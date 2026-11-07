Feria Yucatán Xmatkuil 2026, del 6 al 29 de noviembre: cartelera completa, boletos y cómo llegar

La edición 52 de la feria se celebrará del 6 al 29 de noviembre en Mérida, con conciertos, espectáculos, exposiciones ganaderas y actividades para los visitantes

Xmatkuil 2026 fechas y costos | @GobYucatan

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 comienza este viernes 6 de noviembre con una programación que incluye conciertos, espectáculos, exposiciones ganaderas, juegos mecánicos y actividades comerciales. Durante 24 días, el recinto ubicado al sur de Mérida recibirá a visitantes que podrán asistir a presentaciones musicales de artistas como Carín León, Ha*Ash, Banda El Limón, Christian Nodal y Marco Antonio Solís.

La edición número 52 se extenderá hasta el 29 de noviembre y contará con modificaciones en las tarifas de acceso y estacionamiento, además de un operativo de transporte público con seis rutas del sistema Va y Ven. Los asistentes deberán considerar que algunas presentaciones están incluidas en la entrada general, mientras que otros conciertos requieren la compra de boletos adicionales.

¿Qué es la Feria de Xmatkuil, dónde se realiza y por qué todos quieren asistir?

La Feria Yucatán Xmatkuil es un encuentro que reúne actividades de entretenimiento, comercio, gastronomía y exhibiciones relacionadas con la ganadería. Se celebra cada año en el recinto ferial de Xmatkuil, ubicado al sur de Mérida, Yucatán.

Durante su realización, los visitantes pueden recorrer espacios de venta, conocer productos de la región, asistir a conciertos y participar en actividades dirigidas a distintas edades. Los juegos mecánicos también forman parte de la oferta del evento, aunque su costo se maneja por separado del acceso general.

En el ámbito ganadero, la edición 2026 albergará la XXIX Exposición Nacional Brahman y el 29 Congreso Mundial de Ganado Brahman, encuentros que contemplan la participación de representantes de 25 países. La programación musical constituye otro de los motivos de asistencia, con presentaciones distribuidas entre el Teatro del Pueblo, el Centro de Espectáculos Montejo y el Palenque.

🎶🎤 ¡La música nos une en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026! Disfrutemos de grandes espectáculos y de una experiencia llena de ritmo, alegría y momentos inolvidables. 🎡 https://t.co/D3I3k034HS — Gobierno de Yucatán (@GobYucatan) October 4, 2026

¿Cuándo se realiza la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 y cuántos días dura?

La Feria Xmatkuil 2026 se celebrará del viernes 6 al domingo 29 de noviembre, por lo que permanecerá abierta durante 24 días consecutivos. El horario de funcionamiento será de las 8:00 a las 2:00 horas del día siguiente, tanto entre semana como los sábados y domingos. La jornada inaugural del 6 de noviembre incluirá la vaquería, una actividad vinculada con las tradiciones de Yucatán, además de espectáculos programados para la tarde y la noche.

Durante las tres semanas siguientes se desarrollarán las presentaciones artísticas, actividades ganaderas y exposiciones comerciales, hasta concluir el domingo 29 de noviembre.

Banda El Limón, Ha*Ash, Carín León y más: cartelera completa y confirmada en Xmatkuil 2026

La programación musical se distribuirá en distintos escenarios. Tanto el Teatro del Pueblo como el Centro de Espectáculos Montejo tendrán funciones sin costo adicional, aunque algunas estarán sujetas a la disponibilidad de boletos y al límite de asistentes.

Cartelera del Teatro del Pueblo

6 de noviembre: Vaquería.

7 de noviembre: Mega Boom.

9 de noviembre: Viry Primera.

10 de noviembre: Súper Lamas.

11 de noviembre: El Pulpo y sus Teclados.

12 de noviembre: Master Kumbia.

13 de noviembre: Lucha libre profesional.

16 de noviembre: Pilón y su Grupo Espectáculo.

17 de noviembre: Chico Che Chico.

18 de noviembre: Nelson Kanzela.

20 de noviembre: Junior Klan.

23 de noviembre: Los Flamers.

24 de noviembre: Los Súper Caracoles.

25 de noviembre: Paleto.

29 de noviembre: Lucha libre profesional.

Cartelera del Centro de Espectáculos Montejo

6 de noviembre: Banda El Limón.

7 de noviembre: DJ Deorro y 3BallMTY.

18 de noviembre: Reik.

19 de noviembre: Ha*Ash y Matisse.

25 de noviembre: Los Auténticos Caligaris, La Fórmula Perfecta.

26 de noviembre: Cañaveral.

27 de noviembre: Santos Bravo.

29 de noviembre: Bronco.

Las presentaciones anunciadas para estos dos espacios no tendrán un cobro adicional por espectáculo. Sin embargo, los asistentes deberán consultar los mecanismos de entrega o reservación de boletos, debido a que el acceso estará sujeto al aforo de cada recinto.

Conciertos con boleto adicional

La feria también contempla actuaciones de Christian Nodal, Marco Antonio Solís, Carín León y Ozuna, entre otros espectáculos anunciados para espacios con acceso de pago, incluido el Palenque, los cuales tendrán un costo especial.

¿Cuánto cuestan los boletos para la Feria de Xmatkuil 2026 y el estacionamiento?

El precio de acceso general a la Feria Xmatkuil 2026 será de 40 pesos por persona en taquilla, mientras que la compra por internet tendrá un costo de 49 pesos, cantidad que incluye nueve pesos por concepto de servicio.

Las tarifas anunciadas son las siguientes:

Concepto Precio Entrada general en taquilla $40 Entrada general por internet $49 Estacionamiento en el recinto $50 Estacionamiento por internet $60

Las personas adultas mayores y quienes tengan alguna discapacidad podrán ingresar sin pagar, siempre que presenten la identificación correspondiente en las taquillas destinadas a este beneficio.

Los accesos digitales estarán disponibles mediante Boletomóvil, donde se podrá elegir el día de visita y la cantidad de entradas. La plataforma contempla métodos de pago como tarjetas bancarias, Apple Pay, transferencias y establecimientos OXXO.

En cuanto al estacionamiento, los 50 pesos corresponden al ingreso de un vehículo, sin que se haya anunciado una tarifa por hora. La compra anticipada tendrá un cargo de diez pesos por servicio. El boleto de entrada no incluye necesariamente los juegos mecánicos.

¿Cómo llegar de la CDMX a Xmatkuil y cuánto cuesta, aproximadamente?

Quienes viajen desde la Ciudad de México deberán trasladarse primero a Mérida, capital de Yucatán, y posteriormente dirigirse al recinto ferial de Xmatkuil. Una alternativa es tomar un vuelo desde la Ciudad de México hacia el Aeropuerto Internacional de Mérida. El trayecto aéreo suele durar alrededor de dos horas, aunque el tiempo total dependerá de los traslados al aeropuerto y los procedimientos de embarque.

Como referencia para elaborar un presupuesto, un vuelo redondo puede representar un gasto de varios miles de pesos por persona. El precio dependerá de la aerolínea, las fechas, la anticipación de compra y el equipaje. No se cuenta con una cotización verificada para establecer una tarifa específica.

Una vez en Mérida, los visitantes podrán utilizar transporte público o contratar un servicio de traslado hacia la feria. La Agencia de Transporte de Yucatán habilitará seis rutas del sistema Va y Ven durante el periodo del evento.

Ruta Horario de servicio R-10 Xmatkuil Diario, de 5:00 a 4:00 horas R-409 Dzununcán-Hospitales Sur Diario, de 5:00 a 4:00 horas R-507 42 Sur-Xmatkuil Lunes a viernes, de 18:00 a 4:00; fines de semana, desde las 12:00 R-508 Ciudad Caucel-CETRAM Canek Viernes, desde las 18:00; fines de semana, desde las 12:00; hasta las 4:00 R-511 Los Héroes-CETRAM Oriente Viernes, desde las 18:00; fines de semana, desde las 12:00; hasta las 4:00 R-512 Kanasín-Xmatkuil Viernes, desde las 18:00; fines de semana, desde las 12:00; hasta las 4:00

El pasaje tendrá un costo de 12 pesos en tarifa general y cinco pesos en tarifa social, mientras que las personas con discapacidad podrán viajar sin costo. Los usuarios podrán pagar con la tarjeta Va y Ven, tarjetas bancarias nacionales con tecnología sin contacto o mediante un boleto electrónico disponible en la aplicación del sistema.

Entre los puntos de conexión se encuentran el Centro de Mérida, Ciudad Caucel, Los Héroes, Kanasín y la zona de Hospitales Sur. Durante la feria también habrá modificaciones temporales en algunos paraderos del centro de la ciudad. Para consultar los recorridos y las ubicaciones de ascenso, los visitantes pueden ingresar al sitio de transporte de Xmatkuil de la ATY.