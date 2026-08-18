Dolor de Cabeza para Eduardo Coudet en River Plate: Gonzalo Montiel no jugará ante Santa Fe

Eduardo Coudet tendrá que armar un verdadero rompecabezas para definir el once titular que encarará el partido este miércoles en El Campín.

Gonzalo Montiel, jugador de River Plate/ Alejandro PAGNI / AFP.

Independiente Santa Fe recibe este miércoles 19 de agosto a River Plate. Después de lo que fue la postergación del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana por cuestiones extradeportivas, el ‘Cardenal’ y el ‘Millonario’ se miden en este primer sorbo, por un un cupo en los cuartos y enfrentar al ganador entre Vasco da Gama y Olimpia.

A causa del infortunio natural ocurrido en zonas de Colombia como el Valle del Cauca, Chocó y Eje Cafetero, el ‘León’ no juega fútbol profesional desde el pasado 8 de agosto, cuando venció 2-0 al Boyacá Chicó por la jornada 4 de la Liga BetPlay, particularmente fue el primer triunfo del cuadro capitalino en el certamen.

Gonzalo Montiel no viaja a Colombia

Por parte de ‘La Banda Cruzada’ llega a Bogotá con una temporada de traspiés. Sin embargo el equipo comandado por Eduardo el ‘Chacho’ Coudet viene de ganar el pasado domingo ante Argentinos Jrs por la quinta fecha de la Liga de Argentina, en lo que también significó el primer triunfo para el equipo de Núñez en esta nueva campaña, en la que también vio una eliminación por Copa Argentina ante Aldosivi.

Precisamente en el encuentro contra el ‘Bicho’ el entrenador se pudo ‘quitar un eso de encima’, no obstante no todo ‘es color de rosa’, ya que el ‘Chacho’ perdió a uno de sus jugadores más importantes, se trata de Gonzalo Montiel, el lateral derecho titular se lesionó en este compromiso, tuvo que salir sustituido para el segundo tiempo y horas después se conoció su parte médico: una distensión en el aductor izquierdo lo dejará por fuera de la convocatoria para el juego de este miércoles en El Campín de Bogotá.

Un verdadero rompecabezas tendrá que armar Eduardo Coudet para la nómina inicialista ante Independiente Santa Fe. Yutiel Susano es el único lateral derecho con el que cuentan para enfrentar al ‘Primer Campeón’, el joven de 19 años es uno de los juveniles que viajaron a Portugal para el amistoso de pretemporada ante Flamengo, pero aún no ve convocatorias en primera. Por otra parte Lucas Martínez Quarta podría ser ese lateral derecho, a pesar que no es su posición, o que el entrenador argentino forme con un 3 en el fondo liderado por Nicolás Otamendi.

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El cuadro ‘Millonario’ estará viajando este martes en horas de la tarde hacia Colombia, se espera conocer el listado de viajeros para el enfrentamiento ante Independiente Santa Fe. El once inicial se perfila: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Joaquín Freitas; Ángel Correa, Thiago Almada y Rafael Santos Borré.

Repetto no se salva

Por parte del elenco colombiano, Pablo Repetto tampoco se salva del tema de las lesiones. Andrés Mosquera Marmolejo es la baja más sensible del ‘León’ para recibir a River Plate, el guardameta titular se lesionó ante Boyacá Chicó de un tema muscular y de entrada se pierde el partido de ida. Víctor Moreno tampoco será de la partida por lesión y Emerson Rivaldo fue confirmado como nuevo jugador, pero no podrá estar ya que no fue inscrito para esta fase de la Sudamericana.

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