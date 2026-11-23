El Apertura 2026 prolongó una historia de caídas, frustraciones y oportunidades desperdiciadas

Pumas tiene una maldición tras llegar a una final. | Claro Sports.

Hay derrotas que se consuman en el último minuto, eliminaciones que llegan por un gol y campeonatos que se escapan desde los once pasos. Pero pocas veces un equipo queda fuera de la pelea antes de disputar el partido en el que todavía esperaba encontrar su salvación. Eso le ocurrió a Pumas el 21 de noviembre de 2026. Los universitarios salieron a la cancha del Olímpico Universitario para enfrentar a Monterrey con una sentencia que ya no podían modificar. La derrota por 2-0, con dos goles de Luca Orellano, solamente confirmó el desenlace de una temporada que comenzó y terminó entre frustraciones.

Apenas seis meses antes, el escenario parecía completamente distinto. Pumas había terminado como líder general del Clausura 2026, con 36 puntos, y alcanzado la final frente a Cruz Azul, después de superar al América y Pachuca en una Liguilla que lo había devuelto a los primeros planos del fútbol mexicano. El campeonato se le escapó en los minutos finales, pero aquella actuación alimentó la expectativa de que Universidad estaba en condiciones de recuperar el protagonismo perdido. Sin embargo, el Apertura ofreció otra realidad: un cambio de entrenador, 15 puntos menos, una defensa más vulnerable y la imposibilidad de competir entre los ocho mejores.

Lo que parece un nuevo fracaso deportivo es, en realidad, el capítulo más reciente de una historia que se repite desde hace más de dos décadas. De las ocho finales que Pumas ha disputado desde la instauración de los torneos cortos, en siete ocasiones quedó eliminado de la fase regular del campeonato inmediato posterior. La única excepción ocurrió en 2004, cuando los universitarios encontraron una segunda oportunidad y terminaron convertidos en el primer bicampeón de aquella época. Desde entonces, los títulos, las remontadas y los subcampeonatos han tenido un desenlace semejante: seis meses después, mientras otros equipos comienzan la búsqueda del trofeo, Pumas ya está de vacaciones.

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El bicampeonato, la única vez que Pumas venció a su propia historia

Para entender esta historia hay que regresar al primer semestre de 2004. Hugo Sánchez había construido uno de los mejores equipos en la historia moderna de Universidad, un conjunto que terminó segundo de la clasificación general con 41 puntos en 19 jornadas, 42 goles a favor y 19 en contra. Después de eliminar al Atlas y Cruz Azul, los universitarios enfrentaron a Guadalajara en la final. Dos empates, 1-1 en el Jalisco y 0-0 en Ciudad Universitaria, llevaron la definición hasta los penales, donde Pumas ganó 5-4 y terminó con una sequía de 13 años sin conquistar la Liga.

Lo que pocos imaginaban era que el segundo campeonato llegaría después de una fase regular mucho más complicada. Pumas pasó de conseguir 41 puntos en el Clausura a solamente 23 en el Apertura 2004, una caída de rendimiento que, bajo muchos otros formatos de competencia, lo habría dejado fuera de la Liguilla. Universidad terminó noveno de la clasificación general, pero consiguió avanzar gracias al sistema de grupos que regía en aquella época. Aquella clasificación cambió la historia del fútbol mexicano. Pumas eliminó a Veracruz y Atlas para disputar su segunda final consecutiva, ahora frente a Monterrey. Ganó 2-1 en Ciudad Universitaria y completó la obra con un triunfo de 1-0 en el Tecnológico. El global de 3-1 convirtió al equipo de Hugo Sánchez en el primer bicampeón de los torneos cortos.

¿Qué pasa con Pumas tras llegar a una final? | Claro Sports.

Pero la celebración también tuvo fecha de caducidad. El Clausura 2005 marcó un desplome difícil de imaginar para un equipo que acababa de conquistar dos títulos consecutivos. Universidad terminó con apenas 14 puntos, cuatro victorias, dos empates y 11 derrotas. El 2-0 sufrido frente a Morelia en la jornada 16 confirmó una eliminación que ya se había convertido en una posibilidad cercana desde semanas atrás. Los universitarios llegaron al cierre de la competencia sin oportunidades de defender su bicampeonato y con una cosecha de 27 puntos menos respecto al Clausura 2004.

Aquel semestre tuvo una circunstancia que ayuda a comprender el contexto, aunque no explica por sí sola el fracaso. Pumas disputó simultáneamente la Copa de Campeones de la Concacaf 2005. Si bien alcanzó la final, terminó por perder el título continental frente al Saprissa, por global de 3-2. Hugo Sánchez tuvo que administrar un plantel que también presentó ausencias importantes, mientras las exigencias internacionales coincidían con el deterioro de los resultados ligueros. De hecho, frente a Morelia presentó una alineación alternativa para cuidar a sus titulares de cara al compromiso continental. La aventura internacional terminó sin trofeo y el torneo local quedó como la primera gran resaca del bicampeonato.

La derrota contra Atlante y la resaca de la sexta estrella

Tuvieron que pasar tres años para que Pumas regresara a una final. En el Apertura 2007, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti llevó a los universitarios hasta la disputa del campeonato frente al Atlante, después de una fase regular de 24 puntos y una clasificación conseguida en la última jornada. El equipo auriazul empató 0-0 en Ciudad Universitaria, pero perdió 2-1 en Cancún. Los Potros levantaron el título y Pumas se quedó con su primer subcampeonato de la era de los torneos cortos, aunque había mostrado señales de una recuperación deportiva que invitaba a pensar en un nuevo periodo competitivo.

El Clausura 2008 apagó esa expectativa. Pumas llegó a la jornada 17 con 20 puntos y necesitaba vencer a Pachuca para alcanzar la reclasificación, una instancia que ofrecía la posibilidad de competir por los boletos a cuartos de final. El duelo terminó 0-0 en el Olímpico Universitario, con Sergio Bernal y Miguel Calero como protagonistas. Pachuca alcanzó el repechaje con 22 unidades, mientras Universidad quedó eliminado. La diferencia entre mantener viva la temporada y comenzar las vacaciones estuvo en un triunfo que nunca llegó.

Ferretti tuvo su revancha apenas un año después. En el Clausura 2009, Pumas terminó tercero general con 28 puntos y conquistó el sexto título de Liga de su historia. El camino tuvo momentos que exigieron respuestas importantes: remontó una desventaja de 2-0 frente a Tecos en cuartos de final, eliminó a Puebla en semifinales y superó a Pachuca en una final que se resolvió en tiempo extra. El título parecía confirmar que el proyecto de Ferretti había alcanzado la madurez necesaria para sostenerse en los primeros puestos.

Sin embargo, lo que vino después fue uno de los cambios de rendimiento más pronunciados de esta historia. Pumas pasó de campeón a terminar en el lugar 17 del Apertura 2009, con apenas 17 puntos. El empate 1-1 frente a Santos Laguna en la jornada 14 dejó al equipo sin posibilidades matemáticas de clasificación cuando todavía restaban tres partidos. Ni siquiera la continuidad de Ferretti: el técnico que había levantado el trofeo permanecía en el banquillo mientras el campeón se despedía anticipadamente de la competencia.

El último título de Liga y el empate que condenó a Pumas en 2011

El Clausura 2011 entregó a Universidad la que, hasta ahora, sigue siendo su última corona de Liga MX. Guillermo Vázquez condujo a Pumas hasta el segundo lugar general con 35 puntos, en una temporada que dejó remontadas y partidos decisivos en Ciudad Universitaria. Los auriazules levantaron una desventaja de dos goles contra Monterrey en cuartos de final, eliminaron a Guadalajara en semifinales y enfrentaron a Morelia por el campeonato. Después del empate 1-1 en la ida, Javier Cortés marcó el tanto decisivo para el 2-1 en CU y el global de 3-2 que significó la séptima estrella del club.

Seis meses más tarde, el campeón estuvo cerca de conseguir lo que ningún Pumas había logrado desde 2004: clasificarse nuevamente a la Liguilla después de levantar el título. Universidad llegó a la última fecha del Apertura 2011 con posibilidades reales de avanzar y dependía de ganar su partido contra Tijuana. Javier Cortés, el héroe de la final frente a Morelia, volvió a aparecer con un gol al minuto 10 que colocaba momentáneamente a los universitarios entre los clasificados. Pero Juan Pablo Santiago empató al 52 y cambió el destino del encuentro. El 1-1 terminó por condenar al campeón. Pumas cerró el torneo con 25 puntos, en la novena posición y solamente una unidad por debajo de Querétaro, el último equipo clasificado. No hubo una eliminación anticipada ni un desplome semejante al de 2009. Esta vez, Universidad quedó a un triunfo de la fase final. La frustración fue distinta: el equipo había tenido en sus manos la oportunidad de continuar la defensa de su campeonato, pero no consiguió sostener la ventaja ante Xolos.

Aquel empate también marcó un punto de quiebre histórico. Desde entonces, Pumas no ha vuelto a conquistar un campeonato de Liga MX, y las finales disputadas en los años posteriores solamente han prolongado la espera. El club volvió a competir por títulos, protagonizó remontadas y tuvo torneos regulares importantes, pero ninguna de aquellas campañas terminó ni con el título, ni con una continuidad necesaria para conseguirlo.

Pumas, subcampeón 2015: de una remontada inolvidable a necesitar una goleada imposible

El Apertura 2015 representó otro regreso de Universidad a los primeros planos. Con Guillermo Vázquez nuevamente en el banquillo, Pumas terminó como líder general con 35 puntos, 11 victorias y 37 goles a favor. Eliminó a Veracruz en cuartos de final y superó al América por global de 4-3 en semifinales. Su rival en la final fue Tigres, que parecía haber resuelto el campeonato con un contundente 3-0 en la ida. Sin embargo, los universitarios protagonizaron una de las reacciones más recordadas de su historia: ganaron 4-1 en Ciudad Universitaria después del tiempo extra y forzaron los penales con el global empatado 4-4. Tigres terminó imponiéndose 4-2 desde los once pasos y dejó a Pumas sin su octava estrella.

El siguiente semestre estuvo marcado por un escenario diferente al de las resacas anteriores. Pumas disputó la Copa Libertadores 2016 y alcanzó los cuartos de final, la mejor participación internacional del club en esa competencia. Universidad superó la fase de grupos y avanzó hasta encontrarse con Independiente del Valle, que terminó por eliminarlo en penales después de un global de 3-3. La competencia continental implicó viajes, rotaciones y decisiones sobre la utilización del plantel, particularmente cuando los compromisos internacionales coincidieron con las últimas fechas de la Liga MX.

En el Clausura 2016, los universitarios concluyeron con 22 puntos y el décimo puesto general. Todavía llegaron a la jornada 17 con una posibilidad matemática de clasificación, aunque su diferencia de goles los obligaba a conseguir una goleada extraordinaria frente al América y esperar otros resultados. El partido terminó 1-1 y la eliminación quedó consumada. La Libertadores había ofrecido noches importantes, pero la Liga MX volvió a terminar antes de tiempo. El calendario internacional ayuda a contextualizar aquella temporada; no basta, por sí mismo, para explicar todas las dificultades del equipo.

La ilusión de Lillini: de finalista a quedarse sin repechaje

El Guard1anes 2020 devolvió a Pumas a una final en un contexto completamente distinto. En medio de la pandemia de Covid-19, Andrés Lillini asumió la dirección técnica tras la salida de Míchel y condujo al equipo al segundo lugar general con 32 puntos, ocho victorias, ocho empates y solamente una derrota. Universidad eliminó a Pachuca y después protagonizó una remontada que todavía ocupa un lugar especial en su historia reciente: perdió 4-0 frente a Cruz Azul en la ida de semifinales y ganó 4-0 la vuelta para avanzar gracias a su mejor posición en la clasificación.

El título, sin embargo, volvió a escaparse. León empató 1-1 en Ciudad Universitaria y ganó 2-0 la vuelta para conquistar la final por global de 3-1. Pumas se quedó con el subcampeonato, pero su actuación había despertado expectativas sobre la continuidad del proyecto de Lillini. La fortaleza defensiva, los resultados y la capacidad de competir contra rivales que parecían superiores permitían imaginar que Universidad podría mantenerse en los puestos de clasificación durante el siguiente torneo. La realidad fue otra. En el Guard1anes 2021, Pumas terminó en el puesto 15 con apenas 18 puntos, después de cuatro victorias, seis empates y siete derrotas. Su ofensiva, que había marcado 29 goles durante la fase regular del torneo anterior, apenas consiguió 10 anotaciones. Aun así, las combinaciones de la última jornada le concedieron una oportunidad inesperada: solamente necesitaba vencer al América para entrar al repechaje, una instancia disponible entonces para los equipos ubicados entre los puestos cinco y 12.

Pero la historia volvió a repetirse. Henry Martín marcó al minuto 82 y América ganó 1-0 en el Olímpico Universitario, ante un Pumas que desperdició sus opciones ofensivas. Universidad no solamente quedó fuera de los cuartos de final: ni siquiera alcanzó la reclasificación, pese a que el sistema ofrecía boletos a 12 de los 18 participantes. El segundo mejor equipo de la fase regular de 2020 había pasado, en cuestión de meses, a convertirse en uno de los seis clubes que no pudieron disputar la postemporada de 2021.

Clausura y Apertura 2026: de líder general a eliminado antes del silbatazo inicial

La historia llegó a su capítulo más reciente con Efraín Juárez al frente del equipo. Pumas terminó como líder del Clausura 2026 con 36 puntos, producto de 10 victorias, seis empates y una derrota, además de registrar 34 goles a favor y 17 en contra. Fue su mejor cosecha en torneos de 17 jornadas y la consolidación de un proyecto que había encontrado resultados tanto en Ciudad Universitaria como fuera de casa. La Liguilla mantuvo el dramatismo: avanzó ante América después de un global de 6-6 y posteriormente eliminó a Pachuca gracias a su mejor posición en la tabla.

La final frente a Cruz Azul parecía abrir la posibilidad de terminar con 15 años de sequía. El partido de ida concluyó 0-0 y, en la vuelta, Robert Morales adelantó a Pumas al minuto 31, con un gol que hizo crecer las esperanzas de conquistar la octava estrella. Pero un autogol de Rubén Duarte igualó el encuentro y Rodolfo Rotondi apareció en el tiempo agregado para marcar el 2-1 definitivo.

La derrota también anticipó una ruptura. Efraín Juárez dejó el cargo en junio y Esteban Solari asumió la dirección técnica para el Apertura 2026, de manera que el equipo comenzó el nuevo campeonato bajo una conducción diferente a la que lo había llevado hasta la final, el primer caso entre los ochos que enlistamos. Los resultados pronto marcaron una distancia respecto al semestre anterior. La ofensiva perdió efectividad, la defensa recibió más goles y el conjunto universitario pasó de disputar los primeros lugares a depender de combinaciones para intentar entrar entre los ocho clasificados.

Los números ilustran la dimensión del retroceso. Pumas pasó de 36 a 21 puntos, de 34 a 24 goles a favor y de 17 a 28 tantos recibidos. La diferencia de goles, que había sido de +17 durante el Clausura, terminó en -4 en el Apertura. El equipo que había sido líder general cerró su participación en el undécimo puesto, después de cinco victorias, seis empates y seis derrotas. El desenlace fue particularmente cruel porque Pumas ni siquiera pudo disputar el partido decisivo con opciones de clasificación. Después del empate 2-2 frente al América en la jornada 16, Universidad conservaba la esperanza de vencer a Monterrey y beneficiarse de otros resultados. Pero los triunfos de Pachuca y León, junto con la combinación de marcadores de la jornada, terminaron por eliminarlo antes de que comenzara su encuentro.

Monterrey terminó de convertir la última noche del campeonato en otra frustración. Rayados ganó 2-0 con un doblete de Luca Orellano, pese a quedarse con diez futbolistas durante buena parte del segundo tiempo. La escena resumía el contraste: el finalista del Clausura terminó fuera de los ocho mejores del Apertura, mientras Monterrey festejaba su clasificación en Ciudad Universitaria.

¿Por qué Pumas no puede sostener el nivel?

La gran paradoja de esta historia es que el único Pumas que consiguió romper el patrón fue uno que había tenido una fase regular considerablemente peor que la de su campeonato anterior. Aquel equipo de Hugo Sánchez encontró una puerta gracias al reglamento y la aprovechó hasta convertirse en bicampeón. Los que vinieron después tuvieron planteles distintos, entrenadores diferentes y, en algunos casos, campañas mucho más competitivas, pero ninguno consiguió repetir aquella continuidad.

Veintidós años después del bicampeonato, la pregunta permanece abierta: ¿por qué Pumas puede construir equipos capaces de llegar a una final, pero casi nunca consigue sostener ese nivel durante el siguiente semestre? Las estadísticas no ofrecen una respuesta única, aunque sí exponen algo con lo que los universitarios han arrastrado desde la creación de los torneos cortos: la ausencia de un proyecto deportivo duradero. Los auriazules acumulan ocho finales, cuatro ganadas y cuatro perdidas, pero el hecho de que solo en una ocasión hayan podido acceder a la fase final después de conseguir el título es prueba de que Universidad ha carecido de un proyecto que los mantenga entre los equipos protagonistas. En 2011 y 2015 tuvieron la oportunidad, pero la desecharon. La duda es lo que pasará con Esteban Solari y estos felinos que han decepcionado, una vez más, a su afición y que no parecen tener un rumbo fijo.