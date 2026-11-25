Los exjugadores analizaron la serie entre Rayados y las Águilas, recordaron sus enfrentamientos y pactaron una apuesta

Monterrey y América se preparan para disputar los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX, una eliminatoria que reunirá a dos equipos con aspiraciones de conquistar el campeonato. Francisco Javier ‘Abuelo’ Cruz y Juan ‘Che Che’ Hernández, exfutbolistas de Rayados y las Águilas, analizaron el enfrentamiento en una entrevista exclusiva para el programa Peloteando de Claro Sports, donde coincidieron en que el conjunto azulcrema representa una amenaza, pese a los problemas que enfrentó durante el cierre de la fase regular.

El Abuelo reconoció que la Pandilla llega motivada tras eliminar a Pumas, pero advirtió que enfrentar al América en una Liguilla representa un desafío para cualquier equipo: “Veo un partido bastante equilibrado. Sin duda el América no ha ganado en los últimos partidos, pero es un rival al que le apasionan las Liguillas; nadie quiere toparse enfrente y a Monterrey le tocó bailar con la más fea. El América juega muy bien y muy equilibrado. Veo a Monterrey entusiasmado con ese triunfo contra Pumas; el alimento del futbolista es el triunfo y están en un momento psicológico importante. La condición de local y el desequilibrio de los jugadores que tiene Monterrey hacen que sea un partido abierto”.

Además, cuestionó la irregularidad de Rayados durante el campeonato y señaló que sus problemas defensivos podrían convertirse en un factor determinante: “Es una liga cómoda en cierto sentido porque todo el mundo busca calificar de cualquier forma, y con la calificación olvidas un poquito lo que hiciste mal en el torneo. Creo que Monterrey tiene gente que te rompe el sistema y genera grandes duelos personales, pero no ha mantenido el equilibrio tanto en defensa como en ataque. Es un equipo explosivo pero con mucha deficiencia en la parte de atrás. En mi opinión, Monterrey ha batallado mucho en la parte de atrás al no tener esa seguidilla de triunfos que da confianza”.

Por su parte, Juan Hernández coincidió en que el América no atraviesa su mejor momento, aunque destacó la capacidad del equipo para competir en las fases finales: “El abuelito hablaba mucho de la confianza. América no ha tenido un buen cierre de torneo, ha perdido mucha confianza y equilibrio, y definitivamente ha sufrido. Monterrey quiere aprovechar esa situación de que América no viene tan bien, pero como también el abuelo lo dijo, el América tiene un ADN en Liguillas importante. Nadie lo quiere enfrentar porque siempre mejora su rendimiento en Liguilla al saber que no hay mañana. Esperemos que la afición de ambos equipos disfrute y que gane el mejor. Me tocó la fortuna de jugar en los dos equipos y de jugar con y en contra del abuelito, quien me hacía sufrir demasiado. Cuando jugué con él me divertí mucho”.

Las declaraciones de ambos exfutbolistas reflejan el escenario que enfrentan los equipos. Monterrey buscará aprovechar el triunfo sobre Pumas y su condición de local en el Gigante de Acero, mientras que América intentará dejar atrás los resultados de las últimas jornadas. Para los dos exjugadores, la posición en la tabla y el rendimiento durante la fase regular no garantizan el resultado de una eliminatoria.

Cruz insistió en que la Liguilla modifica las condiciones de competencia y que cualquier equivocación puede determinar el futuro de un equipo: “Juan dice algo muy importante: este es otro torneo y el octavo le puede pegar al primero. Hay que poner las luces encendidas porque un error en este tipo de partidos te puede hacer perder toda la temporada, ¿no, Juan?”.

Abuelo Cruz y Juan Hernández analizan el Monterrey vs América | Claro Sports

Hernández respondió con un recuerdo de la final del Apertura 2019, cuando Monterrey superó al América en una serie que terminó en penales: “Sí, lo vimos cuando Monterrey fue campeón en el Azteca. Un error de Jorge Sánchez lo aprovechó Monterrey y después en penales la Pandilla se llevó el título”: Aquel campeonato representó el quinto título de Liga MX para Rayados, que ahora buscará avanzar nuevamente a las semifinales a costa de las Águilas.

Abuelo Cruz y Juan Hernández apuestan por Monterrey y América con una causa altruista

La conversación también dejó una apuesta entre los exfutbolistas. Cruz respaldó a Monterrey y desafió a Hernández a elegir al ganador de la eliminatoria, pero propuso que el compromiso tuviera un beneficio para otras personas: “Oye, una apuesta Juanito. Te hago una apuesta a que gana Rayados. ¿Qué te parece si donamos unas 20 sillas de ruedas en el programa o hacemos alguna cosa altruista de la eliminatoria completa?”. Juan Hernández aceptó la propuesta y planteó que el resultado de la serie sirviera para apoyar a quienes lo necesitan: “Hacemos una apuestita del que gane en pro de la gente”, respondió el exjugador del América, quien también defendió los colores de Monterrey durante su trayectoria profesional.

Ambos exfutbolistas acordaron que el equipo que consiga avanzar a las semifinales determinará al vencedor: “El que avance”, señalaron, antes de establecer el propósito de la iniciativa: “Hacemos una aportación para regalar juguetes y balones a los niños en Navidad”. La propuesta recibió la aprobación de ambos exfutbolistas.

Las anécdotas del Abuelo Cruz y Juan Hernández en los partidos entre Monterrey y América

El encuentro también permitió recuperar historias de los enfrentamientos entre ambos clubes. Francisco Javier Cruz recordó una goleada de América sobre Monterrey en el Estadio Azteca, cuando su cuñado le pidió una camiseta de Cuauhtémoc Blanco: “Mi cuñado es americanista y su ídolo era Cuauhtémoc Blanco. Me dijo: ‘Oye cuñado, ahora que juegues contra el América, pídele una camiseta a Cuauhtémoc’. Ese día nos metieron 4-0 en el Azteca, yo iba caminando al vestidor bien enojado y me acordé de mi cuñado. Volteé a ver a Cuauhtémoc y dije: ‘No, por orgullo no se la pido’. Así que mi cuñado se quedó esperando la camiseta”.

Hernández, quien se desempeñó como lateral, recordó las dificultades que tenía para detener al ‘Abuelo’ durante sus enfrentamientos: “El abuelito era un tipo muy difícil y habilidoso. Yo tenía que intentarlo marcar pero también atacarlo, y el abuelo en esos momentos me tapaba mi salida. Era en partidos muy duros donde nos entregábamos para defender nuestra camiseta. El abuelito era uno de los extremos que más me hacía sufrir, no le veía ni el número”.

La relación entre ambos también se remonta a su etapa en las selecciones juveniles de México. Hernández recordó las cualidades ofensivas de Cruz y a varios de los futbolistas que integraron el plantel regiomontano: “Era un extremo importantísimo para nuestro equipo. Cuando jugábamos en contra no le veías ni el número, era un tipo imparable y veloz. Teniendo además del otro lado a Bahía, a Misael y al Guamerú, tenían un gran equipo, era una banda”.

Finalmente, Cruz reflexionó sobre las diferencias entre su generación y los futbolistas actuales, además de destacar lo que representaba enfrentar a rivales como Hernández: “Antes disfrutábamos mucho lo que hacíamos y lo jugábamos con pasión. Se ha perdido esa pasión, el deseo de jugar, que es un juego de diversión con responsabilidad. Me encanta ver jugar a muchachos como Mateo Mora o a gente como Juan Hernández que iba y venía. Se ha perdido la pasión por el deseo de lo que es un partido”. Ambos exjugadores dejaron clara su preferencia para la eliminatoria: Cruz por Monterrey y Hernández por América, en una serie que decidirá a uno de los semifinalistas del Apertura 2026.