Sebastián Viera explica el renacer de Junior: “La repetición hace al maestro”

Junior volvió al triunfo con una goleada ante Fortaleza y Sebastián Viera reveló cómo trabaja para recuperar el buen fútbol del equipo y afrontar las once finales.

Sebastián Viera hablando con Teo Gutiérrez | VizzorImage.

unior de Barranquilla volvió a sonreír en la Liga BetPlay. El conjunto ‘tiburón’ se reencontró con el triunfo y dejó buenas sensaciones tras imponerse 1-4 a Fortaleza en Bogotá, un resultado que volvió a despertar la ilusión de los aficionados y que, para el técnico Mario Sebastián Viera, es consecuencia del trabajo realizado durante las últimas semanas.

Tras la contundente victoria, el entrenador uruguayo habló con ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio y explicó algunas de las claves que permitieron al equipo mostrar una versión más competitiva, ordenada y cercana al fútbol que pretende implementar. Viera destacó especialmente la actitud de sus dirigidos y la importancia de mantener la misma línea de trabajo.

Viera destaca el trabajo y la respuesta del plantel

“Todo el grupo está respondiendo, están trabajando muy bien los chicos; espero que se siga por esa línea y es la única manera de lograr el objetivo, un objetivo difícil”, señaló el estratega, quien dejó claro que la recuperación del equipo no pasa por fórmulas mágicas, sino por la constancia durante los entrenamientos.

Para Viera, el triunfo frente a Fortaleza tuvo un valor especial porque Junior no solamente consiguió los tres puntos, sino que lo hizo mostrando una mejor versión colectiva. “Esto es a punta de trabajo; de esto se sale con trabajo, con la convicción de lo que se está trabajando”, explicó. Además, resaltó que el plan de partido se ejecutó de buena manera y que el resultado terminó siendo una consecuencia de ello.

La relación de Viera con Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará

El entrenador también se refirió a dos futbolistas que conoce muy bien: Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará, jugadores con los que compartió durante su etapa como arquero de Junior. Para Viera, esa relación previa representa un elemento positivo dentro del vestuario.

“Obviamente que a Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará los conozco bien en la parte personal y ellos también a mí; ellos saben cómo pienso, cómo veo las cosas y yo los conozco a ellos también. Ellos ayudan mucho y eso es positivo”, manifestó.

Sobre Teófilo, Viera añadió que el delantero tiene una motivación especial para afrontar esta etapa de su carrera. “Todos quieren salir adelante; este es el último año de Teo y quiere salir bien también”, afirmó el técnico.

Competir, ordenar al equipo y trabajar la parte mental

Uno de los aspectos que Viera considera fundamentales en la recuperación de Junior es la capacidad de competir durante los 90 minutos. El entrenador reconoció que esa había sido una de las principales falencias del equipo, pero aseguró que frente a Fortaleza se pudo ver una mejoría.

“Nos ha faltado competir; en el partido pasado sí lo hicimos, fue un equipo corto, ordenado”, explicó. También destacó las condiciones particulares del encuentro, disputado a las dos de la tarde en Bogotá, y señaló que el trabajo durante la semana ha permitido que los jugadores se adapten progresivamente a su idea futbolística.

Para Viera, el proceso también involucra los aspectos físico y mental. El aumento de las sesiones de entrenamiento, según explicó, permite que los futbolistas tengan más herramientas para entender los movimientos y automatismos que pretende implementar en el equipo.

La pelota quieta, otra herramienta para Junior

Viera también habló de la importancia de la repetición en el fútbol y puso como ejemplo una de sus especialidades durante su carrera como jugador: los tiros libres. El uruguayo recordó que llegaba a ejecutar cientos de cobros durante las semanas de entrenamiento con el objetivo de convertirlos en una rutina.

“La repetición hace al maestro; yo no nací pegándole a la pelota, ni aprendí de la noche a la mañana”, explicó. Para el técnico, esa misma lógica puede aplicarse a cualquier futbolista: un lateral que practica constantemente centros, por ejemplo, llegará a los partidos con mayor confianza y naturalidad para ejecutar esa acción.

En ese sentido, Viera considera que la pelota quieta puede convertirse en un recurso determinante. “La repetición da más confianza y el automatismo ayuda. Es que la pelota quieta abre un partido y hay que aprovecharla”, afirmó.

Junior tiene once “finales” por delante

El triunfo ante Fortaleza representa apenas un paso dentro del objetivo que Junior se ha trazado para el cierre de la temporada. Viera es consciente de que todavía queda camino por recorrer y pidió mantener la concentración para evitar que el equipo se relaje después de una goleada.

“Esto es de todos los días, nos quedan once finales, no nos podemos dormir, no nos queda tiempo”, sentenció el entrenador. Además, destacó que la victoria adquiere un valor mayor por la manera en que se consiguió: “Aparte que se ganó, se ganó jugando bien, no por casualidad y eso da muchísima más confianza”.

Ahora, Junior buscará prolongar las buenas sensaciones mostradas en Bogotá y convertir este triunfo en un punto de partida para recuperar terreno en la competencia. Para Viera, la fórmula está clara: trabajo, concentración, repetición y actitud para afrontar cada uno de los partidos que quedan.

Te puede interesar