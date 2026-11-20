Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Xelajú Suchitepéquez, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Xelajú MC recibe a Suchitepéquez en la jornada 21 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, con la oportunidad de dar otro paso hacia la clasificación directa a semifinales. Los Superchivos buscan defender el segundo puesto en un cierre apretado con Mixco y Municipal, mientras que los Venados necesitan sumar de cara a la lucha por la permanencia. Conoce el horario y dónde seguir el partido en vivo.

Xelajú MC ocupa el segundo lugar con 34 puntos, producto de diez triunfos, cuatro empates y seis derrotas. El equipo de Roberto Hernández viene de golear 4-0 a Guastatoya en casa y suma cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Ahora buscará aprovechar de nuevo la localía para mantenerse por delante de Mixco y Municipal en la pelea por el boleto directo a semifinales que sigue en disputa.

Por su parte, Suchitepéquez marcha último con 13 unidades, tras dos victorias, siete empates y once derrotas. Los dirigidos por Domingo Zalazar vienen de empatar 1-1 en casa ante el líder Antigua GFC y ya no tienen opciones de salir del fondo del Apertura. Aun así, los Venados buscarán ganar sus dos partidos restantes: los puntos cuentan para la tabla acumulada y pueden ser importantes en la lucha por la permanencia durante el próximo Clausura.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Xelajú MC vs Suchitepéquez de la jornada 21 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Xelajú MC y Suchitepéquez será el sábado 21 de noviembre a las 13:00 horas en el estadio Mario Camposeco y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Xelajú MC vs Suchitepéquez hoy

Xelajú MC no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 21 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala mientras que Suchitepéquez no podrá contar con Frank de León, expulsado ante Antigua GFC. Se estima que Roberto Hernández y Domingo Zalazar no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Xelajú MC: Rubén Silva; Widvin Tebalán, Kevin Ruiz, Ernesto Monreal, Erick González; Juan Cardona, Steven Cárdenas, Juan Aparicio; Antonio López, Yilton Díaz y Yair Jaén. DT: Roberto Hernández.

Suchitepéquez: Julio Secaida; Hugo Silva, Nery Cabrera, Wilson Díaz; Gabriel Montenegro, Marco Rivas, Armando Zamorano, Esvin De León, Fabricio González; Figo Montaño y Mafre Icuté. DT: Domingo Zalazar.

Antecedentes y últimos resultados del Xelajú MC vs Suchitepéquez en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Xelajú MC y Suchitepéquez:

20 de septiembre de 2026 | Suchitepéquez 2-2 Xelajú MC | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 7 de abril de 2018 | Xelajú MC 4-3 Suchitepéquez | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 11 de febrero de 2018 | Suchitepéquez 1-1 Xelajú MC | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 12 de octubre de 2017 | Xelajú MC 4-1 Suchitepéquez | Torneo Apertura 2017

| Torneo Apertura 2017 9 de agosto de 2017 | Suchitepéquez 4-1 Xelajú MC | Torneo Apertura 2017

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