece, Attack on Titan, Tokyo Ghoul, las películas Rebuild of Evangelion, Summer Wars y Wolf Children, entre otras producciones distribuidas para el público de habla inglesa.

McFarland también participó en videojuegos y otras producciones de animación, con créditos relacionados con títulos como Street Fighter X Tekken, Street Fighter V, Borderlands 2, Halo Wars y diversos juegos de Dragon Ball. Su muerte cierra una trayectoria de casi tres décadas dentro del doblaje estadounidense de anime, donde alternó la interpretación de personajes con labores de dirección y adaptación de guiones

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