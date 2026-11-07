Guastatoya vs Suchitepequéz en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue en vivo lo mejor del partido.

Guastatoya vs Suchitepequéz, en vivo el minuto a minuto. (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Guastatoya y Suchitepequéz, válido por la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El equipo local llega a este cotejo tras una dura derrota a manos del Cobán Imperial, mientras que el equipo visitante llega luego de romper la mala racha y ganarle a Malacateco.

Guastatoya ocupa el quinto lugar con 28 puntos, producto de ocho triunfos, cuatro empates y seis derrotas. El equipo de Martín García viene de caer 2-1 ante Cobán Imperial como local, un resultado que lo dejó a siete unidades del líder Antigua GFC. Después de encadenar cuatro victorias, el Pecho Amarillo lleva seis partidos sin ganar.

Por su parte, Suchitepéquez marcha último con 12 unidades, tras dos victorias, seis empates y diez derrotas. El conjunto de Douglas Zamora viene de vencer 1-0 a Malacateco en casa, su segundo triunfo en el Apertura y el primero desde el 28 de agosto.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Guastatoya y Suchitepequéz hoy 6 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Guastatoya y Suchitepéquez será el viernes 6 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio David Cordón Hichos y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Guastatoya y Suchitepequéz para la jornada 18, al momento

Ni Guastatoya ni Suchitepéquez cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 19 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Martín García y Douglas Zamora no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Guastatoya : Rubén Escobar; José Almanza, Wilson Pineda, Emanuel Yori, Andy Contreras; Marlon Sequén, Javier Estrada, Carlos Alvarado, Brayan Morales; Bryan Lemus y Víctor Ávalos. DT : Martín García.

: Rubén Escobar; José Almanza, Wilson Pineda, Emanuel Yori, Andy Contreras; Marlon Sequén, Javier Estrada, Carlos Alvarado, Brayan Morales; Bryan Lemus y Víctor Ávalos. : Martín García. Suchitepéquez: Julio Secaida; Dany Rodas, Denis Herrera, Wilson Díaz, Figo Montaño; Mafre Icuté, Marco Rivas, Armando Zamorano, Nery Cabrera; Fabricio González y Erick Rivera. DT: Douglas Zamora.

Antecedentes del Guastatoya y Suchitepequéz y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Guastatoya y Suchitepéquez:

10 de septiembre de 2017 | Suchitepéquez 1-1 Guastatoya | Torneo Apertura 2017

9 de septiembre de 2026 | Suchitepéquez 1-1 Guastatoya | Torneo Apertura 2026

13 de abril de 2018 | Suchitepéquez 2-0 Guastatoya | Torneo Clausura 2018

14 de febrero de 2018 | Guastatoya 1-2 Suchitepéquez | Torneo Clausura 2018

15 de noviembre de 2017 | Guastatoya 4-1 Suchitepéquez | Torneo Apertura 2017

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