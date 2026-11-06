Los 15 goles de Salomón Rondón en el Apertura 2026 impulsan su renovación con Pachuca

El delantero venezolano acumula 45 anotaciones en cinco torneos de Liga MX y continuará con los Tuzos hasta 2028

Salomón Rondón renueva con Pachuca | Claro Sports

Salomón Rondón continuará su carrera con Pachuca hasta 2028. El conjunto hidalguense anunció la renovación del delantero venezolano, quien atraviesa su temporada con mayor cantidad de goles desde su llegada a la Liga MX y encabeza la clasificación de anotadores del Apertura 2026.

A sus 37 años, Rondón suma 15 goles en 15 partidos del torneo, registro que lo coloca en el primer lugar de la tabla cuando restan dos jornadas para concluir la fase regular. Su rendimiento durante el campeonato fue uno de los argumentos deportivos que acompañaron la decisión de los Tuzos de extender su vínculo contractual.

El club confirmó el acuerdo a través de sus redes sociales con un video que recopiló algunas de las anotaciones del atacante. De esta manera, Pachuca aseguró la continuidad de uno de los futbolistas que ha contribuido a su producción ofensiva desde el Clausura 2024.

Los números de Salomón Rondón con Pachuca en la Liga MX

El venezolano llegó al fútbol mexicano para disputar el Clausura 2024 y comenzó su etapa con los Tuzos con diez anotaciones. En el Apertura de ese año registró cinco tantos, mientras que en el Clausura 2025 volvió a alcanzar la decena de goles. Para el Clausura 2026 marcó cinco goles, antes de establecer su cifra más alta durante el Apertura 2026, en el que acumula 15 anotaciones.

Su registro por torneo es el siguiente:

Clausura 2024: 10 goles.

Apertura 2024: 5 goles.

Clausura 2025: 10 goles.

Clausura 2026: 5 goles.

Apertura 2026: 15 goles.

En total, Rondón acumula 45 goles en estos cinco torneos de Liga MX con Pachuca, de acuerdo con los registros de anotaciones por campeonato. La cifra refleja su participación en el ataque del conjunto hidalguense y el incremento de su producción durante el semestre en curso. En el Apertura 2026 también registra un promedio de un gol por partido, después de convertir 15 tantos en el mismo número de encuentros.

Salomón Rondón busca terminar como campeón de goleo del Apertura 2026

El delantero venezolano llega a las últimas dos jornadas del campeonato como líder de la clasificación de goleadores, con una ventaja de cinco anotaciones sobre Henry Martín, quien suma diez. Esta diferencia coloca a Rondón en posición de conquistar el título de goleo individual, aunque todavía quedan encuentros por disputar antes de que se defina la clasificación.

Pachuca visitará al Atlas en la jornada 16 y posteriormente recibirá al Toluca en su último compromiso de la fase regular, partidos en los que el atacante tendrá la oportunidad de aumentar su registro.

Su desempeño también contrasta con su ausencia en la convocatoria de Venezuela para la fecha FIFA de noviembre. El seleccionador Oswaldo Vizcarrondo decidió no incluirlo en la lista, una determinación que generó cuestionamientos entre aficionados y medios de comunicación de su país.

La trayectoria de Salomón Rondón antes de llegar a Pachuca

El atacante comenzó su carrera profesional en 2006 con el Aragua de Venezuela. Posteriormente llegó al fútbol español, donde defendió las camisetas de Las Palmas y Málaga, antes de continuar su trayectoria en otras ligas.

En Rusia jugó para Rubin Kazán, Zenit y CSKA de Moscú, mientras que en Inglaterra formó parte de West Bromwich Albion, Newcastle United y Everton. También tuvo una etapa en el Dalian Pro de China. Su recorrido incluyó al River Plate de Argentina y al Real Oviedo de España antes de incorporarse al Pachuca.

Con su renovación hasta 2028, Rondón tendrá la posibilidad de ampliar sus registros en el fútbol mexicano. Por ahora, su objetivo inmediato será cerrar el Apertura 2026 como líder de goleo y contribuir a los resultados de los Tuzos en el cierre del campeonato.