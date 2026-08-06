Inter Miami vs Monterrey en vivo la Leagues Cup 2026: horario y dónde ver el partido de la jornada 2

Rayados se juega la vida en el torneo al visitar al equipo de Leo Messi. Conoce el día y qué canales de TV transmiten el partido

¿Cuándo juegan Inter Miami vs Rayados de Monterrey? | Claro Sports

La Leagues Cup comenzó apenas el martes 4 de agosto, pero Rayados de Monterrey ya se juega la vida en su segundo partido. El equipo que dirige Matías Almeyda comenzó el torneo con derrota ante el Orlando City de Antoine Griezmann y este sábado 8 de agosto, cuando visiten a Leo Messi y el Inter Miami, en un partido que no se podrá ver en TV abierta en territorio mexicano este fin de semana.

Las ‘garzas’ golearon al Atlético de San Luis en la primera jornada para estar entre los líderes de la clasificación de los equipos de la MLS tras los primeros 90 minutos, pero el formato de la Leagues Cup no da tregua y perder el paso podría significar quedar fuera de los cuatro que avancen a los cuartos de final.

Rayados, por su parte, perdió en Orlando y se juega la vida en el torneo. Es ganar o ganar para la Pandilla, ya que solo califican los cuatro mejores y de la Liga MX ya hay cuatro equipos que tienen tres puntos. El camino a cuartos pasa por vencer a Messi.

Fecha, horario y dónde ver en vivo el Inter Miami vs Rayados de la Leagues Cup 2026

El partido de la jornada 2 de la Leagues Cup entre Rayados e Inter Miami se jugará en el Nu Stadium del sur de la Florida este sábado 8 de agosto, en punto de las 20:00 horas, tiempo local, 18:00 del centro de México.

La visita de Monterrey a Inter Miami no es uno de los partidos que se podrá ver en televisión abierta en México, por lo que solo se podrá seguir por Apple TV. En Estados Unidos tampoco va por algún canal, por lo que la única forma de seguir el encuentro es por la mencionada plataforma de streaming, además de seguir el encuentro minuto a minuto por Claro Sports.

Alineaciones probables del Inter Miami vs Rayados para la jornada 2 de la Leagues Cup 2026

Ni Inter Miami ni Monterrey sufrieron expulsiones ni lesiones nuevas en su primer partido de la Leagues Cup, por lo que la única baja para este compromiso será del lado del club de la MLS. Germán Berterame sigue en proceso de recuperación tras el fuerte choque que obligó a que saliera en ambulancia hace par de semanas. Está registrado en el torneo, pero apunta a perderse el compromiso.

Estos fueron los onces de ambos equipos en su primer partido de la Leagues Cup, que fue el primer partido de Messi como titular tras la final del Mundial:

INTER MIAMI : Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Fricio Caicedo, Micael Silva, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Casemiro, Telasco Segovia, Yannick Bright; Lionel Messi y Dániel Pintér.

: Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Fricio Caicedo, Micael Silva, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Casemiro, Telasco Segovia, Yannick Bright; Lionel Messi y Dániel Pintér. MONTERREY: Luis Cárdenas, Ricardo Chávez, Stefan Medina, Luis Reyes, Gerardo Arteaga, Jorge Rodríguez, Iker Fimbres, Fidel Ambriz, Luca Orellano, Roberto de la Rosa, Uros Djurdjevic.

Pronósticos y momios Leagues Cup 2026: ¿Quién ganará el Inter Miami vs Rayados?

Inter Miami es favorito para vencer a Rayados en este partido. El triunfo del equipo de Messi paga -137 en los momios de Caliente.mx consultados el jueves. El empate y definición en penaltis está en +340, por +295 a que Monterrey se lleva los tres puntos que les daría vida en la Leagues Cup.

Leagues Cup 2026: antecedentes y últimos resultados Inter Miami vs Rayados

El partido del fin de semana será el tercero en la historia entre Inter Miami y Monterrey. Se enfrentaron en la Concachampions del 2024, en los cuartos de final, con doble victoria de Rayados, que ganaron el global por tres tantos:

Concachampions 2024, ida cuartos: Inter Miami 1-2 Monterrey

Concachampions 2024, vuelta cuartos: Monterrey 3-1 Inter Miami

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