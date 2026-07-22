La Velada del Año 6 en vivo: dónde verla desde México, combates y todos los artistas que actuarán

Te compartimos todo lo que debes de saber sobre el evento de creadores más mediático del mundo

La Velada del Año VI: síguela aquí en vivo. | @infoLaVelada

La Velada del Año VI, organizada por Ibai Llanos, regresará este sábado 25 de julio con diez combates entre creadores de contenido, periodistas, músicos e influencers de España y Latinoamérica. El evento se realizará en el Estadio La Cartuja de Sevilla y podrá seguirse de manera gratuita desde México.

La sexta edición contará con representación mexicana por medio de Samy Rivers y Natalia MX. Rivers enfrentará a la española RoRo en uno de los cruces que más conversación ha generado desde la presentación de la cartelera, mientras que Natalia MX se medirá ante Clersss.

Otro de los enfrentamientos principales será el de YoSoyPlex contra Fernanfloo. El creador español regresará al ring después de participar en La Velada del Año IV, mientras que el youtuber salvadoreño hará su presentación dentro del evento organizado por Ibai Llanos.

La jornada combinará boxeo amateur, actuaciones musicales y segmentos de entretenimiento. La organización anunció diez peleas y la participación de artistas como Yandel, Juanes, Bad Gyal, Anuel AA, Lucho RK y La Pantera.

¿Cuándo es La Velada del Año 6 y a qué hora inicia?

La Velada del Año VI se celebrará el sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja, ubicado en Sevilla, España. El inicio de la transmisión está programado para las 11:00 horas, tiempo del centro de México, equivalentes a las 19:00 horas de España.

El espectáculo tendrá una duración aproximada de ocho horas, aunque el tiempo puede variar de acuerdo con el desarrollo de las peleas, las presentaciones musicales y las actividades programadas entre cada combate.

La Cartuja recibirá el evento por segunda edición consecutiva y tendrá capacidad para albergar a más de 80 mil asistentes. El recinto sevillano también fue sede de La Velada del Año V.

La Velada del Año 6: ¿dónde ver el evento desde México?

Los aficionados mexicanos podrán ver La Velada del Año 6 de forma gratuita mediante los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok. La emisión incluirá las peleas, las entradas de los participantes, las actuaciones musicales y los segmentos preparados por la organización.

En Claro Sports también se podrá consultar la información relacionada con el horario, la transmisión, los resultados, las incidencias y el minuto a minuto de los combates de La Velada del Año VI.

Cartelera completa de La Velada del Año 6: lista de combates

La organización confirmó diez enfrentamientos para la sexta edición. La cartelera reúne participantes de México, España, Argentina, Colombia, Puerto Rico y El Salvador.

IlloJuan vs TheGrefg

El combate principal enfrentará a dos creadores españoles. IlloJuan ha desarrollado gran parte de su contenido alrededor de transmisiones de videojuegos, series de GTA V y proyectos como Egoland, mientras que TheGrefg construyó su comunidad con videos y directos de títulos como Call of Duty, Fortnite y GTA V.

YoSoyPlex vs Fernanfloo

YoSoyPlex volverá a competir después de su participación en La Velada del Año IV. El creador español es conocido por sus viajes, retos y videoblogs. Del otro lado estará Fernanfloo, youtuber salvadoreño que alcanzó notoriedad con contenido de videojuegos, comedia y entretenimiento.

Marta Díaz vs Tatiana Kaer

Marta Díaz subirá al ring ante Tatiana Kaer en un enfrentamiento entre dos creadoras españolas. Díaz publica contenido relacionado con viajes, belleza y estilo de vida, mientras que Kaer ha enfocado sus plataformas en moda, entretenimiento y tendencias digitales.

Samy Rivers vs RoRo

La mexicana Samy Rivers enfrentará a la española RoRo. Rivers se consolidó dentro del streaming mediante transmisiones de videojuegos, contenido sobre su vida cotidiana y su participación como presidenta de PIO FC en la Kings League.

RoRo, por su parte, ganó presencia en redes sociales con videos relacionados con cocina, ropa, regalos y actividades de su vida diaria. El intercambio de mensajes entre ambas comunidades ha colocado este combate entre los más comentados de la cartelera.

Gero Arias vs ByViruzz

Gero Arias representará a Argentina ante ByViruzz. El argentino se dio a conocer mediante videos de calistenia, entrenamiento, viajes y retos físicos. El español también ha desarrollado contenido relacionado con el ejercicio y cuenta con experiencia previa en eventos de boxeo entre creadores.

Alondrissa vs Angie Velasco

La puertorriqueña Alondrissa se medirá ante la argentina Angie Velasco. Alondrissa comparte videos de humor, entretenimiento y estilo de vida, mientras que Velasco publica contenido sobre moda, entrenamiento y experiencias personales.

Lit Killah vs Kidd Keo

Lit Killah y Kidd Keo trasladarán su rivalidad al ring. El representante argentino tiene trayectoria dentro del freestyle, el trap y la música urbana. Kidd Keo, nacido en España, ha desarrollado una carrera musical influida por el trap estadounidense y cuenta con reproducciones en distintas plataformas digitales.

Clersss vs Natalia MX

Natalia MX será la segunda representante mexicana dentro de la cartelera y enfrentará a Clersss. La española crea contenido de humor, tendencias y estilo de vida, mientras que Natalia se ha enfocado en videos de entretenimiento, retos y experiencias cotidianas.

Fabiana Sevillano vs La Parce

Fabiana Sevillano representará a España ante La Parce, de Colombia. Ambas han construido comunidades mediante contenido de entretenimiento, belleza, moda, humor y colaboraciones con otras personalidades de internet.

Edu Aguirre vs Gastón Edul

El periodismo deportivo también tendrá presencia en La Velada del Año VI. Edu Aguirre, colaborador de El Chiringuito, enfrentará a Gastón Edul, periodista argentino conocido por la cobertura de su selección nacional. Aguirre ha compartido entrevistas y contenido con Cristiano Ronaldo y otros futbolistas, mientras que Edul ha seguido de cerca la trayectoria de Argentina y Lionel Messi en competencias internacionales.

La cartelera completa queda de la siguiente manera:

IlloJuan vs TheGrefg

YoSoyPlex vs Fernanfloo

Marta Díaz vs Tatiana Kaer

Samy Rivers vs RoRo

Gero Arias vs ByViruzz

Alondrissa vs Angie Velasco

Lit Killah vs Kidd Keo

Clersss vs Natalia MX

Fabiana Sevillano vs La Parce

Edu Aguirre vs Gastón Edul

¿Quiénes son los artistas que actuarán en La Velada del Año 6?

¡Yandel, Juanes, Lucho RK y La Pantera, Anuel AA y Bad Gyal!



Estas son las primeras cinco actuaciones de La Velada del Año VI 🎤🥊 pic.twitter.com/1EyEtZqoTH — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 1, 2026

La parte musical contará con las presentaciones de Yandel, Juanes, Bad Gyal, Anuel AA, Lucho RK y La Pantera. Los artistas aparecerán durante las pausas entre los combates y formarán parte de las entradas de algunos participantes.

Ibai Llanos también anticipó la presencia de invitados sorpresa. Hasta el momento no se han revelado sus identidades, por lo que los nombres que circulan en redes sociales no forman parte de la programación confirmada.

Con diez combates, participantes de seis países y transmisión gratuita en plataformas digitales, La Velada del Año VI buscará superar los registros obtenidos por las ediciones anteriores. La actividad comenzará el sábado 25 de julio a las 11:00 horas del centro de México.

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