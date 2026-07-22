El espectacular presente de Darwin Lom en The Strongest

El delantero lleva cinco goles en nueve juegos.

Lom, durante el partido con Oriente. (The Strongest Facebook)

El presente de Darwin Lom en Bolivia empieza a transformarse en una gran noticia para el fútbol guatemalteco. El delantero de The Strongest atraviesa uno de los mejores momentos desde su llegada al conjunto paceño y, a fuerza de goles, se consolidó como una de las principales figuras del equipo. El atacante suma cinco anotaciones en sus últimos nueve partidos y actualmente ocupa el segundo lugar en la tabla de goleadores del campeonato boliviano, confirmando que logró adaptarse a un contexto que inicialmente le resultó muy complejo.

Cuando decidió dejar Comunicaciones para fichar por uno de los clubes más importantes de Bolivia, existían muchas dudas respecto a cómo respondería. No solo cambiaba de liga y de país, sino que también debía acostumbrarse a disputar partidos en ciudades ubicadas a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, una condición que históricamente representa una enorme dificultad para los futbolistas que provienen del llano. Durante sus primeras semanas le costó encontrar continuidad y su rendimiento estuvo por debajo de lo esperado.

Sin embargo, con el correr de los meses todo comenzó a cambiar. A partir de abril, Lom empezó a sentirse cada vez más cómodo dentro del esquema de The Strongest y su crecimiento coincidió con la levantada futbolística del equipo. Hoy el conjunto aurinegro pelea por el liderato del torneo boliviano y marcha segundo en la clasificación, apenas a un punto del primer lugar, con el delantero guatemalteco siendo una de las principales cartas ofensivas.

Su racha goleadora comenzó el 12 de abril con una actuación memorable frente a San Antonio Bulo Bulo. Aquella tarde convirtió dos goles para darle la victoria a su equipo por 3-2 y abrir una serie de actuaciones destacadas. Dos semanas más tarde volvió a hacerse presente en el marcador durante el triunfo como visitante por 3-2 frente a Real Oruro, confirmando que atravesaba un gran momento de confianza.

La buena racha continuó el 14 de mayo, cuando fue el héroe de la victoria por 1-0 sobre Always Ready al marcar el único tanto del encuentro. Tras el receso provocado por la Copa del Mundo, el delantero no perdió el ritmo y reapareció con otro gol decisivo en el triunfo por 2-1 frente a Oriente Petrolero, reafirmando que es uno de los atacantes más determinantes del campeonato boliviano en la actualidad.

No obstante, ese mismo compromiso también dejó una noticia negativa. Lom fue expulsado en los minutos finales y debió cumplir una fecha de suspensión, por lo que estuvo ausente en el empate sin goles frente a San José de Oruro. Su baja se hizo sentir, ya que The Strongest no encontró la misma contundencia ofensiva y dejó escapar dos puntos importantes en la pelea por el liderato.

Ahora, el exdelantero de Comunicaciones tendrá una nueva oportunidad para seguir ampliando sus números cuando The Strongest visite a Blooming el próximo 26 de julio, en uno de los encuentros más atractivos de la jornada. Además de intentar acercar a su equipo a la cima del campeonato, Lom buscará prolongar un momento futbolístico que también ilusiona a la selección de Guatemala, donde continúa siendo una de las principales referencias ofensivas de cara a los próximos compromisos internacionales.

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