Haaland preocupa al Manchester City tras salir con molestias ante Portugal

El jugador noruego pidió su cambio al minuto 65 por posibles molestias y salió de cambió dos minutos después en el duelo de la jornada 4 de la UEFA Nations League

Haaland no terminó el juego ante Portugal |Action Images via Reuters/Peter Cziborra

El Manchester City seguirá de cerca la evolución de Erling Haaland después de que el delantero noruego no pudiera completar el partido de este domingo entre Portugal y Noruega por la UEFA Nations League. El atacante abandonó el terreno de juego al minuto 67 después de mostrar molestias físicas, una situación que genera atención en Inglaterra a una semana de la visita del conjunto citizen al Liverpool por la Premier League.

Haaland comenzó como titular en el Estadio do Dragão y tuvo actividad durante poco más de una hora antes de solicitar el cambio, Jørgen Strand Larsen entró en su lugar al 67’, cuando el encuentro se encontraba empatado 1-1. El delantero del City pudo abandonar el campo por su propio pie, por lo que inicialmente no existían señales de una lesión de gravedad.

De acuerdo con AS, el atacante presentó síntomas de fatiga y algunas molestias musculares antes de dejar el partido. Hasta el momento no existe un parte médico oficial que determine el alcance del problema, por lo que habrá que esperar a las valoraciones posteriores para conocer si se trató únicamente de cansancio o de una lesión que pueda afectar su regreso con Manchester City.

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La carga acumulada durante esta ventana internacional aparece como uno de los factores alrededor de su estado físico. El calendario de la Nations League concentró cuatro jornadas para varias selecciones durante este periodo, una exigencia superior a las habituales ventanas de dos encuentros. Haaland había participado también en los compromisos anteriores de Noruega antes de presentarse frente a Portugal.

Su salida se produjo poco después de recibir una falta de Renato Veiga, aunque los primeros reportes no establecen que esa acción haya sido la causa directa de las molestias, la infracción se dio al minuto 67, prácticamente en el momento en el que Noruega decidió sustituirlo por Strand Larsen.

El Manchester City tiene una semana clave por delante

La situación adquiere mayor relevancia por el calendario inmediato del Manchester City. El equipo inglés visitará al Liverpool el domingo 11 de octubre en Anfield, por lo que Haaland tendrá apenas una semana para recuperarse antes de uno de los partidos del calendario de Premier League.

El compromiso contra Liverpool tampoco será el único reto cercano. Tres días después, el miércoles 14 de octubre, Manchester City recibirá al Paris Saint-Germain en la Champions League, seguido por el duelo liguero frente al Ipswich Town del sábado 17. Ese calendario convierte el estado físico de su delantero en un aspecto a seguir antes de que el club retome su actividad tras la Fecha FIFA.

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Por ahora, la principal señal favorable es que Haaland salió caminando y los primeros informes no apuntan a una lesión seria. Sin embargo, Manchester City tendrá que conocer el resultado de las pruebas y observar su evolución durante los próximos días antes de determinar si estará disponible en Anfield. El noruego regresará además a su club como máximo goleador histórico de la Nations League, torneo en el que suma 22 anotaciones.