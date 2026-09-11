Vive Latino 2027 ya tiene fechas oficiales: conoce cuándo será el festival de música de la CDMX

El festival musical más importante de México volverá con dos días de conciertos en el Estadio GNP Seguros y prepara una nueva edición

El Vive Latino 2027 anuncia cuándo volverá el festival. Foto Instagram: @vivelatino

El 2026 aún no termina y la agenda de conciertos para el próximo año ya se comienza a ocupar para los amantes a la música. Esto, luego de que los organizadores del Vive Latino 2027 anunciaran la fecha en la que se llevará a cabo este tradicional festival en la Ciudad de México, confirmando que el evento mantendrá su sede y volverá a reunir a los mejores exponentes de la música actual.

Tras más de dos décadas de historia, el festival continua como uno de los encuentros culturales más relevantes del país, con una propuesta que combina rock, música alternativa, propuestas emergentes, artistas consolidados y actividades que van más allá de los escenarios.

Hasta el momento solo se confirmó la fecha del festival, aunque todavía no se revela el cartel oficial de artistas, la expectativa ya comenzó entre los asistentes habituales, quienes esperan conocer qué bandas formarán parte de la edición 2027.

¿Cuándo y dónde será el Vive Latino 2027? Las fechas ya son oficiales

El Vive Latino se realizará los días sábado 13 y domingo 14 de marzo de 2027 en la Ciudad de México. El festival conservará como sede el Estadio GNP Seguros, recinto que ha recibido las ediciones más recientes.

Con las fechas definidas, la organización confirmó que el eventos volverá a desarrollares durante dos jornadas, formato tradicional que permite reunir a una amplia variedad de artistas y ofrece una programación dividida en distintos escenarios.

El festival se mantiene como una de las citas más importantes del calendario musical mexicano, por lo que se espera la llegada de miles de asistentes provenientes de diferentes estados del país y del extranjero.

Hasta el momento, los detalles sobre la venta de boletos, fases de preventa y precios todavía no han sido anunciados oficialmente. La información será revelada conforme se acerque la fecha del evento.

¿Cuándo anuncian el Line-Up y qué bandas han “sonado” para estar en el Vive 2027?

El esperado cartel con las bandas o músicos que engalanarán la edición 2027 del Vive Latino todavía no ha sido revelado. La organización suele presentar el Line-Up a finales de cada año, por lo que en los próximos meses se tendrá información al respecto.

Como ocurre cada año, las redes sociales comenzaron con especulaciones sobre posibles participantes. Entre los nombres que han generado expectativa se encuentran bandas y artistas que forman parte del imaginario del festival, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial.

El Vive Latino se ha caracterizado por reunir propuestas de diferentes generaciones, por lo que habitualmente combina agrupaciones históricas del rock en español con artistas internacionales, proyectos independientes y nuevas tendencias musicales.

¿Qué es el Vive Latino y desde cuándo se lleva a cabo en la CDMX?

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino es uno de los festivales musicales más importantes de México y América Latina. Su primera edición se realizó en 1998 en la Ciudad de México, con el objetivo de reunir diferentes expresiones musicales y dar espacio a artistas de la escena iberoamericana.

Desde entonces, el festival ha evolucionado hasta convertirse en un referente de la música en vivo, con escenarios que han recibido a grandes nombres del rock, pop, hip hop, electrónica y otros géneros.

A lo largo de sus ediciones, el Vive Latino ha contado con la participación de artistas como Café Tacvba, Zoé, Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes, Julieta Venegas, Manu Chao, Molotov, The Smashing Pumpkins, Pixies, Lenny Kravitz, The Prodigy y muchas otras figuras nacionales e internacionales.

Además de los conciertos, el festival suele incorporar actividades culturales, espacios gastronómicos, zonas de convivencia y propuestas relacionadas con el arte y el entretenimiento.

Con casi tres décadas de historia, el Vive Latino se mantiene como una plataforma clave para la música en México y una de las celebraciones más esperadas por los amantes de los conciertos.

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