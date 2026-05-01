Turco Mohamed, ante una Liguilla histórica para consolidar a Toluca como un equipo de época

El técnico argentino busca el tricampeonato con los Diablos Rojos y una serie de marcas que lo pondrían entre los técnicos más grandes de la Liga MX

Antonio ‘Turco’ Mohamed está ante una Liguilla que puede cambiar su lugar en la historia del fútbol mexicano. El técnico argentino se mantiene en el Clausura 2026 con Toluca como bicampeón de la Liga MX y con la posibilidad de llevar a los Diablos Rojos a una hazaña que solo un equipo ha podido rozar en la era de los torneos cortos: conquistar tres campeonatos de liga de manera consecutiva.

El conjunto escarlata terminó la fase regular en el quinto sitio de la tabla general con 30 puntos, una posición que lo obliga a abrir su camino fuera de los privilegios de los primeros cuatro lugares, pero con el peso competitivo de un equipo que ya sabe ganar series definitivas bajo el mando del Turco Mohamed. Su primer obstáculo será Pachuca, rival al que enfrentará en los cuartos de final del Clausura 2026.

La serie comenzará este domingo 3 de mayo en el Estadio Nemesio Diez, donde los Diablos Rojos recibirán a los Tuzos a las 19:15 horas, mientras que el juego de vuelta se disputará el domingo 10 de mayo a las 17:00 horas en el Estadio Hidalgo, escenario ideal para que el reafirmen su favoritismo al ser los vigentes campeones del balompié azteca.

¿Qué busca Antonio Mohamed con Toluca en la Liguilla del Clausura 2026?

Mohamed no solo entra a esta Liguilla con la obligación natural de defender el título. El ‘Turco’ va por una marca que pondría a Toluca en una conversación histórica: igualar al América como uno de los pocos equipos capaces de lograr un tricampeonato en torneos cortos. Para los Diablos Rojos, el reto no es menor, porque implica sostener el dominio después de ganar el Clausura 2025 y el Apertura 2025.

Aunque los Diablos Rojos mostraron irregularidad en la recta final del Clausura 2026, el as bajo la manga sigue siendo el técnico argentino, Mohamed llega a esta instancia con cinco títulos de Liga MX como entrenador: Apertura 2012 con Xolos, Apertura 2014 con América, Apertura 2019 con Monterrey, Clausura 2025 y Apertura 2025 con Toluca. Un nuevo campeonato lo llevaría a seis coronas de liga, cifra con la que igualaría a Raúl Cárdenas y quedaría a un paso de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti e Ignacio Trelles, ambos con siete.

Mohamed, campeón con Tijuana en el Apertura 2012 | Imago 7

Ese posible sexto título también reforzaría su peso dentro de una lista selecta de entrenadores que marcaron época en el fútbol mexicano. Mohamed ya superó a Enrique ‘Ojitos’ Meza en títulos de Liga MX y empató a nombres como Javier de la Torre, Manuel Lapuente y Víctor Manuel Vucetich. Ahora, el Clausura 2026 le abre la puerta a otro salto histórico.

La Liguilla también representa una oportunidad para aumentar su registro en fases finales. Mohamed suma 33 victorias como director técnico en partidos de Liguilla y tiene por delante a Manuel Lapuente, quien aparece con 38 triunfos. Superarlo no depende únicamente de esta serie ante Pachuca, pero un recorrido largo en el Clausura 2026 lo acercaría a ese cuarto lugar histórico, detrás de Ricardo Ferretti (72), Enrique Meza (57) y Víctor Manuel Vucetich (45).

Toluca quiere el tricampeonato y su estrella 13 de Liga MX

Para Toluca, esta Liguilla no solo trata de defender el campeonato. El club mexiquense busca su estrella 13 de Liga MX, un logro que lo colocaría en solitario como el segundo equipo con más títulos de liga en el fútbol mexicano, superando a Chivas que tiene 12 y colocarse a tres de las Águilas del América (16). Ese objetivo le da un peso mayor a cada partido, porque la serie ante Pachuca puede ser el primer paso hacia una consagración que modificaría el mapa histórico del torneo.

El proyecto de Mohamed ya tiene una base ganadora. En 2025, Toluca vivió un año de alto impacto con cuatro trofeos: dos ligas, el Campeón de Campeones y la Campeones Cup, por lo que este Clausura 2026 sería una prueba de continuidad, porque el equipo no solo busca ganar otra vez, sino confirmar que su dominio no fue producto de un momento aislado.

La serie contra Pachuca aparece como una prueba exigente desde el arranque. Los Diablos Rojos deberán hacer valer el Nemesio Diez en la ida, consciente de que cerrar en el Estadio Hidalgo aumenta el margen de presión. La posición en la tabla también obliga a los Diablos a evitar especulaciones, ya que cualquier descuido puede comprometer una eliminatoria que carga con un significado mucho más grande que el simple pase a semifinales.

Mohamed llega a esta Liguilla con una mezcla de presente ganador y legado consolidado. Su ingreso oficial al Salón de la Fama del Fútbol en 2026 refuerza el peso de una carrera que todavía puede sumar otro capítulo histórico, mientras que su futuro también podría tomar otra dimensión si cierra el ciclo con Toluca en la cima. Confirmando que su retiro está cerca, se unen versiones sobre una posible cláusula de salida y el interés que podría despertar en clubes como Cruz Azul o equipos del extranjero, el ‘Turco’ tiene en sus manos una oportunidad de oro.

Mohamed ya escribió su nombre en la historia del Toluca con el bicampeonato, pero el Clausura 2026 puede elevarla a otro nivel. Si los Diablos Rojos superan a Pachuca y sostienen el paso hasta la Final, Antonio Mohamed no solo peleará por otro título: irá por el tricampeonato, por igualar una marca de América, por acercarse a los técnicos más ganadores de México y por convertir a Toluca en el equipo que marcó una época en la Liga MX.

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