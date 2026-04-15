Victoria vs Motagua en vivo: dónde mirar la Liga de Honduras 2026

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Victoria vs Motagua, Liga de Honduras, en vivo y en directo | Claro Sports

La Liga Nacional de Honduras se pone al día con un duelo clave cuando Victoria reciba a Motagua en el partido postergado de la jornada 15 del Torneo Clausura 2026, un cruce que puede marcar el rumbo de ambos equipos en este cierre de campeonato. Mientras los ceibeños se juegan la vida en la pelea por la permanencia, el Ciclón Azul llega obligado a reaccionar tras perder terreno en la lucha por el liderato.

Victoria tiene 13 puntos y está último en la tabla, producto de tres triunfos, cuatro empates y ocho derrotas. El equipo de Hernán Medina viene de caer por 5-2 ante Choloma en su última presentación y la preocupación por el descenso es cada vez más grande. En la tabla acumulada suma 27 unidades, mientras que Choloma tiene 31, por lo que con cinco partidos por delante necesita sumar victorias de inmediato si no quiere complicarse de forma irreversible.

Por su parte, Motagua cuenta con 29 puntos y se ubica en el segundo lugar, tras ocho triunfos, cinco empates y dos derrotas. El equipo dirigido por Javier López llega golpeado luego de perder 1-0 ante Olimpia en el clásico capitalino y acumula dos derrotas consecutivas tras caer también por 1-0 frente a Marathón como visitante. Lo llamativo es que fueron sus primeras caídas del torneo, pero le costaron caro: perdió el liderato y ahora está obligado a ganar para no dejar que Real España (tiene dos partidos más disputados) se escape en la cima.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Victoria vs Motagua de la jornada 15 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Victoria y Motagua está programado para el jueves 16 de abril a las 19:30 horas y se disputará en el estadio Ceibeño. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Victoria vs Motagua hoy

Ni Victoria ni Motagua cuentan con futbolistas suspendidos para este encuentro de la jornada 17 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Hernán Medina y Javier López utilizarán lo mejor que tengan disponible para este nuevo duelo del campeonato.

Victoria: Esau Flores; Rodolfo Espinal, Oscar Barrios, Allan Banegas, Lemuel Sevilla; Déster Mónico, Carlos Matute, Antony Hernández, Emerson Martínez; Carlos Bernárdez y Yaudel Lahera. DT: Hernán Medina.

Motagua: Luis Ortiz; Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Marcelo Santos; Óscar Padilla Discua, José Reyes, Rodrigo Gómez, Jefryn Macías; Romario Da Silva y Rodrigo De Olivera. DT: Javier López.

Antecedentes y últimos resultados del Victoria vs Motagua en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Victoria y Motagua:

7 de febrero de 2026 | Motagua 1-1 Victoria | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 1 de noviembre de 2025 | Motagua 2-1 Victoria | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 22 de agosto de 2025 | Victoria 0-1 Motagua | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 3 de mayo de 2025 | Victoria 1-1 Motagua | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 1 de marzo de 2025 | Motagua 2-1 Victoria | Torneo Clausura 2025

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