¿Quién recibe primero el aguinaldo 2026 en México y cuándo? Lista de trabajadores y fechas

Pensionados del IMSS e ISSSTE recibirán parte de esta prestación durante noviembre, mientras que los trabajadores en activo tienen hasta diciembre

¿Fecha límite para recibir el aguinaldo y qué pasa si no te lo pagan? | Gemini

El aguinaldo 2026 comenzará a llegar antes de diciembre para algunos grupos de pensionados y jubilados, mientras que los trabajadores en activo tendrán que esperar hasta el último tramo del año. Las fechas dependen del régimen bajo el que se recibe la pensión o de las condiciones de la relación laboral.

Para los trabajadores sujetos a la Ley Federal del Trabajo (LFT), existe una fecha límite establecida para el pago de esta prestación, aunque las empresas pueden entregarla antes si así lo establecen sus condiciones laborales. En el caso de pensionados del IMSS e ISSSTE, los calendarios son diferentes.

¿Qué es el aguinaldo en México y cuándo empieza a pagarse?

El aguinaldo es una prestación anual para los trabajadores contemplados por la LFT. El artículo 87 establece que debe pagarse antes del 20 de diciembre y que el mínimo corresponde a 15 días de salario para quienes hayan cumplido un año de servicio. Quienes trabajaron menos de un año también tienen derecho a la parte proporcional.

La fecha de pago puede variar. Algunas empresas entregan el aguinaldo durante noviembre, pero para los trabajadores en activo la legislación establece como límite el 20 de diciembre de 2026. Además, los contratos individuales o colectivos pueden contemplar una cantidad superior a los 15 días mínimos establecidos por la ley.

¿Quiénes pueden cobrar el aguinaldo antes de diciembre 2026?

Los pensionados y jubilados son quienes tienen contemplados pagos de esta prestación durante noviembre, antes que los trabajadores en activo del sector privado. Sin embargo, no todas las personas reciben el mismo monto ni en la misma fecha, ya que cada institución tiene reglas y calendarios diferentes.

¿Pensionados del IMSS también tienen derecho al aguinaldo? Esta es la fecha de pago

En el caso del IMSS, tienen derecho al aguinaldo anual las personas pensionadas por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, conocida como Ley 73. La prestación equivale a una mensualidad de la pensión, sin considerar asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

El pago del aguinaldo para este grupo se realiza durante noviembre. La información disponible señala que el pago de la pensión correspondiente a noviembre está previsto para el 2 de noviembre de 2026, aunque este depósito debe distinguirse de la prestación de aguinaldo. Las personas pensionadas bajo el régimen de 1997 no reciben esta prestación en los mismos términos.

¿Pensionados del ISSSTE ya tienen fechas para el aguinaldo? Cuándo les cae

Los jubilados y pensionados del ISSSTE reciben el aguinaldo en dos partes. Para 2026, la primera está contemplada durante la primera quincena de noviembre y la segunda durante la primera quincena de enero de 2027. El monto corresponde a 40 días de pensión.

¿Fecha límite para recibir el aguinaldo y qué pasa si no te lo pagan?

Los trabajadores en activo tienen como fecha límite el 20 de diciembre de 2026 para recibir el aguinaldo. Si una persona no cumplió un año de servicio, la empresa debe considerar la parte proporcional correspondiente al periodo laborado. También es posible recibir más de 15 días de salario si así lo establecen las condiciones laborales.

Si el aguinaldo no es entregado dentro del plazo establecido, el trabajador puede solicitar orientación y asesoría para conocer las acciones que puede ejercer. Para ello, es recomendable conservar documentos relacionados con la relación laboral, como contrato, recibos de nómina y comprobantes de depósito.