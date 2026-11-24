Colombia enfrenta una alerta energética por los bajos niveles de los embalses. ¿Habrá cortes de luz en todo el país? Esto dicen las autoridades y cuáles son los riesgos para 2027.

¿Habrá racionamiento de energía en Colombia? | Alcaldía de Bogotá.

Colombia no tiene anunciado un racionamiento de energía eléctrica, pero existe una alerta por la disminución de las reservas de agua en los embalses y los efectos del fenómeno de El Niño. Al 17 de noviembre de 2026, los embalses se encontraban en el 77,48 % de su capacidad útil, por debajo de la meta del 80 %. Ante este panorama, el Gobierno mantiene medidas preventivas para garantizar el suministro de energía y recomienda reducir el consumo, especialmente entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m. Aunque existe riesgo de desabastecimiento durante los próximos meses, todavía no se ha decretado un racionamiento en el país.

¿Habrá racionamiento de energía en Colombia? Esto se sabe

La posibilidad de un racionamiento de energía eléctrica en Colombia ha comenzado a generar preocupación ante el panorama climático y la disminución de las reservas de agua en los embalses del país. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno nacional no ha anunciado ni decretado un racionamiento de energía, por lo que no existe una programación oficial de cortes del servicio para los hogares colombianos.

La preocupación está relacionada principalmente con los efectos del fenómeno de El Niño, que podría provocar una reducción de las lluvias, temperaturas más elevadas y menores aportes hídricos a los embalses. Este escenario representa un desafío para el sistema eléctrico colombiano, que depende en buena medida de la generación hidroeléctrica para atender la demanda nacional.

¿Cuáles son las recomendaciones para el ahorro de energía en Colombia?

Ante la alerta por el fenómeno de El Niño y la preocupación por los niveles de los embalses, el Gobierno nacional hizo un llamado a los colombianos para adoptar medidas de ahorro de energía en sus hogares y lugares de trabajo. El objetivo es reducir la demanda eléctrica, especialmente durante las horas de mayor consumo, y contribuir a garantizar el suministro durante los próximos meses.

– Reducir el consumo entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m.: evitar utilizar varios electrodomésticos al mismo tiempo durante este horario, cuando aumenta la demanda de electricidad.

– Apagar las luces que no se estén utilizando: aprovechar al máximo la iluminación natural durante el día y apagar bombillos en habitaciones vacías.

– Desconectar los electrodomésticos: evitar dejar televisores, computadores, cargadores y otros dispositivos conectados cuando no se estén utilizando.

– Aplazar el uso de la lavadora y la plancha: procurar utilizar estos equipos fuera del horario de mayor demanda energética.

– Regular el aire acondicionado: subir un grado la temperatura del equipo para disminuir el consumo eléctrico.

– Utilizar bombillos LED: reemplazar las bombillas tradicionales por opciones de bajo consumo energético.

– Evitar abrir constantemente la nevera: mantener la puerta cerrada y revisar que tenga un buen funcionamiento para evitar un gasto innecesario de electricidad.

– Aprovechar la luz y la ventilación natural: mantener los espacios iluminados durante el día sin necesidad de encender bombillos o utilizar equipos de climatización.

Cortes de luz hoy 24 de noviembre: horarios y lista de barrios afectados en Bogotá

Este martes 24 de noviembre de 2026, varios sectores de Bogotá tendrán interrupciones programadas del servicio de energía eléctrica debido a trabajos de mantenimiento y adecuación de las redes de suministro que adelanta Enel Colombia.

De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá, los cortes afectarán sectores de seis localidades: Ciudad Bolívar, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Suba y Usaquén. Además, habrá suspensiones del servicio en los municipios de Soacha y Zipaquirá, en Cundinamarca.

Las interrupciones tendrán diferentes horarios, dependiendo de las labores previstas en cada zona. Estos son los barrios afectados y los horarios establecidos.

Localidad Barrio Horario del corte Ciudad Bolívar El Ensueño 8:30 a. m. a 5:30 p.m. Ciudad Bolívar El Peñón del Cortijo 8:30 a. m. a 5:30 p.m. Fontibón Granjas de Techo 9:15 a. m. a 5:30 p.m. Kennedy Ciudad Kennedy Central 8:00 a. m. a 5:00 p.m. Puente Aranda Centro Industrial 9:15 a. m. a 5:30 p.m. Puente Aranda Estación Central 9:00 a. m. a 5:30 p.m. Suba Lombardía 1:00 p. m. a 5:00 p.m. Suba Mazurén 8:00 a. m. a 12:00 m. Suba Prado Veraniego Norte 9:00 a. m. a 4:00 p.m. Usaquén Rincón del Chicó 9:15 a. m. a 5:15 p.m. Usaquén Santa Bibiana 9:15 a. m. a 5:15 p.m.

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