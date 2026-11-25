El arquero colombiano de 33 años, Harlen Castillo, estuvo en medio de la polémica del partido entre Gimnasia y Esgrima de La Plata ante Newell’s.

Harlen Castillo en Gimnasia y Esgrima de La Plata | Vizzor

Se disputaron los octavos de final de la Liga Argentina Clausura 2026. Gimnasia y Esgrima de La Plata recibió en su casa, el Estadio Juan Carmelo Zerillo, a Newell’s Old Boys. Los locales terminaron ganando el partido por cuatro goles a dos y clasificando a los cuartos de final del torneo.

El juego tuvo que irse hasta el tiempo extra para poder definir al ganador de los octavos de final. Nacho Fernández, Ignacio Miramón, Franco Escobar y Matías Melluso, anotaron los goles para el equipo de La Plata. Por su parte, Walter Mazzanti se destapó con un doblete para darle cierta esperanza a los visitantes.

No obstante, más allá del paso a los cuartos de final del ‘lobo’. El enfrentamiento terminó en casi una batalla campal cuando en el pitazo final todos los jugadores visitantes se fueron en contra del portero colombiano. El cotejo finalizó con un total de cinco tarjetas rojas.

La polémica de Harlen Castillo en Argentina

El portero colombiano de 33 años, quien se ha tenido un par de partidos para demostrar su talento en Gimnasia y Esgrima de La Plata. Protagonizó una batalla campal entre los jugadores del ‘lobo’ y Newell’s Old Boys. Pues, mientras se disputaba el tiempo extra, Harlen Castillo hizo una “bicicleta” para tomar el balón y eso no cayó bien en los futbolistas rivales.

LA RAZÓN DEL ENOJO DE LOS JUGADORES DE NEWELL’S CON HARLEN CASTILLO. El portero colombiano hizo una “jugadita” antes de recostarse sobre el balón. Termino el partido y todo @Newells lo fue a buscar. https://t.co/am3J38bPJe — Nicolás Cadena (@nicocadena_) November 24, 2026

Unos minutos más tarde, el juez central pitó el final del partido y en menos de dos segundos varios jugadores de Newell’s estaban encima del guardameta ‘cafetero’. Empujones, haladas de camiseta y un montón de improperios verbales culminaron con una lluvia de expulsiones tras haber finalizado el juego.

👀🧤 ¿Se acuerdan de Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo? Bueno, jugando con #GimnasiaLP clasificó a los cuartos de final de #LigaArgentina tras eliminar a #Newells AL FINAL TODO NEWELL’S FUE A BUSCARLO… https://t.co/E8j6IjtbLd — Nicolás Cadena (@nicocadena_) November 24, 2026

Así le ha ido a Harlen Castillo en la Liga Argentina

El Torneo Clausura y la Copa Argentina son los campeonatos que han sido testigos del talento de Harlen Castillo. Después de haber salida de Atlético Nacional, el portero colombiano recaló en Gimnasia y Esgrima de La Plata. Desde entonces han sido seis partidos, una valla invicta y seis goles encajados.

Cinco juegos en la Liga Argentina y uno en Copa Argentina es lo que ha podido jugar el arquero ‘tricolor’. Su competencia Nelson Insfrán ha tenido más participación. 14 partidos, 18 goles en contra y tres arcos en cero, es el saldo del golero que es catalogado como el titular.

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