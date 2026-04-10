América de Cali no se libra: otra vez golpeado por lesiones

El ‘Escarlata’ entregó un nuevo parte médico respecto a la situación médica de Mateo Castillo y Darwin Machis.

Mateo Castillo, jugador de América de Cali | Vizzor

El América de Cali se unió a la “empatitis” en las fases de grupos para la legión colombiana en copas internacionales. Los ‘Escarlatas’ viajaron a Ecuadro y arañaron una igualdad por 1-1 frente a Macará. No fue la versión esperada para muchos, pero en el papel, una paridad siempre vale y deberá revalidarse en condición de local.

El empate terminó de forma accidentada. Un autogol de Josen Escobar rompió el cero, mientras que Daniel Valencia, en el epílogo de esa parte inicial, firmó la paridad definitiva. Eso sí, en el complemento se dieron dificultades por el estado de varios jugadores.

Se prendieron las alarmas por la lesión de Mateo Castillo. El lateral derecho, titular clave en el ‘Escarlata’, fue retirado en camilla al sufrir un pinchazo y mostrar fuertes señales de dolor. No solo fue Castillo, pues Machis, inicialista en los últimos compromisos, acusó una dificultad que condujo en su ingreso al departamento médico.

Un día después del juego, mientras el plantel cumple su retorno a Cali, el club emitió un nuevo comunicado frente a la situación de ambos jugadores. Parece que lo más preocupante es de Castillo, quien termina siendo duda para el remate de la fase regular del torneo, además de la siguiente fecha en Copa Sudamericana.

Machis, según el pronunciamiento, sufrió una “contractura muscular de isquiotibiales” a la espera de una evolución del extremo venezolano. Pero lo más alarmante va en dirección a Castillo, quien necesitará de imágenes diagnósticas. El parte médico fue de un “trauma en la rodilla izquierda con impresión de esguince grado 1”.

🗒️ Comunicado | Novedades médicas: Darwin Machis y Mateo Castillo pic.twitter.com/JbhWCsNx8a — América de Cali (@AmericadeCali) April 10, 2026

Más dolores de cabeza para David González. Al menos tendrá una buena cantidad de días para reponerse y planificar el próximo duelo ante Alianza Atlético de Perú. La victoria pasa a ser un requisito en el Pascual Guerrero, frente a su público, el miércoles 16 de abril a partir de las 9:00 p.m. (hora COL).

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