Renata Zarazúa cae ante Vidmanova en semifinales y se despide de Memphis con una buena participación

La mexicana cayó por doble 6-3 ante la checa en semifinales del WTA de Memphis y aplazó la conquista de su primer título en el circuito

Zarazúa cierra una semana de tres victorias | MATTHEW STOCKMAN/GETTY IMAGES VIA AFP

Renata Zarazúa se quedó a un triunfo de disputar la final del WTA 250 de Memphis después de caer por doble 6-3 ante la checa Darja Vidmanova. La mexicana no consiguió prolongar una semana en la que eliminó a tres rivales sin perder un set y deberá esperar otra oportunidad para buscar su primer campeonato individual dentro del circuito principal de la WTA.

El encuentro de semifinales se resolvió en una hora y 31 minutos sobre la cancha dura del Leftwich Tennis Centre. Vidmanova encontró respuestas tanto con el primer servicio como desde la devolución, recursos que le permitieron romper en cuatro ocasiones y mantener la ventaja en los momentos en que Zarazúa intentó regresar al marcador.

La eliminación frenó el recorrido de la número 83 del ranking mundial, quien había llegado a la ronda de las cuatro mejores tras superar a McCartney Kessler, Tatjana Maria y Anastasia Zakharova. Zarazúa acumuló tres victorias en sets corridos antes de encontrarse con una Vidmanova que ocupaba el puesto 114 de la clasificación.

Vidmanova controla el partido con el saque y la devolución

Vidmanova marcó distancia desde los primeros juegos. La checa consiguió el rompimiento durante el segundo turno de servicio de Zarazúa y administró esa diferencia hasta cerrar el primer set por 6-3. La mexicana buscó extender los intercambios desde el fondo, pero tuvo dificultades para incomodar el saque de su rival y apenas dispuso de una oportunidad de quiebre en esa manga.

Aunque Zarazúa colocó el 76.3 por ciento de sus primeros servicios, solo ganó el 62.2 por ciento de los puntos disputados con ese golpe. Vidmanova registró un porcentaje menor de primeros saques, con 63 por ciento, pero aprovechó el 76.5 por ciento de esas oportunidades y sumó cinco aces durante el encuentro, frente a uno de la mexicana.

La diferencia también apareció con el segundo servicio. Vidmanova ganó 11 de los 20 puntos que disputó con esa ejecución, mientras Zarazúa apenas rescató cinco de 14. Esa producción permitió que la checa protegiera sus turnos, enfrentara seis oportunidades de ruptura y salvara cinco de ellas.

El segundo set mantuvo la misma tendencia. Vidmanova quebró para colocarse 3-1 y después volvió a tomar el servicio de Zarazúa para acercarse al triunfo con ventaja de 5-2. La mexicana recuperó uno de los rompimientos y extendió el partido, pero su rival respondió de inmediato con otro quiebre para completar el segundo 6-3.

Las estadísticas de devolución reflejaron el margen entre ambas jugadoras. Vidmanova ganó el 37.8 por ciento de los puntos ante el primer servicio de Zarazúa y el 64.3 por ciento frente al segundo. La checa convirtió cuatro de nueve puntos de quiebre, mientras la mexicana solo aprovechó uno de seis, una diferencia que terminó por definir los dos sets.

Vidmanova cerró el compromiso con 63 de los 113 puntos disputados, equivalente al 55.8 por ciento. Zarazúa sumó 50 puntos y terminó con el 44.2 por ciento. La mexicana ganó 33 de sus 59 puntos al servicio, pero solo pudo obtener 17 de los 54 que jugó desde la devolución.

Zarazúa cierra una semana de tres victorias en Memphis

Más allá de la eliminación, Zarazúa dejó resultados relevantes durante su participación. En la primera ronda derrotó 6-4 y 6-1 a McCartney Kessler, segunda cabeza de serie, después de remontar una desventaja de 4-2 en el primer parcial y ganar diez de los siguientes once juegos.

En los octavos de final superó a Tatjana Maria por doble 6-4 y avanzó a cuartos sin ceder una manga. Posteriormente venció 6-4 y 6-0 a Anastasia Zakharova para instalarse entre las cuatro mejores. La representante mexicana llegó a las semifinales con seis sets ganados de manera consecutiva, pero Vidmanova terminó con esa racha.

El triunfo colocó a Vidmanova en su primera final dentro del circuito principal de la WTA. La checa enfrentará por el título a la rusa Kristina Liutova, jugadora proveniente de la clasificación que también disputará su primera final. El partido por el campeonato se celebrará este domingo 2 de agosto en Memphis.

Para Zarazúa, la derrota prolonga la espera por su primer trofeo en un torneo WTA 250 o de categoría superior. La mexicana abandona Memphis con tres triunfos, una victoria sobre una sembrada y un lugar entre las cuatro mejores, resultados que le permiten cerrar con balance positivo su participación antes de continuar con la gira norteamericana sobre superficie dura.

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