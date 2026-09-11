La explanada de la alcaldía recibirá también a Jerry Rivera, José Joel, El Jilguero y Los Pajarillos

El puertorriqueño cerrará los festejos | @AzcapotzalcoMx

Azcapotzalco ya tiene preparada su celebración por el Grito de Independencia 2026, con una programación que combinará actividades cívicas y música durante el martes 15 de septiembre. La explanada de la alcaldía recibirá a Jerry Rivera, Maelo Ruiz, José Joel, El Jilguero y Los Pajarillos, mientras que durante la mañana se realizará el Tradicional Desfile de la Patria.

Maelo Ruiz y Jerry Rivera en el Grito de Independencia 2026: ¿Qué artistas darán concierto en Azcapotzalco? Horarios

La cartelera anunciada por la Alcaldía Azcapotzalco tiene como principales representantes de la salsa a Jerry Rivera y Maelo Ruiz, quienes tendrán presentaciones en distintos momentos de la jornada. También forman parte del programa José Joel, El Jilguero y Los Pajarillos, con lo que la celebración incluirá diferentes propuestas musicales antes de la ceremonia por las Fiestas Patrias.

Jerry Rivera tiene programada su presentación para las 18:30 horas en la explanada de la alcaldía. El cantante puertorriqueño llegará a la Ciudad de México con el repertorio que ha construido durante su trayectoria dentro de la salsa, como parte del bloque musical preparado para recibir a quienes acudan a la demarcación durante la tarde.

La otra presentación con horario individual confirmado es la de Maelo Ruiz, quien subirá al escenario a las 23:00 horas. El intérprete también estará ese mismo día en los festejos de la alcaldía Venustiano Carranza, por lo que su actuación en Azcapotzalco quedó programada para la parte final de la noche del 15 de septiembre.

En cuanto al resto de la cartelera, José Joel, El Jilguero y Los Pajarillos están confirmados, aunque hasta el 11 de septiembre la información difundida por la alcaldía no asigna públicamente un horario individual a cada uno. La programación anunciada permite confirmar el elenco completo, pero por ahora únicamente Jerry Rivera y Maelo Ruiz cuentan con horas específicas de presentación.

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Este 15 de septiembre nos vemos en la Explanada de la Alcaldía con Jerry Rivera, Maelo Ruiz, José Joel, el Jilguero y Los Pajarillos.



⏰ 10:00 hrs.

📍 Explanada… pic.twitter.com/Tq8T2YQoLn — Alcaldía Azcapotzalco (@AzcapotzalcoMx) September 10, 2026

Las actividades por las Fiestas Patrias comenzarán desde la mañana. El Tradicional Desfile de la Patria está previsto a las 10:00 horas sobre Avenida Azcapotzalco, con la participación de escuelas, barrios, pueblos y organizaciones de la demarcación. Más tarde, la celebración se trasladará a la explanada de la alcaldía para continuar con los conciertos y la ceremonia del Grito. Los espectáculos musicales anunciados son de acceso gratuito.

¿Qué se celebra el 15 de septiembre en México?

Cada 15 de septiembre se conmemora el Grito de Independencia, ceremonia que recuerda el llamado realizado por Miguel Hidalgo y Costilla en Dolores en septiembre de 1810 para iniciar el movimiento insurgente. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México distingue esta fecha del 16 de septiembre, que corresponde oficialmente al aniversario del inicio de la Independencia de México.

Por esa razón, la noche del 15 de septiembre se realizan ceremonias encabezadas por autoridades federales, estatales y municipales, acompañadas tradicionalmente por el toque de campana, la bandera de México y las arengas en recuerdo de figuras vinculadas con la Independencia. En la Ciudad de México, el festejo principal se desarrolla en el Zócalo, aunque las alcaldías organizan sus propias ceremonias y actividades públicas.

En 2026 se cumplen 216 años del inicio del movimiento de Independencia de 1810, y Azcapotzalco tendrá una jornada que comenzará con su desfile por la mañana y continuará con música durante la tarde y la noche. Para quienes busquen asistir específicamente por los dos salseros puertorriqueños, los horarios a considerar son 18:30 horas para Jerry Rivera y 23:00 horas para Maelo Ruiz, ambos en la explanada de la alcaldía.

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