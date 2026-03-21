Rating Colombia del 20 de marzo de 2026, según CNC: ‘A otro nivel’ marcha viento en popa

Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, este viernes 20 de marzo, según CNC.

A Otro Nivel del Canal Caracol / Canal Caracol.

El Canal Caracol, una vez más, pica en punta con su espacio estelar en las noches. El famoso reality de música, A Otro Nivel, sigue acaparando miradas de propios y extraños, llegando al doble dígito de porcentaje en audiencia. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados:

Rating en Colombia del 20 de marzo de 2026, según CNC

Así quedó el escalafón:

A Otro Nivel – Caracol TV – 11.12% Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 9.33% Noticias Caracol de las 12:30 m. – 6.29% Las de Siempre – RCN TV – 5.71% La Casa de los Famosos – RCN TV – 5.21% La Reina del Flow 3 – Caracol TV – 5.19% Noticias RCN de las 7:00 p.m. – 5.07% La Rosa de Guadalupe (parte 2) – RCN TV – 5.05% Tormenta de Pasiones – Caracol TV – 4.09% María la del Barrio – Caracol TV – 3.75%

Parrilla futbolera de este sábado, 21 de marzo del 2026:

Estos son los partidos más destacados:

12:00 m. | Milan vs Torino | Serie A.

12:30 m. | Levante vs Real Oviedo | LaLiga.

12:30 m. | Everton vs Chelsea | Premier League.

12:30 m. | Borussia Dortmund vs Hamburgo | Bundesliga.

2:00 p.m. | Patriotas vs Boca Juniors de Cali | Torneo BetPlay.

2:45 p.m. | Juventus vs Sassuolo | Serie A.

3:00 p.m. | Sevilla vs Valencia | LaLiga.

3:00 p.m. | Leeds vs Brentford | Premier League.

3:00 p.m. | Niza vs PSG | Ligue 1.

4:00 p.m. | Real Cundinamarca vs Barranquilla FC | Torneo BetPlay.

4:30 p.m. | Fluminense vs Atlético Mineiro | Brasileirao.

6:00 p.m. | Independiente vs Talleres | Liga Argentina.

6:20 p.m. | Once Caldas vs Millonarios | Liga BetPlay.

7:00 p.m. | Sao Paulo vs Palmeiras | Brasileirao.

8:15 p.m. | Belgrano vs Racing | Liga Argentina.

8:30 p.m. | Atlético Nacional vs Inter de Bogotá | Liga BetPlay.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el rating en este país se define por medio de porcentajes. El Centro Nacional de Consultorías (CNC) estipula los niveles de audiencia al recopilar los datos de millones de decodificadores. Si usted cambia de canal, le da más puntaje a ese último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

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