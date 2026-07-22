Shawn Johnson a Saprissa: por qué se detuvo el fichaje

Se canceló uno de los fichajes más esperados del mercado de pases de Costa Rica.

Qué ocurrió con Shawn Johnson | Facebook Municipal Liberia

El fichaje de Shawn Johnson por Deportivo Saprissa sufrió un inesperado contratiempo antes del inicio del Torneo Apertura 2026 en Costa Rica. El club morado confirmó que el futbolista no podrá incorporarse de inmediato a la competencia luego de que, durante los exámenes médicos de rutina, se detectara una condición que requiere estudios especializados y seguimiento médico.

La noticia fue comunicada oficialmente por la institución, que explicó que la situación se presentó durante la evaluación física que realizan todos los jugadores antes de comenzar la temporada. “Shawn Johnson, al igual que todos nuestros jugadores, fue sometido a una valoración médica en profundidad. Durante dicha valoración se detectó una condición médica que requiere seguimiento y estudios especializados. Por recomendación médica Shawn no podrá incorporarse a la competencia mientras se define su situación”, informó Saprissa.

Pese al inconveniente, el conjunto tibaseño dejó claro que mantendrá su respaldo al lateral de 23 años y que respetará la privacidad del proceso médico que atraviesa el futbolista. “El Deportivo Saprissa mantendrá vigente su relación con el jugador en todos sus alcances. El club va a respetar la confidencialidad entre Shawn y sus médicos y comunicaremos más sobre su proceso en el momento oportuno”, añadió la institución.

La situación también fue abordada por Erick Lonis, quien evitó profundizar sobre el estado del jugador, aunque reconoció que el equipo cuenta con alternativas para cubrir esa posición mientras Johnson permanece fuera de las canchas. “Vamos a verlo. Nosotros la lateral derecha la tenemos bien cubierta, tenemos a Samir Taylor, hemos subido a Carvajal, que hizo todos los méritos, así que uno nunca sabe si se dará algún cambio, pero de momento estamos muy contentos”, comentó.

Johnson era uno de los refuerzos que mayor expectativa había generado entre la afición morada tras su paso por Municipal Liberia, donde disputó 24 partidos entre el Clausura 2026 y el Torneo de Copa, acumulando 1.885 minutos de actividad. Además, el defensor ya había atravesado una situación similar en el pasado. Según trascendió, cuando pertenecía a Herediano permaneció varios meses fuera de las canchas por un problema médico, aunque posteriormente logró recuperarse y volver a competir con normalidad, un antecedente que genera optimismo tanto para el jugador como para Saprissa.

Mientras continúan las evaluaciones médicas, el club espera conocer cuándo podrá contar con uno de sus fichajes para el inicio de una temporada en la que debutará este viernes 24 de julio frente a Pérez Zeledón y que también tendrá como gran desafío la Copa Centroamericana de Concacaf.

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