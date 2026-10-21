Rating Colombia del 20 de octubre de 2026, según CNC: Masterchef Celebrity cierra el top 5

El Canal Caracol lidera el rating de la televisión colombiana en las noches, mientras que MasterChef Celebrity del Canal RCN cierra el top 5 de los programas más vistos.

Masterchef pierde puestos en rating | Canal RCN.

El rating de la televisión colombiana sigue teniendo al Canal Caracol como protagonista de las noches, consolidándose como uno de los canales favoritos de los televidentes en el país. Sus producciones dominan los primeros lugares del listado de los programas más vistos, mientras que MasterChef Celebrity, del Canal RCN, logra mantenerse entre los contenidos destacados y cierra el top 5 del rating nacional, en una competencia por la audiencia que continúa marcando la programación del horario estelar.

Rating en Colombia del 20 de octubre de 2026, según CNC

Yo Me Llamo – Caracol TV | 19,63% Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 11,43% María la Caprichosa – Caracol TV | 10,84% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 9,85% Masterchef Celebrity – RCN | 8,44% Ciudad Lejana – Caracol TV | 6,64% Destinos Cruzados – Caracol TV | 6,32% Alas Rotas – Caracol TV | 6,20% La Rosa de Guadalupe P2 – RCN | 6,15% La Rosa de Guadalupe P1 – RCN | 5,68%

Programación de fútbol para este miércoles, 21 de octubre de 2026

11:45 a.m. | Como vs. Manchester United | UEFA Champions League

11:45 a.m. | Lille vs. Galatasaray | UEFA Champions League

2:00 p.m. | Aston Villa vs. Viking | UEFA Champions League

2:00 p.m. | Bayern Munich vs. Arsenal | UEFA Champions League

2:00 p.m. | Club Brugge vs. Lens | UEFA Champions League

2:00 p.m. | Internazionale vs. Shakhtar Donetsk | UEFA Champions League

3:00 p.m. | Santa Fe Femenino vs. Corinthians | Copa Libertadores Femenina

5:00 p.m. | Torque vs. Atlético Mineiro | Copa Sudamericana

6:15 p.m. | Llaneros vs. Deportivo Cali | Liga BetPlay

7:30 p.m. | Barranquilla FC vs. América de Cali | Copa Colombia

7:30 p.m. | Palmeiras vs. Fluminense | Copa Libertadores

8:20 p.m. | Santa Fe vs. Jaguares de Córdoba | Liga BetPlay

Cómo se mide el rating en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

Te puede interesar