Municipal suma una nueva baja antes de enfrentar a Suchitepéquez

La convocatoria del volante cubano se suma a las bajas que Municipal tendrá por sus jugadores llamados a la Selección de Guatemala.

Un nuevo golpe internacional para los Rojos | IG: rojos_municipal

Municipal tendrá una nueva ausencia para enfrentar a Suchitepéquez por la jornada 11 del Torneo Apertura 2026. Yunior Yuri Pérez no estará disponible para Mario Acevedo debido a su convocatoria con la Selección de Cuba, que afrontará sus próximos compromisos internacionales durante la ventana de selecciones.

Los Rojos recibirán a los Venados este jueves a las 20:00 horas en el Estadio El Trébol. El encuentro abrirá la actividad de una nueva fecha del campeonato guatemalteco y encontrará al conjunto capitalino con varias modificaciones respecto a los futbolistas utilizados durante las últimas jornadas.

La ausencia de Yunior Yuri Pérez se extenderá durante las próximas semanas. El mediocampista fue incluido en la convocatoria de Cuba para disputar la Nations League de Concacaf, por lo que deberá incorporarse a su selección y quedará temporalmente fuera de los planes del cuerpo técnico escarlata.

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Las convocatorias internacionales condicionan el equipo de Municipal

La convocatoria del volante cubano se suma a las bajas que Municipal tendrá por sus jugadores llamados a la Selección de Guatemala. Mario Acevedo deberá reorganizar su plantel para afrontar el compromiso ante Suchitepéquez y definir alternativas en diferentes sectores del campo.

Municipal tampoco podrá contar con Erick Japa Paniagua. El atacante dominicano continúa con su proceso de recuperación después de sufrir una lesión y todavía no está en condiciones de regresar a la competencia. Su ausencia reduce nuevamente las opciones disponibles para el sector ofensivo.

El partido también representa una oportunidad para que otros integrantes del plantel sumen minutos. Las convocatorias internacionales obligarán al entrenador a realizar cambios y podrían abrir espacios para futbolistas que han tenido menor participación durante el comienzo del Apertura 2026.

Los Rojos buscarán además volver a ganar como locales después de no conseguirlo en sus dos presentaciones más recientes en El Trébol. Municipal empató frente a San Pedro y Malacateco, resultados que le impidieron aprovechar plenamente sus últimos encuentros disputados ante su público.

Con este escenario, Municipal afrontará la jornada 11 con un plantel reducido y la necesidad de adaptar su formación. Suchitepéquez será su próximo rival, mientras Acevedo deberá administrar las ausencias de Pérez, Japa Paniagua y los jugadores convocados por Guatemala para intentar regresar al triunfo en el campeonato.

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