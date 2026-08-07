El enojo de José Mourinho y Florentino Pérez por el fichaje frustrado de Rodri

Rodri y el FC Barcelona habrían llegado a un acuerdo de palabra, pese al supuesto interés del Real Madrid por fichar al Balón de Oro del Mundial 2026

Rodri le dice “no” al Real Madrid | Reuters

La novela llamada Rodri Hernández continúa y el último capítulo habría tenido como protagonistas a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y José Mourinho, técnico del conjunto blanco, debido al enojo de ambos en las últimas horas por el fichaje frustrado del ganador del Balón de Oro del Mundial 2026, quien supuestamente le habría dado el “sí” al Barcelona, pese a los intentos de la institución merengue por convencerlo para unirse a las filas del equipo dirigido por el entrenador portugués.

De acuerdo con información de Diario Sport, tanto Florentino Pérez como José Mourinho no habrían tomado de buena manera que el Barcelona se hubiese entrometido en una operación que dentro del Real Madrid veían cada vez más encaminada. El conjunto blaugrana habría tomado la delantera para convencer al mediocampista español de aceptar la propuesta del club catalán en este mercado de fichajes, a la espera de llegar a un acuerdo con el Manchester City para concretar una cifra de salida.

Pese a que el presidente del Real Madrid en un inicio no habría mostrado interés por Rodri, sus dos hombres de confianza dentro de la institución, José Ángel Sánchez y Juni Calafat, lo habrían convencido de intentar el fichaje del futbolista de la selección española. Uno de los argumentos que habría generado dudas en Florentino Pérez fue que el nombre del mediocampista apareciera relacionado con la candidatura de Enrique Riquelme y, tras conseguir la reelección, el mandatario madridista habría preferido mirar hacia otro lado. Además, en Valdebebas existía preocupación por la lesión y los 30 años del jugador, hasta que el Balón de Oro del Mundial 2026 terminó por convencer a la interna del club.

El enojo de Florentino Pérez se habría producido debido a que los fichajes de Yan Diomande y la renovación de Vinícius quedaron eclipsados por el supuesto “no” de Rodri que trascendió en la prensa internacional. La llegada del mediocampista era vista como una operación de gran impacto para el proyecto deportivo del Real Madrid, por lo que el desenlace habría generado molestia dentro de la institución.

Sin embargo, el más enojado dentro del club habría sido José Mourinho, debido a que el técnico lusitano no tendría más opciones para reforzar el mediocampo después de la supuesta negativa de los ejecutivos blancos de buscar otro futbolista para esa posición. La directiva consideraría que no existen alternativas en el mercado que puedan cumplir con las expectativas deportivas y económicas del equipo.

Sin Rodri en la ecuación, José Mourinho tendría únicamente a Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga y Federico Valverde para apoyar en las labores defensivas del mediocampo, además de la posibilidad de mantener a Arda Güler y Bernardo Silva en el doble pivote. Un panorama que sería poco alentador para el Real Madrid debido a los problemas defensivos que el conjunto merengue ha arrastrado durante las últimas campañas.

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