Guadalajara llega como líder a la Liguilla por primera vez desde el Apertura 2011 y enfrenta a Tuzos, a los que nunca han vencido en eliminatorias

La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX presenta un enfrentamiento que reúne dos historias opuestas. Chivas regresa a la fase final como líder general después de 15 años, mientras que Pachuca llega desde la octava posición, respaldado por el poder goleador de Salomón Rondón y un historial favorable sobre el Guadalajara en eliminatorias por el campeonato.

El equipo dirigido por Gabriel Milito cerró la fase regular con 33 puntos, luego de vencer 1-0 a Cruz Azul en el Estadio Akron, gracias a una anotación de Efraín Álvarez. Los Tuzos, por su parte, aseguraron su clasificación al derrotar 2-0 al Toluca y alcanzar las 25 unidades, ocho menos que el conjunto rojiblanco.

La eliminatoria comenzará en el Estadio Hidalgo, el 25 o 26 de noviembre, mientras que la vuelta se disputará en el Estadio Akron, el 28 o 29 del mismo mes, con días y horarios específicos pendientes de confirmación. Guadalajara tendrá la ventaja de cerrar ante su afición y avanzar a semifinales si el marcador global termina empatado, gracias a su posición en la clasificación.

El antecedente inmediato refleja lo cerrado que puede resultar el enfrentamiento. En la jornada 6 del Apertura 2026, Pachuca y Chivas empataron 1-1, con anotaciones de Roberto Alvarado y Salomón Rondón. Sin embargo, la historia de los enfrentamientos eliminatorios presenta un escenario diferente: los Tuzos han conseguido dejar fuera al Rebaño en sus dos antecedentes de postemporada.

¿Cómo llegan las Chivas a los cuartos de final?

Guadalajara vuelve a ocupar el primer lugar de la Liga MX por primera vez desde el Apertura 2011, cuando terminó con 30 puntos. Tuvieron que pasar 15 años y 30 torneos para que el Rebaño recuperara esa posición. Bajo las órdenes de Gabriel Milito, el equipo registró nueve victorias, seis empates y solamente dos derrotas, con 27 goles a favor y 15 en contra, números que le permitieron superar a Cruz Azul y América en la clasificación.

El liderato también representa un desafío para el Guadalajara, porque su última experiencia como superlíder terminó con una eliminación en cuartos de final ante Querétaro en 2011. Ahora, el conjunto rojiblanco intentará aprovechar su rendimiento como local, donde terminó como el mejor equipo del campeonato. La aportación de futbolistas como Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, Richard Ledezma y Raúl Rangel será importante para sostener el funcionamiento colectivo que lo llevó a la cima.

¿Cómo llega el Pachuca a los cuartos de final?

Pachuca consiguió el último boleto disponible para la Liguilla, después de cerrar el campeonato con siete triunfos, cuatro empates y seis derrotas. Los dirigidos por Benjamín Mora acumularon 31 goles a favor y 20 en contra, una producción ofensiva incluso superior a los 27 tantos del Guadalajara. En la última jornada derrotaron 2-0 al Toluca, con anotaciones de Alán Bautista y Salomón Rondón, para confirmar su presencia entre los ocho mejores equipos.

El principal argumento ofensivo de los Tuzos es Salomón Rondón, quien conquistó el campeonato de goleo del Apertura 2026 con 17 anotaciones en 17 partidos. El venezolano igualó la cifra conseguida por Emanuel Villa con Cruz Azul en el Apertura 2009, una marca que ningún futbolista había alcanzado desde entonces. Además de obtener su segundo título de goleo en México, Rondón firmó más de la mitad de los goles de Pachuca en la fase regular y continúa escalando posiciones entre los máximos anotadores históricos de la institución.

Historial de Chivas vs Pachuca en Liguilla

El antecedente más recordado se presentó en las semifinales del Clausura 2006, cuando Pachuca eliminó a Guadalajara en una serie que terminó empatada 4-4 en el marcador global. Los Tuzos ganaron 2-1 el encuentro de ida en el Estadio Jalisco, pero Chivas reaccionó en la vuelta con una victoria de 3-2 en el Estadio Hidalgo. Aquivaldo Mosquera marcó de cabeza en el tiempo agregado, resultado que permitió a los hidalguenses avanzar a la final por su mejor posición en la tabla.

El segundo enfrentamiento eliminatorio ocurrió en la reclasificación del Guardianes 2021, instancia previa a la Liguilla. En aquella ocasión, Pachuca se impuso 4-2 en el Estadio Hidalgo, gracias a dos anotaciones de Óscar Murillo y otras dos de Roberto de la Rosa. Uriel Antuna convirtió los dos goles del Guadalajara, pero no pudo evitar la eliminación. De esta manera, Pachuca ganó los dos antecedentes de postemporada, aunque solamente el de 2006 correspondió a una Liguilla propiamente dicha.

A pesar de esos antecedentes, el balance reciente de enfrentamientos de fase regular favorece a Chivas, que acumula nueve partidos consecutivos sin perder contra los Tuzos, con cinco triunfos y cuatro empates. La última victoria hidalguense en esta rivalidad ocurrió en enero de 2022. El cruce del Apertura 2026 enfrentará, por tanto, el dominio reciente del Guadalajara contra la ventaja histórica de Pachuca en las eliminatorias.

¿Cómo se juega la Liguilla del Apertura 2026?

La fase final del Apertura 2026 se disputará con los ocho mejores equipos de la clasificación general, sin Play-In ni repechaje. Los enfrentamientos de cuartos de final quedaron definidos de la siguiente manera: Chivas (1°) contra Pachuca (8°), Cruz Azul (2°) frente a León (7°), América (3°) ante Monterrey (6°) y Atlas (4°) contra Toluca (5°). Las series se juegan a ida y vuelta, con el partido definitivo en casa del mejor clasificado. En cuartos y semifinales, un empate global favorece al equipo mejor ubicado en la tabla.

Los cuartos de final se disputarán el 25 y 26 de noviembre, con las vueltas el 28 y 29. Las semifinales están programadas para el 2 y 3 de diciembre, con los encuentros definitivos el 5 y 6. La final se jugaría el 10 y 13 de diciembre, aunque si Toluca alcanza la serie por el título, se trasladará al 24 y 27 de diciembre por su participación en la Copa Intercontinental. A diferencia de las rondas anteriores, la final contempla tiempos extra y penaltis si persiste la igualdad global.