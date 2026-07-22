Los tres desafíos de Comunicaciones para el Apertura 2026

Volver a jugar una final y ganarla, además de recuperar grandeza.

Comunicaciones quiere luchar por el título en el Apertura 2026 | @CremasOficiail

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala está a punto de comenzar y con él renacen las ilusiones de los doce equipos participantes, todos con el objetivo de luchar por el título. Sin embargo, pocos llegan con una presión tan grande como Comunicaciones. Los ‘cremas’ afrontarán un semestre determinante, obligados a recuperar el protagonismo perdido y con la misión de volver a instalarse en la cima del fútbol guatemalteco tras haber cedido el primer lugar histórico a Municipal.

La conquista del Torneo Clausura 2026 por parte de los ‘escarlatas’ modificó el mapa del fútbol nacional. Municipal alcanzó los 33 títulos de liga y superó por uno a Comunicaciones, que ahora ocupa el segundo lugar en la tabla de máximos campeones del país. Esa situación representa un golpe importante para una institución acostumbrada a liderar los registros históricos y que ahora buscará responder dentro del terreno de juego.

El primer gran desafío para el equipo dirigido por Marco Antonio Figueroa será volver a disputar una final. La última vez que Comunicaciones jugó una definición fue en diciembre de 2023, cuando logró consagrarse campeón del Torneo Apertura. Desde entonces, el club ha encadenado cinco campeonatos consecutivos sin alcanzar la instancia decisiva, una racha poco habitual para una institución que históricamente acostumbró a pelear por todos los títulos.

Naturalmente, el segundo objetivo está directamente relacionado con el primero: no solo alcanzar la final, sino también conquistarla. En Comunicaciones saben que volver a levantar un trofeo significaría mucho más que sumar un nuevo campeonato a las vitrinas. Implicaría cortar una sequía que empieza a hacerse larga, igualar nuevamente a Municipal con 33 títulos de liga y devolverle al club el lugar de privilegio que ocupó durante tantos años en la historia del fútbol guatemalteco.

Para intentar conseguirlo, la dirigencia llevó adelante uno de los mercados de pases más activos del país. Llegaron varios refuerzos para potenciar un plantel que mostró altibajos durante el último año y también se produjo una importante renovación con la salida de numerosos futbolistas. La continuidad de Marco Antonio Figueroa también fue una señal de confianza en un proyecto que ahora deberá dar resultados desde el comienzo del campeonato.

Más allá de los resultados, existe un tercer desafío que para muchos aficionados resulta incluso más importante: recuperar la identidad competitiva del club. Durante las últimas temporadas, Comunicaciones dejó de transmitir la autoridad futbolística que históricamente lo caracterizó. Esa sensación de superioridad, tanto en lo deportivo como en lo mental, fue perdiéndose con el paso de los torneos y es precisamente uno de los aspectos que el cuerpo técnico pretende reconstruir.

El Apertura 2026 aparece, entonces, como una verdadera prueba de carácter para el conjunto albo. La presión será alta desde la primera jornada, pero también lo será la ilusión de una afición que espera volver a ver a su equipo peleando por el campeonato. En un semestre que incluirá además la Copa Centroamericana, Comunicaciones tendrá múltiples oportunidades para demostrar que está preparado para recuperar el protagonismo y volver a discutir el lugar de equipo más grande de Guatemala

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