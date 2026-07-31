Los Cabos define a sus semifinalistas: Géa, Wong, Norrie y Shapovalov siguen en la pelea por el título

Arthur Géa dio la sorpresa ante Cerúndolo, Wong hizo historia para Hong Kong y Norrie y Shapovalov avanzaron con autoridad

Shapovalov defenderá su corona ante un antiguo campeón | Alfredo Estrella / AFP

El ATP 250 de Los Cabos ya tiene definidos a los cuatro tenistas que buscarán el pase a la final. La jornada de cuartos de final dejó una gran sorpresa con la eliminación del tercer sembrado, Francisco Cerúndolo, además de actuaciones dominantes de Cameron Norrie, Denis Shapovalov y Coleman Wong.

Las semifinales enfrentarán a Arthur Géa contra Coleman Wong en un duelo entre dos jugadores que disputarán por primera vez una semifinal del ATP Tour, mientras que Cameron Norrie y el campeón defensor Denis Shapovalov protagonizarán un choque entre dos ganadores del torneo mexicano.

Arthur Géa firma la sorpresa del torneo al eliminar a Cerúndolo

Arthur Gea se impone a Francisco Cerúndolo y avanza a las Semifinales de #LosCabosTennisOpen. 🔥 pic.twitter.com/0QyMbu4BLI — Mifel Tennis Open by Telcel Oppo (@MifelTennisOpen) July 31, 2026

Arthur Géa protagonizó el resultado más inesperado de los cuartos de final al remontar para derrotar 6-7(11), 6-4 y 6-0 al argentino Francisco Cerúndolo, tercer sembrado del torneo. El francés dejó escapar cuatro puntos para llevarse el primer set, pero nunca perdió la calma y terminó imponiendo su ritmo durante el resto del encuentro.

A partir del segundo parcial, Géa mostró un tenis mucho más agresivo y consistente, mientras Cerúndolo comenzó a cometer errores poco habituales. El francés enlazó nueve juegos consecutivos para cerrar el partido después de dos horas y 40 minutos de batalla.

“Honestamente, jugué muy bien durante todo el partido. En el primer set tenía un poco de tensión, pero después empecé a jugar con más libertad y todo fue más fácil“, explicó Géa tras conseguir la victoria más importante de su semana.

El francés consiguió así su segunda victoria de la temporada frente a un rival del Top 20 y avanzó a la primera semifinal ATP de su carrera. Ahora enfrentará a Coleman Wong con la posibilidad de clasificarse a su primera final del circuito y asegurar su ingreso al Top 100 del ranking mundial.

Norrie arrasa a Tomic y vuelve a ilusionarse en Los Cabos

¡Cameron Norrie y un triunfo con autoridad!👏



Vence 6-1, 6-0 a Bernard Tomic para avanzar a las semifinales de #LosCabosTennisOpen.



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Cameron Norrie necesitó únicamente 50 minutos para derrotar 6-1 y 6-0 al australiano Bernard Tomic, en una de las actuaciones más contundentes de la temporada. El británico ganó 12 juegos consecutivos después del primer game y confirmó su gran momento en el torneo mexicano.

Apenas dos rondas antes, Tomic había vencido al mexicano Alejandro Hernández en solo 47 minutos, el partido más corto de la temporada en el ATP Tour. Ahora, el australiano fue protagonista de otro encuentro relámpago, aunque esta vez del lado de la derrota.

“Estoy muy contento con el resultado. Fui muy sólido, resté bien, hice muchas pelotas difíciles cuando era necesario y lo mantuve en movimiento. Además, está bien irse a dormir un poco más temprano”, comentó entre risas Norrie tras el encuentro.

El campeón de Los Cabos en 2021 alcanzó su decimocuarta victoria en el cuadro principal del torneo, un récord del certamen, y disputará sus cuartas semifinales en territorio mexicano, donde buscará volver a una final frente al vigente campeón Denis Shapovalov.

Shapovalov mantiene viva la defensa del título

¡Denis Shapovalov está de regreso en semifinales de #LosCabosTennisOpen! 🔥pic.twitter.com/no2ikmHOHt — Mifel Tennis Open by Telcel Oppo (@MifelTennisOpen) July 31, 2026

Denis Shapovalov continúa firme en su intento por revalidar el campeonato conquistado el año pasado en Los Cabos. El canadiense superó con autoridad al checo Dalibor Svrcina por 6-4 y 6-2 para instalarse nuevamente entre los cuatro mejores del torneo.

El octavo sembrado controló el partido desde el fondo de la pista y extendió a siete su racha de victorias consecutivas en el ATP 250 mexicano, donde se ha convertido en uno de los jugadores más sólidos de las últimas ediciones.

Gracias a este resultado, Shapovalov se convirtió en el quinto tenista que alcanza múltiples semifinales en Los Cabos, uniéndose a Cameron Norrie, Taylor Fritz, Damir Dzumhur y Stefanos Tsitsipas.

Su siguiente desafío será precisamente Norrie, en un enfrentamiento entre dos campeones del torneo. Será además el tercer duelo entre ambos en el ATP Tour y el primero desde 2021, con un boleto a la final en juego.

Coleman Wong hace historia y asegura su lugar en el Top 100

Coleman Wong continúa escribiendo la mejor semana de su carrera profesional. El tenista de Hong Kong derrotó 6-1 y 7-5 al estadounidense Jenson Brooksby para clasificarse a las primeras semifinales ATP de su trayectoria.

Después de sorprender al primer sembrado Jiri Lehecka en la ronda anterior, Wong volvió a mostrar un tenis agresivo y muy efectivo con el servicio. Ganó el 82 por ciento de los puntos con su primer saque y salvó las cuatro oportunidades de rompimiento que enfrentó.

La victoria le permitió ascender virtualmente al puesto 90 del ranking mundial, con lo que aseguró convertirse en jugador del Top 100 por primera vez cuando se actualice la clasificación de la ATP el próximo lunes, un logro histórico para el tenis de Hong Kong.

Ahora buscará seguir haciendo historia cuando enfrente a Arthur Géa en unas semifinales inéditas entre dos jugadores que nunca habían alcanzado esta instancia en un torneo del ATP Tour. El ganador disputará la primera final ATP de su carrera.

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