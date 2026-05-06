¿Hace cuánto tiempo que no se da una final de Guatemala entre Municipal y Comunicaciones?

El Clausura 2026 podría ser testigo de una nueva definición.

Bajas en el clásico. (Comunicaciones X| Municipal X)

El Torneo Clausura 2026 de Guatemala entró en su etapa decisiva y la ilusión de una final soñada comienza a tomar forma. Con las semifinales en disputa, el cuadro presenta a Comunicaciones por un lado y a Municipal por el otro, lo que abre la puerta a un posible enfrentamiento entre los dos clubes más grandes del país. De concretarse, no sería una final más: tendría un peso histórico y simbólico enorme para el fútbol guatemalteco.

Para que ese escenario se haga realidad, ambos deberán superar primero sus respectivos desafíos. Comunicaciones tiene una serie exigente ante Xelajú, uno de los equipos más sólidos del torneo, mientras que Municipal se enfrenta a un siempre incómodo Deportivo Mixco. Si bien ninguno de los dos tendrá un camino sencillo, lo cierto es que por jerarquía, plantel y experiencia en instancias decisivas, parten con cierto favoritismo.

En el caso de los ‘cremas’, llegan fortalecidos tras una temporada en la que lograron revertir un inicio complicado, incluso con problemas en la tabla acumulada. Hoy el equipo muestra otra cara, más sólida y competitiva, lo que le permite ilusionarse con volver a una final y pelear por un nuevo título que reafirme su recuperación.

Por el lado de Municipal, el presente también es alentador. El equipo escarlata ha mostrado regularidad a lo largo del campeonato y cuenta con futbolistas determinantes que pueden inclinar la balanza en partidos cerrados. Además, su historia en este tipo de instancias lo respalda, siendo uno de los clubes más acostumbrados a jugar bajo presión.

La posibilidad de una final entre ambos no solo genera expectativa por lo deportivo, sino también por lo que está en juego a nivel histórico. Comunicaciones y Municipal comparten el primer lugar como los máximos campeones del país, con 32 títulos cada uno. Esto significa que quien logre coronarse en este Clausura 2026 quedará como el club más ganador en solitario, un condimento que eleva aún más la importancia de un posible cruce.

El antecedente más reciente entre ambos en una final se remonta al Clausura 2022, cuando Comunicaciones se impuso en la serie con un global de 2 a 0. Aquella consagración tuvo un valor especial, ya que le permitió igualar la línea de títulos de su eterno rival. Sin embargo, el panorama volvió a emparejarse tras la consagración de Municipal en el Clausura 2024, dejando nuevamente a ambos en lo más alto del palmarés.

Con este contexto, el fútbol guatemalteco se prepara para una definición apasionante. Si los resultados acompañan y se concreta el esperado enfrentamiento, el país vivirá una final histórica, cargada de tensión, rivalidad y orgullo. Más que un campeonato, estará en juego el dominio absoluto del fútbol nacional, en una serie que podría quedar marcada como una de las más importantes de los últimos tiempos.

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