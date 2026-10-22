Rating Colombia del 21 de octubre de 2026, según CNC: ‘Yo me llamo’ no tiene rival

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el miércoles 21 de octubre.

Capítulo de ‘Yo me llamo’. – @CaracolTV.

Los colombianos siguen dejando en claro cuál es su programación favorita en cuanto a la parrilla de televisión nacional se refiere. ‘Yo me llamo’ parece ser inalcanzable en ese primer lugar del rating de la televisión colombiana. RCN acude a Masterchef Celebrity como su caballo de batalla. En Claro Sports les contamos todos los detalles del rating para el miércoles 21 de octubre.

Rating en Colombia del 21 de octubre de 2026, según CNC

Yo Me Llamo – Caracol TV | 17,36 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 12,08 % María la Caprichosa – Caracol TV | 10,77 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 9,46 % Masterchef Celebrity – RCN | 8,41 % Ciudad Lejana – Caracol TV | 6,42 % La Rosa de Guadalupe P1 – RCN | 6,37 % Destinos Cruzados – Caracol TV | 5,96 % Alas Rotas – Caracol TV | 5,77 % Noticias RCN PRM – RCN | 5,70 %

Programación de fútbol para este jueves, 22 de octubre de 2026

11:45 a.m. | Juventus vs Rennes | UEFA Europa League.

11:45 a.m. | Getafe vs. Lugano | UEFA Conference League

2:00 p.m. | Besiktas vs. Crystal Palace | UEFA Europa League

2:00 p.m. | Bournemouth vs. AC Milán | UEFA Europa League

2:00 p.m. | Celtic vs. Celta de Vigo | UEFA Europa League

3:00 p.m. | Universidad de Chile vs. Deportivo Cali | Copa Libertadores Femenina

7:30 p.m. | Estudiantes LP vs Flamengo | Copa Libertadores.

8:00 p.m. | Atlético Nacional vs Deportivo Pasto | Liga BetPlay.

Cómo se mide el rating en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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