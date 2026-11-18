El español consiguió su segunda victoria en Turín tras superar al ruso en dos sets, aunque necesitó asistencia médica por molestias en el muslo izquierdo

Alcaraz derrota a Medvedev, pero preocupa su futuro en las ATP Finals. | Reuters

Carlos Alcaraz dio otro paso hacia las semifinales de las ATP Finals 2026, después de derrotar al ruso Daniil Medvedev por parciales de 6-2 y 6-4 en una hora y 11 minutos, en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo que se disputa en Turín, Italia. Sin embargo, el triunfo del español dejó una preocupación por su estado físico, luego de que solicitara asistencia médica por molestias en el muslo izquierdo.

El tenista murciano sumó su segunda victoria consecutiva en el Grupo Ivan Lendl, después de superar a Frances Tiafoe en su presentación. Con dos triunfos sin perder un set, Alcaraz quedó cerca de asegurar su clasificación a semifinales, aunque su continuidad en el torneo estará acompañada por la evaluación de las molestias que presentó durante el encuentro.

Desde los primeros juegos, Alcaraz tomó el control de los intercambios y encontró la manera de superar la defensa de Medvedev. Después de un inicio parejo, el español consiguió romper el servicio del ruso en el quinto juego de la primera manga. A partir de ese momento, aprovechó los errores de su rival para conseguir una segunda ruptura y cerrar el parcial por 6-2 en 31 minutos.

Alcaraz supera a Medvedev, pero termina el partido con molestias físicas

La superioridad del español continuó al comienzo del segundo set. Alcaraz rompió el saque de Medvedev en el primer juego y extendió a seis su racha de juegos consecutivos ganados, desde el empate 2-2 del primer parcial. El ruso intentó recuperar terreno, pero no consiguió generar oportunidades de ruptura ante el servicio de su adversario.

El momento de preocupación llegó con el marcador 2-1 a favor del murciano en el segundo set. Alcaraz solicitó la presencia del fisioterapeuta por molestias en el muslo izquierdo, situación que obligó a detener el encuentro para recibir atención. Después de la revisión, el jugador regresó a la cancha con un vendaje en la zona afectada y decidió continuar el partido.

Aunque las molestias modificaron su estrategia, Alcaraz conservó la ventaja gracias a su servicio y evitó que Medvedev tuviera una sola oportunidad de ruptura en todo el encuentro. El español administró los intercambios y mantuvo el control del marcador hasta cerrar el segundo parcial por 6-4, resultado que lo dejó con dos triunfos en sus primeras dos presentaciones.

Al término del partido, el jugador reconoció que las molestias físicas influyeron en su manera de afrontar los últimos juegos. Alcaraz explicó que evitó exigirse físicamente al máximo porque ya contaba con una ruptura de ventaja. También señaló que revisaría su condición junto con su equipo de trabajo para determinar el alcance del problema antes de su siguiente compromiso.

¿Qué necesita Carlos Alcaraz para clasificar a las semifinales de las ATP Finals 2026?

Con el triunfo sobre Medvedev, Carlos Alcaraz quedó con marca de dos victorias y ninguna derrota en el Grupo Ivan Lendl, una posición que lo acerca a la ronda de los cuatro mejores del torneo. Su clasificación podría confirmarse este mismo miércoles 18 de noviembre, dependiendo del resultado del enfrentamiento entre Frances Tiafoe y Flavio Cobolli.

Alcaraz asegurará su boleto a semifinales si Tiafoe derrota a Cobolli o si el italiano vence al estadounidense en tres sets. En caso de no concretarse alguno de esos escenarios, el español tendrá que esperar a la última jornada de la fase de grupos, en la que enfrentará al propio Cobolli el viernes 20 de noviembre.

El estado físico del murciano será uno de los aspectos a seguir antes de ese compromiso. Alcaraz acumula 17 victorias en sus últimos 18 partidos, además de los títulos conseguidos en Tokio, Viena y el Masters 1000 de París. Su calendario también contempla la Copa Davis de la próxima semana, por lo que la evaluación médica será importante para determinar cómo afrontará el cierre de la temporada.

Por ahora, Alcaraz mantiene su paso perfecto en las ATP Finals 2026 y se coloca cerca de disputar las semifinales por tercera ocasión en su carrera. El español cumplió con el objetivo de superar a Medvedev, pero deberá atender las molestias del muslo izquierdo antes de buscar un nuevo triunfo en Turín.