Italia confirma contactos con Guardiola; Mancini y Pirlo también son candidatos

Italia confirmó contactos con el exentrenador del Manchester City, aunque existen otras opciones mientras la FIGC analiza el presupuesto para cerrar el acuerdo

El presidente de la federación ‘Azzurra’ señala que se harían excepciones | Reuters

La Federación Italiana de Fútbol abrió conversaciones con Pep Guardiola para ofrecerle el puesto de seleccionador nacional. Giovanni Malagò, presidente de la FIGC, confirmó que el entrenador español forma parte de la lista de candidatos y reconoció que el organismo estudia realizar un esfuerzo económico para intentar cerrar su llegada.

Italia busca entrenador después de la salida de Gennaro Gattuso, quien dejó el cargo tras no conseguir la clasificación a la Copa del Mundo 2026. La eliminación provocó cambios en la estructura federativa y llevó a Malagò a encabezar un proyecto que incluye la elección de un nuevo cuerpo técnico y la reorganización de las áreas deportivas.

La FIGC mantiene abierto el diálogo con Pep Guardiola

La posibilidad de contratar a Guardiola tomó fuerza después de una reunión celebrada en Barcelona. Paolo Maldini, director técnico de la federación, y Leonardo, incorporado como asesor del proyecto, viajaron a España para presentarle al extécnico del Manchester City los planes de la selección para los próximos cuatro años.

Malagò abordó el tema durante su participación en Cronache di Spogliatoio y aceptó que el presupuesto representa uno de los principales obstáculos. Sin embargo, explicó que la federación analiza modificar sus límites habituales ante la posibilidad de incorporar a Guardiola. “Hay aspectos financieros, de presupuesto. A corto y medio plazo hay que apretar los dientes, pero hay excepciones, por ejemplo, pueden referirse al nombre que en estos momentos es predominante, es decir, Pep Guardiola. Excepciones por motivos obvios, no está dicho que vaya a buen puerto, pero creo que ha sido justo e importante abrir un diálogo y mantenerlo vivo. No es una falta de respeto hacia los demás candidatos, porque el debate con ellos ya ha comenzado. Mancini, Guardiola, Pirlo, pero no solo ellos, en cualquier caso”, declaró el presidente de la FIGC.

La operación exigiría encontrar recursos adicionales y ajustar la planificación económica de la federación. Guardiola percibía alrededor de 24.8 millones de euros brutos durante su etapa en Manchester City, una cantidad distante de los parámetros habituales de la selección italiana. La FIGC también contempla la posibilidad de buscar respaldo de la Serie A y de sus patrocinadores para financiar un contrato de esta dimensión.

El técnico español escuchó la propuesta de Maldini y Leonardo, pero todavía no ha comunicado una respuesta definitiva. Tras cerrar su etapa de diez temporadas en el Manchester City, Guardiola expresó su intención de apartarse temporalmente de los banquillos para dedicar tiempo a su familia y conocer otras actividades fuera del fútbol. Esa postura mantiene abierta la negociación, aunque reduce las posibilidades de un acuerdo inmediato.

Roberto Mancini y Andrea Pirlo aparecen como las alternativas mencionadas públicamente por Malagò. Mancini conoce la estructura de la selección y dirigió al equipo que conquistó la Eurocopa disputada en 2021, mientras que Pirlo cuenta con el respaldo de Maldini y Leonardo por su propuesta de juego y por el perfil que buscan para iniciar un nuevo ciclo. El dirigente añadió que la lista podría incluir a otro entrenador.

Maldini y Leonardo encabezan la reorganización de Italia

La búsqueda del seleccionador forma parte de un proceso que pretende modificar el funcionamiento deportivo de la federación. Malagò señaló que el proyecto no se limita a elegir al responsable del primer equipo, pues también contempla la revisión de la dirección técnica, la operación interna y el trabajo con las categorías nacionales.

El presidente explicó que había contemplado la llegada de Maldini desde antes de ganar las elecciones y detalló cómo se incorporó Leonardo al nuevo grupo de trabajo. “En la campaña electoral había avisado a Paolo Maldini de que, si ganaba, lo llamaría. Él me había dicho que me apoyaría, pero nada más. Hay todo un sistema que reorganizar, más allá del director técnico. He dedicado dos semanas a analizar todos los temas y al final nos hemos abrazado, nos hemos dado la mano y hemos involucrado a Leonardo. Ellos dos son dos caras de la misma moneda. Intercambian la dirección y la operatividad. Han empezado a mil por hora”, afirmó Malagò.

Maldini y Leonardo tendrán participación en la decisión final sobre el entrenador. Malagò aseguró que el nombre no será elegido únicamente por la presidencia, sino mediante un acuerdo con los responsables del área técnica. Esa fórmula busca evitar diferencias internas durante el inicio del nuevo proceso de la selección italiana.

La Asamblea de la Lega Serie A del jueves 23 de julio aparece como uno de los puntos centrales de la agenda. Malagò acudirá acompañado por Maldini y Leonardo para presentar el plan de reformas ante los clubes, aunque la federación podría ampliar el plazo para esperar una respuesta de Guardiola antes de tomar la decisión definitiva.

Por ahora, la FIGC ha confirmado la existencia de conversaciones, pero no un acuerdo. Guardiola representa la opción que obligaría a Italia a modificar su presupuesto y adaptar su proyecto deportivo; Mancini y Pirlo permanecen dentro de la carrera mientras la federación espera resolver el puesto en los próximos días.

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