Israel Reyes y su mensaje antes del Clásico Capitalino: “Queremos estar en lo más alto”

Asegura que su motivación no es “eliminar” a Pumas, sino tratar de tener al América peleando títulos. Se dijo feliz de su llamado al Tri y espera que en un futuro regresen Henry y Malagón

El defensor también se dijo contento por su llamado a selección | Imago7

Israel Reyes tiene claro el objetivo del América para el Clásico Capitalino ante Pumas: ganar. Las Águilas llegan a las últimas jornadas del Apertura 2026 en la pelea por los primeros lugares y el defensa reconoció que existe una exigencia interna alrededor de los duelos ante los rivales de mayor convocatoria. “En esta era con Guillermo (Almada) queremos ganar un clásico, queremos irnos tranquilos en estas últimas dos jornadas del torneo”, explicó.

El defensor señaló que el equipo no ha hablado de la racha que mantiene sin ganar un Clásico desde la llegada del técnico uruguayo, pero sí reconoce el valor que estos encuentros tienen dentro del club. “Creo que es lo más importante y lo más vistoso durante muchas jornadas. Los clásicos es lo que desde que llegas te lo plantean como algo importante, como algo que no es negociable perder, que no es negociable empatar siquiera aquí con nosotros dentro del club”, declaró.

Reyes recordó además lo que significaría conseguir el triunfo ante Pumas en la pelea por terminar en los primeros puestos. El objetivo, explicó, no está relacionado con dejar eliminado a un rival, sino con que América llegue a la última jornada con mayor margen para conservar una posición alta. “Voy más por lo que es el equipo, por estar en lo más alto. La verdad no lo veo personal, no lo veo como algo de que los quiero dejar fuera (a Pumas) porque no va conmigo. Yo quiero llevar al equipo a la primera posición siempre”, afirmó.

La importancia de la clasificación también está relacionada con la posibilidad de disputar la Liguilla como local. “Cada uno se juega todo. Nosotros no podemos relajarnos en que alguien nos pueda alcanzar, que alguien pueda estar ahí encima de nosotros, porque jugar de local todas las liguillas es lo que aspira cualquier equipo. Recibir siempre los cuartos, la semifinal y final es todo para uno”, explicó.

El defensa también habló del proceso de adaptación del plantel al trabajo de Guillermo Almada. Reyes reconoció que el América ha sido exigente consigo mismo después de algunos resultados que no cumplieron con sus expectativas, pero destacó el trabajo realizado durante la semana. “No nos podemos permitir no ganar partidos seguidos. Es algo que no nos gusta, no nos sentimos cómodos en el vestidor ni en la cancha. Él está muy cerca de nosotros en este momento, los veía entrenar esta semana y los veía muy bien. No es fácil que haya un entrenador nuevo y que estemos en primer lugar, que estemos haciendo bien las cosas cambiando muchas ideas que teníamos del anterior entrenador”, comentó.

Reyes y la no convocatoria de Henry Martín: “Si sigue haciendo las cosas así, terminará llegando esa convocatoria”

La conversación también llevó a Reyes hacia la Selección Mexicana, donde el defensa valoró el proceso que encabezan Rafa Márquez y su cuerpo técnico. El americanista recordó la experiencia del Mundial anterior y explicó que representar al país mantiene un significado particular para él. “Feliz siempre de estar ahí con todos. Es algo que a mí me mueve bastante, es algo por lo que me despierto todos los días, más cuando comparto vestidor de selección con amigos del club. En el Mundial pasado me ilusionaba mucho que en un momento fuimos seis seleccionados. Hoy espero que esta lista empiece a subir”, señaló.

Sobre la ausencia de Henry Martín en la convocatoria, Reyes pidió valorar el momento que atraviesa el delantero y dejó abierta la posibilidad de que vuelva a recibir un llamado si mantiene su rendimiento. “Ha estado increíble Henry, se ha recuperado de lesiones y de momentos que no la pasó tan bien. Si él sigue haciendo las cosas así y estando de la manera en que ha estado este torneo, terminará llegando esa convocatoria. Al final es cosa de gusto de cada entrenador y de cómo le sirva el plan de juego”, explicó.

Reyes también respaldó a Luis Malagón, quien busca recuperar su lugar en el Tri después de una lesión. “Siempre ha sido su ilusión estar y jugar un Mundial. Después de tantos meses destrozado por la lesión, hoy está de nuevo recuperando su nivel. Paso a paso como Henry. Para mí es un arquero de Selección preparadísimo. Tengo la certeza de que tarde o temprano le llegará esa oportunidad de seguir demostrando el gran arquero que es”, comentó.

Finalmente, el defensor habló sobre la ausencia de Brian Rodríguez y la posibilidad de que Óscar Perea tenga mayor participación con América. “Brian se ha convertido en alguien indiscutible, importantísimo, alguien que marca diferencia dentro del campo. Pero confío bastante en el jugador que ha llegado en su posición, que es Óscar. Ha hecho las cosas increíbles cuando le ha tocado jugar”, afirmó.