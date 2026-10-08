Alexander Zverev será número uno del mundo por primera vez tras la baja de Jannik Sinner

Zverev conquistará el número uno por primera vez en su carrera, pero sus derrotas ante Sinner, Alcaraz y Djokovic alimentan el debate

Jannik Sinner y Alexander Zverev en la final de Wimbledon. Reuters

El tenista alemán Alexander Zverev se aseguró terminar el año 2026 como número uno del mundo, después de que el italiano Jannik Sinner anunciara que no volverá a jugar hasta 2027 debido a una grave lesión de rodilla.

Sinner aún encabeza la clasificación de la ATP con 11,000 puntos, pero perderá 3,000 unidades al no poder defender sus títulos en Viena, París y las ATP Finals, por lo que cerrará el calendario con 8,000 puntos.

Actualmente, Zverev cuenta con 9,720 puntos y todavía debe defender 930 que consiguió el año pasado en estos mismos torneos. Si no gana ningún partido de aquí al final de la temporada, terminaría con 8,790 unidades, cantidad superior a la que tendrá Sinner, por lo que el italiano perderá irremediablemente el liderato.

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De esta manera, el campeón de Roland Garros, el US Open y la Laver Cup, además de finalista en Wimbledon y semifinalista en el Abierto de Australia, se convertirá en el trigésimo tenista en ocupar el número uno del mundo en la historia del tenis.

El alemán, de 29 años y ganador de 26 títulos del ATP Tour, tiene asegurado aparecer el próximo 8 de noviembre en la cima del ranking mundial, aunque podría hacerlo antes, dependiendo de sus resultados en Shanghái, Viena y París.

A pesar de que los números son fríos e incuestionables, la designación de Zverev como número uno del mundo ha generado críticas. El alemán llega al liderato sin contar con el reconocimiento unánime de los aficionados y especialistas, debido a que durante esta temporada perdió sus siete enfrentamientos ante Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, tres de los principales protagonistas del circuito.

En los enfrentamientos directos, Sinner domina a Zverev 11-4, con diez victorias consecutivas desde 2023. Por su parte, Alcaraz lo ha derrotado en siete de sus 13 duelos, mientras que Djokovic tiene una ventaja de 10-5 en 15 partidos, incluido el triunfo que consiguió la semana pasada en los cuartos de final del Abierto de Beijing.

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Otro de los cuestionamientos está relacionado con los Grand Slam que Zverev ganó esta temporada, ya que consiguió Roland Garros con Alcaraz ausente y el US Open sin la participación de Sinner. Aunque estas circunstancias no son responsabilidad del alemán, sí han generado debate entre los aficionados y especialistas sobre el contexto en el que llegará al número uno del mundo.