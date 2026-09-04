Herediano vs Pérez Zeledón en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Herediano Pérez Zeledón, Liga Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Herediano y Pérez Zeledón se enfrentan por la séptima jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica, en un partido entre dos equipos urgidos de puntos para salir de la parte baja de la tabla. El Team buscará cortar una preocupante racha de cuatro derrotas consecutivas y conseguir su primera victoria bajo el mando de Paulo Wanchope, mientras que los Guerreros del Sur intentarán aprovechar las buenas sensaciones que dejaron ante Alajuelense.

Herediano suma apenas cuatro puntos y se encuentra en el último lugar, producto de una victoria, un empate y cuatro derrotas. El cambio de entrenador todavía no produjo la reacción esperada y Paulo Wanchope sigue buscando su primer triunfo al frente del Team después de reemplazar a José Giacone. Los florenses comenzaron el Apertura con una victoria y un empate, pero posteriormente encadenaron cuatro derrotas y llegan golpeados tras caer 1-0 en su visita a Cartaginés. Ahora necesitan reaccionar para abandonar el fondo de la clasificación y comenzar a recuperar terreno.

Por su parte, Pérez Zeledón tiene cinco puntos y ocupa la octava posición, con una victoria, dos empates y tres derrotas. El equipo dirigido por Roberth Arias solamente pudo ganar en la segunda jornada y también necesita mejorar sus resultados para alejarse de los últimos puestos. Sin embargo, los Guerreros del Sur llegan con mejores sensaciones después de empatar 1-1 frente a Alajuelense, en un encuentro en el que complicaron a los rojinegros y tuvieron un buen rendimiento. Ahora buscarán darle valor a ese punto sumando nuevamente ante Herediano.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Herediano vs Pérez Zeledón de la jornada 7 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Herediano y Pérez Zeledón será el sábado 5 de septiembre a las 17:00 horas en el estadio Carlos Alvarado y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Herediano vs Pérez Zeledón hoy

Ni Herediano ni Pérez Zeledón cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Paulo Wanchope y Roberth Arias no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Herediano: Dany Carvajal; Haxzel Quirós, Keyner Brown, Getsel Montes, Darryl Araya; Keysher Fuller, Eduardo Juárez, Everardo Rubio, Kionell Estrada, Elías Aguilar; y Fernando Lesme. DT: Paulo Wanchope.

Pérez Zeledón: Bryan Segura; Manuel Aguilar, William Fernández, Sebastián Hernández, Luis Hernández; José Porras, Elian Quesada, Wilber Rentería, Axel Amador, Kenneth González; y José Alvarado. DT: Roberth Arias.

MÁS INFORMACIÓN: Herediano toca fondo y la presión aumenta en Paulo César Wanchope

Antecedentes y últimos resultados del Herediano vs Pérez Zeledón en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Herediano y Pérez Zeledón:

22 de abril de 2026 | Pérez Zeledón 0-1 Herediano | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 28 de febrero de 2026 | Herediano 3-0 Pérez Zeledón | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 7 de diciembre de 2025 | Pérez Zeledón 1-3 Herediano | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de agosto de 2025 | Herediano 2-1 Pérez Zeledón | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 26 de marzo de 2025 | Herediano 3-0 Pérez Zeledón | Torneo Clausura 2025

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