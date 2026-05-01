Rating Colombia del 30 de abril de 2026, según CNC: el festivo se hace sentir con un bajonazo

La medición mostró un bajón en las puntuaciones que es normal, teniendo en cuenta que este viernes será festivo.

Capítulo de ‘La casa de los famosos’. – @CanalRCN.

Mucha gente estaba en actividades lejos de las pantallas durante este jueves. Así lo deja ver el más reciente estudio del Centro Nacional de Consultoría (CNC) sobre el rating de la televisión colombiana con un evidente bajón en las puntuaciones. Se trata de una situación normal, teniendo en cuenta que este viernes, 1 de mayo, será festivo por cuenta del día internacional del trabajo. Seguramente, muchos estaban preparando desplazamientos o aprovechando para salir de casa.

Rating en Colombia del 30 de abril de 2026, según CNC

A otro nivel – Caracol TV | 9,15% Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 8,03% Noticiero del Senado – Caracol TV | 5,70% Las de siempre – RCN | 5,51% Avance de Noticias Caracol – Caracol TV | 5,34% La casa de los famosos – RCN | 5,18% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 4,92% Espacio político, Partido ADA – RCN | 4,78% Vecinos, parte 1 – Caracol TV | 4,75% La rosa de Guadalupe, parte 2 – RCN | 4,48%

Programación de fútbol para este viernes, 1 de mayo de 2026

2:00 p.m. | Girona vs Mallorca | LaLiga.

6:00 p.m. | Once Caldas vs Atlético Nacional | Liga BetPlay Dimayor.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

La medición del Centro Nacional de Consultoría (CNC) es la más acertada, pues cuenta con la posibilidad de hacer seguimiento a millones de decodificadores distribuidos en todo el territorio nacional. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación funciona bajo un modelo de preferencia, en el que un usuario que cambia de programa le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos días

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